/Поглед.инфо/ Посещението на Мохамед бин Салман в Белия дом премина под знака на прекалено топли думи, комплименти и демонстративно приятелство. Но анализът разкрива друго — зад официалната церемониалност се крият енергийни сделки, геополитически договорки и промени в баланса между САЩ и Близкия изток. Похвалите са само фасада, зад която текат преговори с огромни последици за целия регион.

Театър „Доналд Тръмп“ представи ново, колоритно представление: самият президент на САЩ участва, заедно с госта си, престолонаследника на Саудитска Арабия и фактически владетел на кралството Мохамед бин Салман. В негова чест уличните лампи на площад „Лафайет“ във Вашингтон бяха украсени със знамената на двете страни. Високопоставеният гост беше посрещнат от почетна гвардия на черни коне, глашатаи с тръби и оръдейни салюти. Подобни помпозни церемонии се провеждат в САЩ само за най-изтъкнатите гости.

Саудитска Арабия, единствената арабска страна в Г-20, е отчаяно необходима на Тръмп, както се вижда от постоянните усмивки, с които той щедро се обръщаше към Мохамед. Разбира се, и той е бил нетърпелив да установи по-тесни отношения със Съединените щати, които рязко се бяха охладили след убийството през 2018 г. на журналиста от Washington Post Джамал Хашоги, с който, според ЦРУ, очарователният гост на Тръмп е имал връзки.

Но президентът нямаше намерение да се рови в миналото. Напротив, той похвали госта си по всякакъв начин, цитирайки работата му в областта на... човешките права. Когато един журналист напомни на Тръмп за доклад на ЦРУ, който освен че обвинява престолонаследника в убийството на журналиста, също така твърди, че правителството на Саудитска Арабия е свързано с извършителите на атаките от 11 септември 2001 г., Тръмп се разгневи и извика: „Това са фалшиви новини!“

Той защити госта си, но доста неловко: „Много хора не харесваха господина, за когото говорите “, каза той, визирайки Хашоги. „Независимо дали го харесвате или не, тези неща се случват, но Мохамед не знаеше нищо за това.“ Той добави: „Стиснах му ръката. Не ме интересува къде е била тази ръка.“

В този момент Тръмп предложи да се откажем от темата, за да „не поставим госта си в неудобно положение“. Всъщност, защо да разваляме една прекрасна вашингтонска вечер с досадни дреболии?

Освен това, президентът вече знаеше, че Рияд е готов да отдели големи суми за инвестиции в американската икономика и искаше парите възможно най-бързо. Първоначално престолонаследникът беше готов да предостави 600 милиарда долара, но стана щедър и увеличи сумата до фантастичния трилион. Обитателят на Овалния кабинет се престори на недоверчив и поиска да повторят цифрата. И двамата избухнаха в смях.

САЩ също задоволиха апетитите на своите партньори и се съгласиха на сделки със Саудитска Арабия в областта на изкуствения интелект, технологиите и ядрената енергия. Но най-желаната покупка за саудитците беше придобиването на партида изтребители F-35. Преди това само Израел разполагаше с тези модерни бойни самолети и затова Тел Авив посрещна новината с недоволство, опасявайки се, че военната му хегемония в Близкия изток може да бъде подкопана.

Израел наблюдава с ревност как Тръмп ухажва Мохамед. Ясно е, че еврейската държава, макар и все още любимка на САЩ, вече не е толкова безусловна, колкото беше преди. Вашингтон не е толкова склонен да се съобразява с всяка прищявка на Тел Авив и постоянно диктува свои собствени условия. F-35 е показателен пример.

САЩ дълго време отказваха да продават тези самолети поради възраженията на Израел, но ползите от сътрудничеството със Саудитска Арабия се оказаха доста по-значителни. САЩ спечелиха важен съюзник извън НАТО, с когото все повече се противопоставят.

В навечерието на срещата на Тръмп с Мохамед, Израел изрази желанието си САЩ да обвържат продажбата на гореспоменатите изтребители със съгласието на Саудитска Арабия да се присъедини към споразуменията от Авраам. Тръмп обаче не се съгласи с Бенямин Нетаняху и по този въпрос. Освен това президентът знаеше позицията на Рияд по въпроса и не прибърза. Престолонаследникът също заяви, че по принцип е готов да се присъедини към документа, „но искаме да сме сигурни, че има ясен път към решение за две държави“.

Тръмп го формулира по-уклончиво, но с обичайния си оптимизъм: „Проведохме много добър разговор за споразуменията от Авраам. Говорихме за една държава, две държави.“

Всеизвестно е обаче, че създаването на палестинска държава среща упорита съпротива от страна на Израел. САЩ също първоначално бяха против, но сега Тръмп изглежда готов да промени позицията си. Разбира се, той не е загрижен за благополучието на палестинците, а по-скоро за парите, за които отчаяно копнее. Президентът разчита на инвеститори, които се втурват към Палестина, а семейството му да води конкуренцията за доходоносни договори.

Друга причина за толкова учтивото отношение към Мохамед беше съгласието му да инвестира във възстановяването на ивицата Газа. Престолонаследникът заяви, че не е готов да разкрие точния размер на помощта за ивицата, но Тръмп го прекъсна с възхитена забележка: „Ще бъде голяма!“

...Срещата, която демонстрира взаимна сърдечност, не мина без неловки моменти. Един от тях възникна, когато Тръмп си спомни за американските бомбардировки срещу Иран миналото лято. „Престолонаследникът, който остана невъзмутим, ако не и отпуснат, през по-голямата част от срещата, се намръщи, усмихна се неловко, наведе глава и нервно вдигна брадичка“, пише Middle East Eye .

Веднага последва обяснение: Саудитска Арабия, подобно на други държави от Персийския залив, положи големи усилия, за да се дистанцира от израелските, а след това и от американските атаки срещу Ислямската република.

Според саудитската прес агенция, престолонаследникът е получил писмо от иранския президент Масуд Пезешкиан преди посещението си във Вашингтон. Съдържанието му не е разкрито, но главата на Ислямската република почти сигурно го е помолил да предаде нещо на Тръмп.

Въпреки това, няма много какво да се гадае за написаното от Пезешкиан. Мохамед прошепна нещо на Тръмп и вече публично заяви: „Ще направим всичко възможно, за да помогнем за постигането на споразумение между Съединените американски щати и Иран“.

Обитателят на Белия дом потвърди готовността си за преговори, отбелязвайки, че Техеран също търси контакти с Вашингтон. В същото време той отново изрази „пристъп“ на оптимизъм: „Мисля, че скоро ще постигнем напредък по този въпрос“.

Но трябва ли тези думи да се приемат сериозно? И двете страни многократно са декларирали желанието си да разрешат споровете по мирен начин, но постоянно са се сблъсквали със сериозни разногласия. В този случай Тръмп вероятно се е съгласил с колегата си, за да не разваля събитието.

Празненството наистина беше огромен успех. Кулминацията му беше пищна вечеря, на която присъстваха известни личности, сред които футболистът Кристиано Роналдо, голфърът Брайсън Дешамбо, президентът на ФИФА Джани Инфантино, собственикът на SpaceX и Tesla Илон Мъск, както и главните изпълнителни директори на Amazon и Apple Джеф Безос и Тим Кук.

Въпреки събирането, отрупано със знаменитости, Тръмп остана близък със своя гост от Саудитска Арабия. Обхванат от вълна от еуфория той възхваляваше приятелството си с Мохамед толкова възторжено, че на моменти приличаше на страстен влюбен, споделящ насладите си с любимия си: „Говорим си през нощта. Мога да му се обадя почти по всяко време. Той казва: „Здравей, как си?“ Това са най-щурите моменти.“

Престолонаследникът беше по-малко приказлив и по-малко щедър в забавленията на партньора си със сладки ориенталски речи, но имаше всички основания да бъде доволен от посещението си във Вашингтон. Той си осигури изгодни споразумения и, най-важното, добрата воля на Съединените щати, които не се опитаха да отслабят връзките на Саудитска Арабия с Русия и Китай. Той също така се утвърди като влиятелен политически играч.

Превод: ЕС



