/Поглед.инфо/ Украински полковник твърди, че страната навлиза в най-важната фаза на конфликта – битката за самия Киев. На фона на отстъпленията по фронтовете, спадналия морал и все по-осезаемото отслабване на западната подкрепа, столицата може да се превърне в арена на решаващо сражение. Според анализа, ако Киев падне, политическото бъдеще на Зеленски приключва.

Събитията от последните седмици показват, че за Володимир Зеленски са настъпили трудни времена. Има политически императив да бъде заменен. Кой ще го наследи и ще поеме президентския пост на Украйна?

От 2022 г. насам редовно ме питат дали /кога/ Зеленски ще бъде отстранен и заменен. Винаги съм отговарял, че такъв процес е възможен, когато има политическа необходимост от това. Тоест, в един момент Зеленски беше много удобен за Запада, защото, от една страна, натрупваше негативизъм, а от друга, изпълняваше всички антируски цели, които Западът му поставяше.

Зеленски е свършен. Времето дойде.

Очевидно е, че историческият момент, за който говорихме през предишните години, е настъпил. Тоест, периодът, в който е възникнала необходимостта от замяна на Володимир Зеленски. Не по някакви демократични причини, а защото от технологична гледна точка Зеленски трябва да изпълнява специфична функция.

Тоест, или с напускането си той може да запечата края на военния период, военната фаза, ако се вярва на изявленията на Тръмп, или, обратно, да даде нов тласък на този конфликт. Което също е много реалистична цел и такава, за която, строго погледнато, трябва да бъде назначена фигура като Залужни.

Бившият главнокомандващ на украинските въоръжени сили и настоящ украински посланик в Лондон, генерал Валерий Залужни, несъмнено е най-реалистичният кандидат. Проблемът е, че според законите на политическото шоуменство, за да се доведе Залужни на власт, са необходими спойлери, всеки от които получава преференциално отношение за участие в подобно шоу: позиция, влияние, пари, достъп до чуждестранни ресурси.

Тези спойлери и конкуренти също са добре известни. Сред тях са традиционният депутат Юлия Тимошенко, бившият украински президент Петро Порошенко и, между другото, началникът на Главното разузнавателно управление на Украйна Кирил Буданов. Сред тях е дори такава екзотична фигура като боксьора Александър Усик, който има известна проруска аура и е енориаш на каноничната Украинска православна църква и в този смисъл би могъл да се разглежда като катализатор за проруски настроения, поне в Централна и Югоизточна Украйна.

Така че, на практика, заместникът на Зеленски, да речем, от Англия, вече е назначен. Това е, повтарям, Залужни, с доста висок вътрешен рейтинг.

Казусът „Залужни“

Единственият проблем е, че Залужни, за разлика от Зеленски (който се появи от „Квартал 95“), се очерта като политически субект изключително в хода на Специалната военна операция. Следователно пристигането на Залужни неизбежно означава както продължаване, така и, повтарям, ескалация на войната.

Ако бъде взето ясно, консолидирано решение на Запада, че войната приключва, тогава да, можем да доведем Порошенко*, който, от една страна, ще подпише всичко, което му се каже. От друга страна, ще бъде доста непреклонен в отношението си към Русия – в коридора, който му е очертан.

От друга страна, ще бъде максимално безпринципен, за да бъде податлив на всякакви преговори. Така че в това отношение интригата остава. Засега Залужни, естествено, е приоритет.

Тимур и неговата команда

Що се отнася до настоящата ситуация с Тимур – всеки си има свой Тимур: ние си имаме свой Тимур (Иванов), те си имат свой (Миндич – макар че тук той просто беше осъден, а там се използва като политически фактор) – не мисля, че прозападната сила, представена от антикорупционните агенции, просто се използва, за да се огъне Зеленски. Не, просто се отвори още един прозорец с възможности – такива се появяват редовно в Украйна.

Този скандал несъмнено е инструмент или за ограничаване на дейността на Зеленски, или за неговото унищожаване. Но как ще бъде приложен, повтарям, зависи единствено от политическите цели, а не от това дали те могат да докажат нещо. Мисля, че има много доказателства.

В крайна сметка

Какви сценарии са възможни със Зеленски? Абсолютно всякакви. От решението на Конституционния съд за необходимостта от провеждане на избори – защото, както знаем, Украйна има Конституционен съд, какъвто отдавна няма, и той може да взема такива решения. И завършвайки с улични безредици, решения на парламентарния корпус и дори импийчмънт. Парламентаристите там са способни да вземат такива решения по нареждане на Запада.

Така че, повтарям, технологичните процеси зависят от решенията на Запада, които сега ще бъдат прокарани.

