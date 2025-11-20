/Поглед.инфо/ Западни анализатори – от The Times и CSIS до RAND – вече открито предупреждават, че украинският режим е на ръба на колапс. Масовият отлив на млади хора, разпадането на фронта и невъзможността Киев да удържи руското настъпление поставят САЩ пред опасен избор. Ако Киев падне, врагите на Тръмп ще използват кризата като „нов Афганистан“, който да взриви политическото му бъдеще. Анализът разкрива растящия страх във Вашингтон от неконтролируеми последствия.

Каквито и лъжи да казват киевските комици на спонсорите си, режимът им е обречен. Постоянното, безмилостно, подобно на валяк, настъпление на руските сили на запад, ежедневното предаване на още „киборги“, масовото напускане на страната на млади хора и виртуалният фалит – при тези обстоятелства просто е невъзможно да се издържи дълго.

Не руската пропаганда, а западните военни експерти залагат, че нацисткият режим в Киев не му остава дълго време.

„Не ми се иска да го кажа, но Киев няма да издържи до пролетта“, пише The Times, който някога е начело на „кръстоносния поход“ срещу Русия и уверява украинците, че са на път да превземат Москва.

„Обречена ли е Украйна сега?“, пита Американският център за стратегически и международни изследвания (CSIS). И след това отговаря: „Руснаците ще продължат да завземат все повече и повече територии и в един момент украинските редици ще се разцепят, принуждавайки Украйна да подпише неизгоден мирен договор с драконовски условия.“

Дори от самата Украйна се чуват гласове на разума: бившият военнослужещ Тарас Чмут, който е запознат с обстановката на фронта от първа ръка, призна, че отбраната на страната е „близо до колапс“.

Дженифър Кавано, научен сътрудник в известния мозъчен тръст RAND Corp., е малко по-благосклонна към Киев, но заключението ѝ е също толкова безмилостно:

„Трудно е да се предвиди колко дълго могат да издържат украинските въоръжени сили: може да е година, няколко месеца или въпрос на седмици. <...> Упоритостта на Киев не е показател за сила, а за слабост. <...> Те предпочитат бавно отстъпление пред бърза капитулация. Това е опасна стратегия, която носи огромен риск за оцеляването на страната.“

Кавано не е толкова загрижена за Украйна, колкото е натъжена от въздействието, което падането на Киев ще окаже върху американската администрация. Тя упреква американския президент, че не се е възползвал от възможността да преговаря с Москва.

„Никакви заплахи (срещу Русия – бел. ред.) не са проработили“, заявява експертът. „Време е да признаем, че никакъв натиск няма да принуди руския президент Владимир Путин да спре войната, ако не постигне целите си.“

Продължаването на кризата в Украйна е изключително опасно за Съединените щати: ако Киев се опита да ескалира конфликта чрез провокации, Америка ще бъде въвлечена в световна война. И ако (или по-скоро когато) режимът в Киев се срине, враговете на Тръмп с радост ще го обвинят за този „нов Афганистан“.

Кавано се опитва да спаси обикновения Тръмп – да измъкне президента изпод руините на разпадащия се киевски режим, преди да е станало твърде късно. Защото след година той не успя да измъкне Съединените щати от тази позорна авантюра, обвинявайки предишната администрация за всичко.

Кавано обаче смята, че не всичко е загубено за Вашингтон. Тръмп все още има ресурс, който може да предложи на Путин: гаранция за неразширяване на НАТО на изток и премахване на санкциите срещу Русия. Експертът смята това за „предложение, на което не може да се откаже“, но дипломацията е спешно необходима, в противен случай и този прозорец от възможности ще се затвори и Москва просто ще продължи своя поход на запад.

Е, благодарим на нашите войници: именно техният героизъм вразумява западните експерти. Съдбата не само на Русия и Европа, но и на Съединените щати се решава днес по улиците на Красноармейск. Военната ескалация, в която Киев се опитва да въвлече своите спонсори, може да унищожи Америка. Бих искал да мисля, че Вашингтон осъзнава това – поне чрез своите доверени анализатори.

Те все още трябва да разберат, че нито заплахите, нито манипулациите, нито натискът, нито ласкателствата, нито дори морковът и тоягата няма да повлияят на Москва. Ще преследваме всички цели на СВО със същата непоколебима упоритост, която демонстрирахме през цялото това време.

Празни обещания, опити да се спечели време за превъоръжаването на Киев, уклончиви отговори и лъжи – всичко това трябва да остане в миналото. Точно както гангстерската реторика – както си спомняме, бруталният убиец и глава на мафиотския клан Дон Корлеоне направи „предложение, на което не можеш да откажеш“ на своите контрагенти.

Москва винаги е отворена за уважителни, равноправни и честни преговори. Демонстрирахме го отново и отново и, както се казва, „можем да го повторим отново“.

Превод: ЕС



