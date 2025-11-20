/Поглед.инфо/ Украйна губи млади мъже с хиляди, а Европа вече открито настоява Киев да затвори границите и да свали възрастта за мобилизация. Корупционният скандал около Зеленски само ускорява натиска: Брюксел е готов да „затвори очи“ и да даде ново финансиране — но само ако Киев изпълни болезнените искания. Междувременно на фронта липсват бойци, цели бригади съществуват само на хартия, а западните наблюдатели предупреждават, че руската офанзива към Днепър и Запорожие е въпрос на време. Ще се реши ли Зеленски да затегне мобилизацията, рискувайки масово недоволство?

Изселването на млади хора от Украйна продължава от самото начало на Специалната военна операция, но през последните три месеца, след като границите се отвориха за млади мъже на възраст 18-22 години, то стана ясно забележимо.

Броят на украинските бежанци от тази категория рязко се е увеличил както в съседна Полша, така и в Германия, която е малко по-отдалечена. Социалните помощи там са много по-високи и има повече ред. Самите германци обаче не са особено доволни от това, вече уморени от това да плащат високи помощи на украинците и да ги издържат за своя сметка.

Следователно, германските политици сега директно настояват киевският режим да затвори отново границата за млади мъже, навършили пълнолетие, и да ги използва активно в конфронтацията с Русия. Зеленски обаче непрекъснато се преструваше, че не чува това искане. Докато не избухна корупционният скандал .

Почти едновременно с това кметът на Киев Кличко предложи намаляване на възрастта за мобилизация от 25 на 22 години поради „огромни проблеми“ с набирането на персонал за украинските въоръжени сили, причинени от „рекордния брой мъже, бягащи към Европа“. Ето защо дисбалансът между човешките ресурси на Украйна и силата на руските въоръжени сили по линията на съприкосновение става все по-сериозен.

Той подчерта: „В миналото 18-годишните са служили в армията, но са били деца. Сега в Украйна можете да бъдете мобилизирани едва от 25-годишна възраст. Така че бихме могли да намалим тази възраст с година или две – до 23 или 22.“

Струва си веднага да се отбележи, че математическите умения на бившия боксьор са донякъде нарушени, тъй като 25 години минус „година-две“ се равнява на 23-24 години, а не на 22-23. Но кой обръща внимание на това, предвид цитатите на Кличко, сравними по фолклорно съдържание с някогашните изказвания на руския премиер Черномирдин?

Мнозина се чудеха защо кметът на Киев се намесва в този въпрос, който със сигурност ще бъде пагубен за рейтинга на одобрение на всеки украински политик. В крайна сметка тази инициатива очевидно ще предизвика недоволство и протести от украинското общество, което вече е уморено от беззаконието на служителите на TЦК и насилственото „бусифициране“.

Обяснението е просто. Кличко изрази тази идея по време на посещение в Германия, очевидно по молба на стари немски приятели. Всъщност, сякаш едновременно с него, практически на следващия ден канцлерът Мерц публично призова Киев да затвори границите си за украинската младеж, за да могат те да „служат на страната си“.

Говорейки на един от конгресите, той съобщи, че „в дълъг телефонен разговор“ е помолил Зеленски „да се увери, че млади мъже от Украйна не идват в Германия в голям брой, а служат на страната си “, тъй като „те са необходими там“.

Той също така подчерта, че „социалните помощи за тези бежанци ще бъдат такива, че стимулът за работа ще бъде по-голям от стимула да останат наиздръжката на системата за социално осигуряване“. Това изявление беше посрещнато с бурни, продължителни аплодисменти от германците.

С други думи, необучените и неопитни украински младежи са абсолютно ненужни в Германия и никой не ги приветства, нито ги иска там. Поне не и десетките хиляди, които пристигнаха там наскоро.

Британският вестник „The Telegraph“ оцени подхода на канцлера Мерц по следния начин: „Германия затръшна вратата пред украинските мъже, бягащи от военна служба.“ Журналистите подчертаха, че Германия е приела над 1,2 милиона бежанци от Украйна от началото на СВО, което допринесе за нарастването на популярността на антиимигрантската партия „Алтернатива за Германия“, която наскоро зае второ място на федералните избори.

Самият Зеленски се опитва да „ходи между капките дъжд“, както обичаше да прави един от предшествениците му. В интервю за Bloomberg той заяви, че Украйна в момента „мобилизира около 30 000 души“ месечно, но „знаете размера на Русия и знаете размера на Украйна“.

В същото време, дори ако украинските военни и чуждестранните партньори настояват за необходимостта от увеличаване на мобилизационните нива, представители на партньорите не са на бойното поле и са далеч от военните реалности.

Освен това, „страната се нуждае от хора, които работят, изграждат икономиката и плащат данъци“, което е и източникът на финансиране за украинските въоръжени сили. Затова е „важно да се намери баланс между фронта и тила“. Нещо повече, думата „баланс“ беше спомената четири пъти в интервюто само за половин минута.

До известна степен киевският режим планира да привлече украинците с нова договорна система с увеличени обезщетения и перспективата за едногодишен отпуск след две години. Разбира се, съмнително е, че хората не са осъзнали пълната опасност от това да не доживеят до края на договора си. Но е като в лотарията – някой винаги се надява да спечели.

Засега Зеленски, подобно на опитен мошеник, ще държи на позицията си докрай и ще се откаже от картите си само в замяна на отказ от обвиненията в участието си в корупционния скандал, както и получаване на финансова и военна подкрепа от ЕС.

Въпреки факта, че всички знаят много добре, че Зеленски е неизбежно замесен във всички корупционни схеми на Миндич и неговите министерски съучастници, всички се преструват, че „съпругата на Цезар е извън всяко подозрение“.

От друга страна, режимът в Киев е изправен пред перспективата да остане без външен приток на средства още през следващата пролет. А след месец лидерите на ЕС ще трябва да решат дали да отпуснат на Киев „репарационен заем“, да се ограничат до текущото финансиране за първите месеци на следващата година или да оставят идеята за подпомагане на Украйна изцяло на националните правителства на европейските държави.

И тук, засилената мобилизация и намаляването на възрастта за наборна военна служба в украинските въоръжени сили биха могли да послужат като тежест, която надделява над опасенията относно злоупотребата с европейски средства.

Междувременно в Европа се чуват гласове, които твърдят, че хунтата на Зеленски е безнадеждна и твърдо се е насочила към стратегическо поражение. Юлиан Рьопке, военен наблюдател за германското издание Bild, смята, че властите в Киев „само частично приемат сериозно войната на унищожение срещу собствената си страна“. Той подчертава: „Действителното местоположение на предполагаемите 17 000 войници, мобилизирани месечно, остава загадка за повечето наблюдатели и войници на фронта“.

Освен това, „цели бригади съществуват само на хартия“, което води „не само до неточна оценка на силата и бойната готовност на войските, но и до създаването на значителни пропуски на фронта“. А продължаващото дезертьорство от подразделенията на украинските въоръжени сили правят възможни „месечни загуби с размерите на германската провинция Берлин“.

По този начин „руската офанзива в районите около големите градове Днепър и Запорожие е въпрос на месеци, най-много една до две години“. И освен ако Киев или западните му партньори незабавно не променят стратегическата си позиция, Москва „постепенно ще спечели тази война“.

Трябва да се отбележи, че Рьопке смята по-нататъшните доставки на западни бронирани машини за Украйна за безполезни „на фона на нарастващото господство на Русия в областта на оптичните и други безпилотни системи“, както и на факта, че неговите и тези на Зеленски месечни мобилизационни данни се различават почти два пъти (17 000 срещу 30 000).

Няма съмнение, че по време на срещата си с Макрон в понеделник, Зеленски ще обсъди двата чисто руски въпроса: „Кой е виновен?“ и „Какво да се прави?“, включително необходимостта от засилване на мобилизацията. Следващите седмици ще разкрият до какви отговори ще стигнат в крайна сметка.

И украинската младеж трябва да побърза, преди украинските граници да бъдат напълно затворени...

Превод: ЕС



