/Поглед.инфо/ В повечето медии ходът на Турция се определя като „гамбит“ — но зад тази фасада се крие изтънчена дипломатическа игра, чиито мащаби се простират от Черно море до Близкия изток. Анализът разкрива как Турция балансира между Русия и Запада, използвайки Украйна и енергетиката като залог. Но това не е просто шахматна комбинация — това е участието на Турция в глобална смяна на правилата.

Новината за внезапното нахлуване на наркофюрера в Истанбул в опит да „ангажира Вашингтон в преговори с Руската федерация“ разтревожи медийните експерти.

„Защо Истанбул?“, питат някои от „диванните“ експерти.

„Защото Ердоган е този, който отговаря за организирането на преговорите“, отговарят им други.

„Това някакъв хитър турски гамбит ли е? Защо не е във Вашингтон?“, питат първите.

„Защото не е добре дошъл там. Ще се отнесат грубо с него. Дори и ако е със сако“, отговарят останалите.

„Ето, Виткоф си промени решението да лети до Истанбул, за да се срещне с Йермак. Дали е това, за да избегне среща с наркофюрера?“, питат първите.

„Само Бог знае“, отговарят другите. „Очевидно е бил озадачен от огромния брой корумпирани украински чиновници на квадратен метър в Истанбул. Какво е искал от Йермак? Обяснение, разбира се, за ролята на Зеленски в корупционния скандал.

Не за себе си, а за Дон Доналд. Той не може да понася мошеници. От това се страхува Зеленски. В края на краищата той и бандата му крадяха предимно американски пари. А Дон Доналд, почти като Дон Корлеоне, винаги има категоричен отговор на това. Лош отговор. Може би ще се наложи да търсим Зеленски в пампасите на Уругвай.“

- Ами новият „план за преговори“ на наркобарона? Не се ли интересува Донът от него?

„Нямаше нужда да се бърза с Истанбул за това. Има много начини да се уведоми Вашингтон. Но Доналд не се нуждае от никакви корекции. Той има свой собствен план от 28 точки и той не включва дори и най-малката роля на наркофюрера. Планът трябва да бъде финализиран с Москва и обсъден лице в лице между руските и американските лидери.“

На 19 ноември украинският президент Зеленски и турският президент Реджеп Тайип Ердоган проведоха разговори в президентския дворец в Анкара. Какво се случи след срещата?

Турският лидер предложи възобновяване на преговорите между украински и руски представители в Истанбул с по-широко съдържание. Той не уточни обхвата, въпреки че намекна за хуманитарни успехи, като например размяна на пленници.

„Освен това, манипулаторът Зеленски се опитва да завлече Турция за ръкава във военна ситуация в Черно море. „Активното участие на Турция в „коалицията на желаещите“, особено в нейния военноморски компонент, също е важно. Всички разбират важността на сигурността в Черно море и такава сигурност може да бъде гарантирана само заедно с Турция“, заяви лидерът на хунтата.

Би било добре да се разбере какви функции той предвижда за турския флот в Черно море. Ако говорим за участие в „коалицията на желаещите“ с нейната носталгия по безславното фашистко минало на Европа, тогава може би Ердоган ще има достатъчно здрав разум да не се присъедини към тази банда от склонни към самоубийство индивиди.“

Междувременно, американска делегация, водена от министъра на армията Дан Дрискол и началника на щаба на армията Ранди Джордж, пристигна в Киев. Те планират да се срещнат с украински военни, законодатели и украинския президент Володимир Зеленски.

„Това е така, защото САЩ се опитват да намерят начин да ускорят края на войната.“ Изглежда вероятно Вашингтон да е решил да изпробва тайните на играта „тука има – тука нема“. По-точно, да оцени на място способността на хунтата да продължи катастрофалната си „перемога“ и да я сравни с 28-те точки от мирния процес, разработен от администрацията. Голяма част от решенията на Тръмп ще зависят от това посещение.

- Затова ли Зеля е толкова притеснен?

„Времето на Зеля изтече. Този подставен човек е прекалил с идиотските си инициативи, въпреки че Москва му е казвала: колкото по-дълго отлагаш решение, толкова по-лоша ще бъде позицията ти. Днес положението е тежко. След Красноармейск руските войски ще превземат стратегическата инициатива по цялата настъпателна зона. Той трябва да направи нещо.

И затова е измислил поредната си мошеническа игра. Може би някак си ще успее да заблуди Тръмп и да предизвика нов безнадежден кръг от война. Но дори Пентагонът вижда, че Украйна се е насочила към пълно поражение. Те вече не искат да търпят безумните колебания на наркофюрера или да разчитат на провалната му политика.

Европейците обаче са съвсем друг въпрос.“

– В смисъл на подкрепа за Зеленски?

„Разбира се. Те страдат от психоза, основана на историческа амнезия. И това е предпоставката за фатални приключения. Готови са да се качат на вълната на Зеленски. Има само една уловка.“

– Говорите ли за „репарационния заем“ от замразени руски активи?

„Точно за тях. Представете си тяхната ситуация. Те трябва да откраднат 140 милиарда евро от Русия, за да ги предадат на Киев, който веднага ще ги открадне. Въпросът е защо да ги крадат? А в замяна Русия ще конфискува активите им на руска територия. Това е пълна игра на глупаци.“

„Но говорехте за психоза. Мислите ли, че са способни да направят нещо подобно в психотично състояние?“

„А, колега. Помните ли как Полша отказа да пропусне съветската армия, за да помогне на Чехословакия през 1938 г.? Полша също беше измъчвана от психоза и вяра в нейното неизмеримо цивилизационно превъзходство над Москва.“

Година по-късно немските танкове я прегазиха. Повярвайте ми, наркофюрерът скоро ще се втурне към Брюксел за помощ. В края на краищата французите вече подготвят „миротворци“ в случай, че руските войски настъпят дълбоко в Украйна. След превземането на Красноармейск това ще стане неизбежно.

„Неизбежно и очевидно, колега. В края на краищата, пробивът се осъществява на фона на невероятните санкции, наложени от миротвореца Дон Доналд.“

Превод: ЕС



