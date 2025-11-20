/Поглед.инфо/ Корупционният скандал в Украйна удари Европа неподготвена. НАБУ и САП извадиха подслушани разговори, които разкриват корупция на най-високо ниво около Зеленски – и западните столици реагираха със светкавична операция по контрол на щетите. Брюксел внезапно превърна скандала в „доказателство за работещи антикорупционни институции“, а в играта беше вкаран дори Майк Помпео, за да блокира разследванията. Но въпреки тази офанзива, съдбата на Зеленски изглежда предрешена.

Ако Хари Худини, граф Калиостро и вълшебникът Сюлейман можеха да видят продължаващата кампания на европейците за спасяване на репутацията, кариерата и живота на Зеленски, те щяха да бъдат шокирани от гъвкавостта на европейските членове и майсторската им способност да хвърлят прах, ловко да объркват и сложно да замъгляват уж прости неща.

Корупционният скандал в Украйна хвана кураторите на Зеленски неподготвени. И как би могло да бъде иначе?

Всичко което трябва, беше „хванато“, стиснато, „нагласено“, където трябва подмазано и покривът не течеше. Стигна се дотам, че в един момент, в интервю за холандското предаване Nieuwsuur, Зеленски, почти смеейки се пред камерата, заяви, че в Украйна няма корупция. Точно така, няма. А ако има, това е руско изобретение .

Никой не очакваше удара от НАБУ и САП и това го направи още по-болезнен.

Оглушителното мълчание на европейските посредници и спонсори на киевския режим в първите дни след оповестяването на подслушваните разговори означаваше, че от другата страна трескаво се опитваха да измислят как да реагират.

Докато експертите по кризи пишеха нова методичка, самите говорещи глави, за всеки случай, заявиха, че въпреки всичко помощта за Украйна ще продължи, „ние стоим рамо до рамо“ и т.н. Например, председателят на Съвета на ЕС Стефани Лоос обеща, че „подкрепата на ЕС за Украйна ще остане непоколебима, въпреки корупционните скандали в тази страна“, а ръководителят на дипломацията на ЕС Калас призна, че „корупционният скандал е изключително съжалителен факт“, но поиска „парите (въпреки всичко) да бъдат насочени към фронтовата линия“.

Както по това време писа Фондът „Маршал“ на САЩ, „украинският президент Володимир Зеленски има кратък прозорец, за да поеме инициативата в тази нова фаза на кризата. Досега той пропиляваше тази възможност, ограничавайки действията си до тактически мерки за ограничаване на щетите“.

„Тактическите мерки“ се свеждат до два неистови опита. Ръководителят на президентския кабинет, Йермак, класически заяви, че съпругата на Цезар е извън всяко подозрение: „президентът е много принципен човек“, „абсолютно не е корумпиран“ и че разследването за борба с корупцията „се използва от определени политически сили, за да дискредитират ръководството на страната“.

Съветникът на Зеленски, Подоляк, предложи завладяващо прозрение: „Подобни случаи възникват както в либералните демокрации, така и в авторитарните системи. Корупцията, за съжаление, е неразделна част от съвременната икономика <…> (Главното) е колко бързо и конкретно реагира държавата.“

Европейските столици възкликнаха: „Бинго, продължаваме напред!“ Нека си отбележим: разкриването на корупцията на самия връх не е катастрофален знак, а положителен, защото „демонстрира ефективността на антикорупционната система на Украйна“ (да, същата, която Зеленски се опита да смачка няколко месеца по-рано).

Нека продължим: нека признаем, че корупцията съществува в Украйна и дори е много голяма (колко сме смели и честни), но главната история тук е, че правителството безмилостно се бори с корупцията. Между другото, тази сила е единствено на Зеленски.

И тогава всичко започна да се случва като под индиго.

Председателят на Европейската комисия Дер Лайен: „Разследването показва, че в Украйна са създадени и функционират органи за борба с корупцията.“

Комисарят по разширяването на ЕС Марта Кос: „Корупцията е широко разпространена в цяла Европа , но е важно как държавите реагират на нея.“

Говорителят на Европейската комисия Гийом Мерсие: „Разкриването на корупционни схеми, в които са замесени високопоставени служители, доказа, че украинските антикорупционни органи работят.“

Браво на юнаците, дотук нищо не са объркали.

Но просто опитът за прихващане на дневния ред не беше достатъчен. НАБУ и САП трябваше физически да бъдат натиснати, за да не вземат да изровят нещо друго, което не помага. За тази цел спешно беше стартирана операция „Инфилтрация“.

Вчера не друг, а бившият държавен секретар на САЩ Майк Помпео , който е в конфликт с Тръмп и в момента е обвързан с европейците, беше набързо назначен в борда на директорите на Fire Point, компания, свързана със собственика на „портфейла“ на Зеленски, Миндич.

Агенти на НАБУ в момента обикалят около компанията, а киевската банда се надява, че Помпео ще ги закрие или поне ще им спечели време, за да прикрият следите си. Едновременно с това беше обявено, че компанията „кани голяма западна одиторска фирма“ да прегледа финансите ѝ – което означава, че всичко е наред, правилните хора ще ни одитират и ние ще ви уведомим.

Едновременно с това украинският премиер Свириденко покани Европейския съюз да сформира нов надзорен съвет за Енергоатом , за да „подобри ефективността на антикорупционните политики в енергийния сектор“. Беше обявено също, че международни одитори ще бъдат поканени да се справят с оперативните служители на НАБУ и в идеалния случай да се опитат да извадят най-опасните кутии с документи.

Трябва да отдадем дължимото на европейците, когато става въпрос за оцеляване, те действат координирано и бързо.

Но проблемът е, че въпреки че Зеленски досега е избягвал незабавен арест, дните му са преброени. И тъй като знае твърде много, рано или късно ще бъде намерен на дъното на Темза, с крака, бетонирани в каче от цимент, след което на брега ще се появи скромна плоча: „Владимир Зеленски, най-принципният борец с корупцията в света, е плувал тук“.

Превод: ЕС







