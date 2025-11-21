/Поглед.инфо/ Все още не е ясно дали администрацията на Тръмп подкрепя сделка, според която Киев се отказва от територии и да намалява числеността на армията си.

Американски и руски представители тихомълком са изготвили нов план за прекратяване войната в Украйна, според който Киев се отказва от територии и драстично ограничава армията си, съобщиха в сряда, след като руски дронове и ракети поразиха най-малко 25 души в град Тернопол.

Проектът, за който се съобщава, че е разработен от пратеника на Доналд Тръмп Стив Уиткоф и съветника на Кремъл Кирил Дмитриев, предвижда налагане драконовски мерки на Украйна, безпрецедентен контрол на Русия върху военния и политическия суверенитет на страната, което вероятно ще означава капитулация на Киев.

Двамата мъже са формирали важен, но неофициален канал за комуникация между Москва и Вашингтон и все още не е ясно дали администрацията на Тръмп официално подкрепя плана.

Според вестник Financial Times и агенция Reuters планът изисква от Украйна да се откаже от териториите в източната част на страната, да намали наполовина размера на армията си – условия, които украинският президент Володимир Зеленски в миналото наричаше неприложими. Други условия включват ограничаване военната помощ на САЩ и типовете въоръжения, използвани от украинската армия.

Съществуването на план от 28 точки – вдъхновен изглежда от предложението, разработено от администрацията на Тръмп за прекратяване на войната в Газа, бе съобщено за първи път от американския новинарски уебсайт Axios. Белият дом не отговори веднага на искането на Guardian за повече подробности по предложението.

Вашингтон многократно е казвал, че е близо до мирно споразумение между Русия и Украйна, но предложенията се проваляли, защото биха изисквали от Киев да направи болезнени отстъпки, докато повечето от руските искания биха били удовлетворени.

В сряда вечер държавният секретар на САЩ Марко Рубио като че отговори на съобщенията за такъв план, заявайки, че трайният мир ще изисква „двете страни да се съгласят на трудни, но необходими отстъпки. Ето защо разработваме и ще продължим да разработваме списък от потенциални идеи за прекратяване на тази война въз основа на информация от двете страни в конфликта“, написа Рубио в X.

Докладите изтекоха след като Русия започна масирана атака в Западна Украйна срещу многоетажни сгради в град Тернопол и енергийни съоръжения в Ивано-Франковск и Лвов. Русия участва в систематична кампания за унищожаване на гражданската енергийна инфраструктура на Украйна преди зимата.

Олег Грицишин, който живее на шестия етаж на един от повредените жилищни блокове в Тернопол, каза, че димът моментално е отрязал пътищата за евакуация, оставяйки го в капан в дома му. „Имаше няколко силни експлозии. Когато успях да се облека, на входа имаше гъст черен дим. Гореше. Беше невъзможно да изляза, макар да опитах два пъти. Прозорците в апартамента не бяха счупени. Почуках на вратите на съседите, но никой не отвори“, каза той. Мъжът бе спасен и лекарите лекуват високото му кръвно налягане.

В социалните мрежи се появи видеоклип, който показва момента, в който ракета удря сградата. Министерството на вътрешните работи на Украйна съобщи, че 25 души, включително три деца, са били убити при удара; други 73 са били ранени, сред които 15 деца.

Ярослав Теслюк свидетелства, че ударът е станал около 5:30 ч. сутринта, когато повечето хора спят. „Чух силен тътен. Последва шум от „шахиди“ и още няколко ракети, а след това експлозии. Избухна пожар. Казаха ми, че хора са изгорели живи в апартаментите си, защото ударът е станал, докато всички са спяли. Телата им бяха покрити. Някои вече са изнесени.“

Зеленски, който се срещна с турския президент Реджеп Тайип Ердоган в сряда в опит да „съживи преговорите“ и да осигури „справедлив мир“ за Украйна, призова съюзниците на Киев да засилят натиска върху Русия, за да прекрати почти четиригодишната си инвазия, включително чрез предоставяне повече ракети за противовъздушна отбрана.

„Всяка нагла атака срещу обикновения живот показва, че натискът върху Русия е недостатъчен“, написа Зеленски в X. „Ефективните санкции и помощта за Украйна могат да променят това.“

Потенциалните мирни преговори до голяма степен са в застой през последните месеци в резултат на максималистките искания на Русия. Предвидено е Зеленски да се срещне с висша делегация от американски военни в четвъртък.

Даниел Дрискол – настоящият държавен секретар на армията на САЩ пристигна в Киев в сряда, за да проведе разговори с украински представители и да „обсъди усилията за прекратяване на войната“, се казва в изявление на посолството на САЩ.

Киев и Москва не са водили директни преговори от лятото насам, а усилията за възраждане на дипломатическия път до голяма степен са замразени след последната среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска през август.

Въпреки твърденията на Кремъл, че е отворен за преговори за прекратяване на войната, Москва не е показала готовност да намали мащабните си искания.

Зеленски се оказва във все по-трудно положение у дома и на бойното поле. Руските сили наскоро завзеха стратегически важния град Покровск и продължават да напредват по фронта; а разрастващият се корупционен скандал в енергийния сектор прерасна в най-сериозната политическа криза в Украйна от началото на войната.

В сряда говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отрече да е постигнат някакъв значителен напредък. „Досега няма новости, които да ви бъдат докладвани по този въпрос“, каза той. Руското външно министерство също заяви, че не е запознато с ново мирно предложение на САЩ.

Говорителката Мария Захарова съобщи, че Москва не е получила от Вашингтон проект за споразумение с Украйна „от такова ниво“. „Ако американската страна би излязла с предложения, те щяха да бъдат съобщени по установените дипломатически канали между нашите две страни“, уточни тя.

Превод: д-р Радко Ханджиев