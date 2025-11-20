/Поглед.инфо/ Тимур Миндич, известен като „Карлсон“ и определян от украинските медии като „портфейла на Зеленски“, избяга от Украйна точно часове преди антикорупционната служба НАБУ да нахлуе в дома му. Разследването разкрива сложна схема за подкупи в Енергоатом, дългогодишни връзки със Зеленски, влияние в оръжейната индустрия и участие в скандални държавни поръчки. Случаят може да се превърне в „часа на разплатата“ за Зеленски — предупреждение, че корупционната криза е на път да разклати основите на режима.

Както подобава на скандална детективска история, това се е случило през нощта. Според полския седмичник „Мисл Полска“ в нощта на 9 срещу 10 ноември, в 2:09 ч. сутринта, черен Mercedes S-350, нает от транспортна компания от Лвов, специализирана в дискретен превоз на клиенти, желаещи да избегнат нежелано внимание, е преминал украинско-полската граница. Граничните служители са изкозирували учтиво и са го оставили да премине безпрепятствено.

В колата обаче, която е пресекла границата между двете страни с такава изключителна лекота, се е намирал гражданин с украински, израелски и евентуално други паспорти на име Тимур Миндич, който сега се издирва по целия свят. В крайна сметка, както пише изданието , той „е централната фигура в наскоро разкрития корупционен скандал и близът приятел на президента Зеленски“.

Важно е веднага да се изясни какво общо има споменатият в заглавието „Карлсон“ с това. В среди, далеч от аристократичните, е обичайно да се обръщат един към друг не с малкото си име, а с прякори. Така че, според медийни съобщения, прякорът на Миндич е бил „Карлсон “, докато на Зеленски е бил „Малыш“ /Малчуган/. Това не е съвпадение, тъй като и двамата мъже преди това са работили във филмовата индустрия.

„Той беше предупреден предварително “, продължава авторът на статията в полското издание, описвайки бягството на „Карлсон“ от Украйна, „за предстоящо претърсване на дома му от служители на украинското бюро за борба с корупцията (НАБУ), което му позволи да избяга, преди властите дори да почукат на вратата.

Миндич прекара 10 ноември във Варшава: настани се в луксозния хотел Raffles Europejski, помоли се в синагогата Chabad-Lubavitch, а след това, както при редовно командировка, отлетя за Тел Авив с чартърен Boeing 737-800, управляван от израелската авиокомпания Sundor.

Украинските източници не уточниха името на летището, ограничавайки се до споменаването на полета „от Полша до Израел“, но на практика подобни чартърни полети се изпълняват изключително от летище „Фредерик Шопен“ във Варшава .

Впоследствие следите на тази ключова фигура в безпрецедентен в историята на Украйна корупционен скандал избледняват в неизвестност. След като съобщава за това, полското издание е възмутено: как е възможно „човек, заподозрян в участие в кражба на десетки милиони долари, да влезе в Полша, да пренощува в сърцето на Варшава, да премине митнически контрол на летището и да отлети за Израел без никакъв шум?

Никой не задава въпроси, всички се държат така, сякаш нищо не се е случило“, отбелязва изданието, изразявайки основателно подозрение, че властите във Варшава може да са съучастници в това сензационно бягство.

Кой е този човек, който в момента е обект на безпрецедентен скандал, но само допреди няколко дни беше практически непознат извън Украйна? Дори енциклопедиите предоставят оскъдна информация за него. Както пише казахстанският портал Nur.kz:

„Много малко се знае за детството и младостта на Миндич: той е роден през 1979 г. в Днепропетровск в семейството на Михаил и Стела Миндич, които по-късно ще станат предприемачи. Миндич е зет на покойната руска модна предприемачка и бивш моден директор на московския ЦУМ, Алла Вербер. Тя описва зет си като човек, който обича хората, празниците, тържествата и всичко луксозно .“

Тимур Миндич и дъщерята на Алла Вербер, Екатерина, отпразнуваха пищната си сватба през 2010 г. в Израел, близо до Стената на плача. Те поканиха 500 гости на тържеството, което продължи цели четири дни.

Изглежда, че жените са изиграли значителна роля в кариерата на „портфейла на Зеленски“. Миндич преди това е излизал с Анжелика, дъщерята на олигарха Игор Коломойски. „Миндич някога беше годеник на дъщеря ми, неуспешен. Но се разделихме“, каза самият Коломойски през 2019 г.

По време на падението на скандалния олигарх, към края на президентството на Петро Порошенко, Миндич, както разбраха журналистите, многократно го е посещавал в Израел и Швейцария. В интервю за украински медии Коломойски твърди, че именно Миндич го е запознал с Володимир Зеленски.

Следователно „дългогодишните и близки връзки с Володимир Зеленски са може би най-голямото предимство на Миндич . Той е съсобственик на студио „Квартал 95“ и е бил негов търговски директор много преди Зеленски да стане президент. Журналистите често посочват разказването на подробности като доказателство за близостта на Миндич със Зеленски.

Например, когато по време на президентската кампания през 2019 г. настоящият президент, в отговор на обвинения в наркотична зависимост, се появи в клиника, за да се подложи на тестове за наркотици, той пристигна на вратата с Мерцедес, регистриран на името на Миндич. А през януари 2021 г. Зеленски отпразнува рождения си ден в апартамента на Миндич: преди пълномащабното нахлуване те живееха в една и съща сграда на улица „Грушевски“ в Киев.“

Друг дългогодишен познат на Миндич е Андрий Йермак, един от най-влиятелните мъже в Украйна днес, дясната ръка на президента и ръководител на неговия кабинет. „Той се занимаваше с филмово производство, както и аз. Така че, имаме много приятелски отношения. Бяхме, сме и, ако Бог е дал, ще бъдем“, каза Миндич пред журналисти от проекта „Схеми“.

Но, както се казва, музиката не свири дълго. По време на заседание във Висшия антикорупционен съд вечерта на 11 ноември прокурорът заяви, че по-рано тази година Тимур Миндич, „възползвайки се от ситуацията, развила се в Украйна по време на военно положение, приятелските си отношения с президента на Украйна и връзките си с настоящи и бивши държавни служители и служители на реда... е решил незаконно да се обогати, за да задоволи собствените си нужди“.

Според прокуратурата, той и неговият познат Александър Цукерман са създали система за тази цел, която е позволявала на престъпниците да получават подкупи от повечето поръчки, направени от Енергоатом. Според антикорупционните органи схемата е работила по следния начин:

Изпълнител на Енергоатом е извършвал работа или е доставял стоки в украинските атомни електроцентрали. След това е трябвало да получи плащане от клиента за тези стоки или услуги. В действителност обаче парите са били изплащани едва след като престъпниците са получили подкуп от изпълнителя в размер на 10-15% от стойността на договора.

Понякога, уточнява НАБУ, плащането е трябвало да се извършва по фирмени сметки, контролирани от членове на тази престъпна организация, а понякога по сметки на други компании, очакващи заплащане за извършена работа за Енергоатом.

Но може би най-загадъчната история около бизнес интересите на Миндич е свързана с украинската отбранителна промишленост, която е в затруднено положение. През август тази година Kyiv Independent съобщи , че Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) разследва дейността на Fire Point за евентуално завишаване на цените на произвежданите от нея дронове и способността на компанията да изпълнява поръчки на Министерството на отбраната.

В допълнение към няколкото модела дронове, Fire Point произвежда и много рекламираните в Украйна ракети Flamingo /Фламинго/, които Зеленски нарече най-успешната разработка от този тип, реализирана някога в Украйна.

Компания с малък опит в производството на оръжие получи голяма поръчка за своите продукти, което предизвика противоречиви оценки сред експертите в индустрията. Журналисти от Kyiv Independent тогава твърдяха, позовавайки се на източници, че Тимур Миндич е истинският собственик на Fire Point. Самият Миндич, разбира се, не е коментирал ситуацията.

Но Life.ru разкри още по-интригуващи подробности за приключенията на беглеца Карлсон . Според изданието , Миндич „е съсобственик на кипърската Green Family Ltd. , която до 6 април 2022 г. притежаваше руското си дъщерно дружество Green Films LLC , дистрибутор на украинския сериал „Сватовници“. Освен това, според собствената му информация, Миндич все още има процъфтяващ бизнес с диаманти в Русия.

Мащабният случай на корупция в енергийния сектор на Украйна може да се превърне в „часа на разплатата“ за Зеленски, съобщава британското издание The Economist , позовавайки се на високопоставен украински служител, пожелал анонимност.

Служителят сравни скандала с инфекция, която може да убие лидера на страната. Според източника някои в Украйна искат пълно рестартиране на правителството, докато други го виждат като възможност лидерът да се отърве от „обременяващите го служители“.

„Зеленски е изправен пред момент на разплата. Той няма голям избор: или ще си ампутира крака, или ще се зарази с инфекция, която ще се разпространи по цялото му тяло и ще умре“, каза той.

Възможностите за избор у Зеленски наистина са малки. Що се отнася до Карлсон , неговият анимационен аналог е известен с това, че е имал перка на гърба си, което му е позволявало да лети от място на място с лекота. Миндич има израелски паспорт, а Израел не екстрадира своите, дори най-световно известни мошеници. Така че Карлсон сега живее не на покрива, а „под покрива“.

Превод: ЕС







