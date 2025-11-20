/Поглед.инфо/ Украински войници докладват от Гуляй-Поле: отстъпваме. Никой вече не чува заповедите на командирите на украинските въоръжени сили.

На Запорожкия фронт украинските части продължават безмилостно да се оттеглят, без да се подчиняват на заповедите, към Гуляйполе. Междувременно руските сили са нахлули в Северск и Красни Лиман. Случилото се по фронтовете на СВО през последните 24 часа не е отразено в официалните доклади.

Северният сектор на фронта

Позиционните боеве продължават в сектора Суми. Според анализатори две големи групи украински войски са били убити близо до Андреевка и Варачино. Боевете продължават във Вовчанск, близо до Синелниково и Хатней. Вражески източници съобщават, че руският натиск от север отдръпва резервите на украинските въоръжени сили от Купянск.

„Купянско направление: мощни контраатаки от страна на украинските въоръжени сили по целия западен периметър. Ожесточени боеве край Песчано, Степова Новоселовка, Куриловка и Купянск-Узловая. На север врагът натиска край Загризово и Колесниковка“, съобщава военният кореспондент Евгений Лисицин.

Освен това, руските сили са напреднали южно от Купянск, към Новоплатоновка. В самия град продължават ожесточени боеве.

Значителни успехи има в Харковска област. Има съобщения за навлизане на руски щурмови войски в Красни Лиман. Руските сили са активни и в Северск.

„Има съобщения, че руски войски навлизат в Северск – тяхната активност е забелязана в югоизточното развитие на града. В момента няма точна информация за точните териториални придобивки, които руската армия е постигнала в този район. Украинската страна обаче пази гробно мълчание относно Северск, което косвено показва нестабилното положение на украинските въоръжени сили в този район“, пише „Военна хроника “ .

Покровска операция

Контраатаките на украинските въоръжени сили за освобождаване на обсадата на Покровск и Мирноград постепенно губят инерция и воля. Изглежда, че Сирски вече няма резервите за това.

„На фронта при Покровск (Красноармейск) врагът е принуден да признае, че нашите войски са затвърдили позициите си в северозападната част на града и продължават да атакуват от Покровск и по железопътната линия в посока Гришино, където врагът е възнамерявал да установи нова отбранителна линия. В Мирноград (Димитрово) нашите ФАБ-3000 нанасят удари по украинските въоръжени сили“, съобщава „Двама майора “ .

„В Родинское се водят тежки боеве. Има успехи в районите на Сухецкое, Суворово, Дорожное и Шахово“, добавя военният кореспондент Евгений Лисицин, допълвайки ситуацията в района.

На запад, в Новопавловка, руските сили продължават да държат селото, отблъсквайки вражеските контраатаки една след друга. Наскоро тук беше постигнат пробив - руските сили извършиха рядко срещано механизирано нападение и десантираха цяла рота щурмова авиация в селото. В момента врагът държи част от селото. Тази атака обаче държеше значителна част от вражеските сили, които можеха да се притекат на помощ на Покровския гарнизон.

Гуляйполе

Самото Гуляйполе е здраво държано от украинските въоръжени сили, въпреки зачестилите руски въздушни удари. Междувременно съпротивата на изток е слаба. Руските сили напредват близо до Тихое, Радостне и Новое Запорожие. От юг руската армия подкрепя този участък от фронта, продължавайки активните боеве близо до Мала Токмачка, Приморское, Каменское и Степногорск.

„Командването на украинските въоръжени сили просто не е в състояние да спре отстъпващите си части тук. Освен това е трудно да се обвиняват вражеските войници. Командването и контролът от другата страна са очевидно дезорганизирани и войниците, осъзнавайки това, често просто изоставят позициите си. Те оказват съпротива само в селата. Дори и те обаче не могат да устоят“, коментира военният блогър Юрий Подоляка .

Според неговата информация, руските сили са нахлули в село Затишье, което сега е на два километра от Гуляйполе. По-на север руските части са пробили друга линия на украинската отбрана, превзели са Нечаевка и Даниловка, разчистват Радостное и ефективно са прекосили река Ганчур.

„По този начин, руските части от групировката „Изток“, на широк фронт и по стандартите на СВО, много бързо достигат покрайнините на Гуляйполе (приблизително на 1,5 км от североизток) и отбранителната линия на украинските въоръжени сили по поречието на река Ганчур. Нещо повече, те вече се опитват да преодолеят последната в посока Терновати (ключов логистичен център и вражески бастион тук). Загубата на Терновати ще бъде предвестник на по-нататъшни бедствия и поражения за украинските въоръжени сили“, заключава Подоляка.

Мистериите на ракетния удар

На 19 ноември руското Министерство на отбраната потвърди, че Киев е нанесъл ракетен удар с боеприпаси ATACMS, произведени в САЩ, срещу Воронеж. Второ, то съобщи, че и четирите американски ракети са били свалени. Трето, съобщи, че ответен удар незабавно е унищожил две американски пускови установки в района на Харков, заедно с техните боеприпаси и екипажи. Военни експерти смятат, че ако това е вярно, възможностите на руската разузнавателна и ударна мрежа са се увеличили значително.

Анализатори отбелязват, че украинските военни не биха могли да изстрелят американски ракети по Воронеж без съгласието на Вашингтон. Само американците биха разрешили използването на такова сложно и скъпо оборудване, произведено в страната. Наистина ли американците са дали зелена светлина за атаката срещу Воронеж?

„Единствената хипотетична възможност украинските въоръжени сили да използват ATACMS без пряко участие на САЩ е да получат предварително разрешение за изстрелване и координати на целта. На този фон се появи конспиративна теория, че изстрелването е можело да бъде извършено без одобрението на Вашингтон. В отговор, според някои източници, САЩ е можело да са предоставили на Русия точния час на изстрелване и позициите на екипажа, след което пусковите установки са били насочени с ракети „Искандер“. Тази теория със сигурност е спорна, но има известна логика – особено като се има предвид настоящото състояние на отношенията между САЩ и Украйна и колко бързо руската страна реагира и колко координирано беше това“, пише „Военна хроника“.

Превод: ПИ