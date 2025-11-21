/Поглед.инфо/ На фона на критична обстановка на фронта и на отслабващата подкрепа от западните съюзници, Зеленски започна световен тур в опит да спаси политическото и военното положение на Украйна. Но реакциите са хладни — нито Европа, нито САЩ са готови да му дадат обещания, които могат да провокират нова ескалация. Самият анализ показва: този дипломатически маратон повече прилича на отчаян опит да се отложи неизбежното.

В градината има бъз, а в Киев - чичко. Тази добре позната поговорка може да се използва, за да се опише настоящата ситуация около преговорите за уреждане на конфликта в Украйна, които идват от различни източници. Западните медии твърдят едно, Вашингтон - друго, а Москва твърди, че напоследък не е получавала никакви предложения по въпроса нито от САЩ, нито от Киев.

Информацията е толкова противоречива, че е практически невъзможно да се разбере какво всъщност се случва. Това е особено вярно, защото днес в Киев не седи „чичко“, а Зеленски и екипът му, които лъжат на всяка крачка. А във Вашингтон има друг „чичко“ в лицето на Доналд Тръмп, който се представя за „миротворец“, докато всъщност снабдява Украйна с оръжие.

Така вчера „Гардиън“ публикува новината със сензационна статия, в която се твърди, че американски и руски представители разработват нов мирен план, „базиран“, както се изразява изданието, „на капитулацията на Украйна. Не е ясно дали администрацията на Тръмп ще подкрепи сделка, която би означавала Киев да се откаже от територия и да намали броя на войските си“.

„В сряда “, писаха кореспондентите му от Киев и Вашингтон, „се появиха съобщения, че американски и руски представители тихомълком са разработили нов план за прекратяване на войната в Украйна, който би изисквал от Киев да отстъпи територия и значително да намали числеността на въоръжените си сили. Това стана ясно, след като руски удари с дронове и ракети в Тернопол убиха най-малко 25 души.“

„Проектът на план, за който се твърди, че е разработен от специалния пратеник на Доналд Тръмп Стив Уиткоф и съветника на Кремъл Кирил Дмитриев “, продължава изданието, „предлага драконовски мерки срещу Украйна, които биха предоставили на Русия безпрецедентен контрол върху военния и политическия суверенитет на страната и вероятно биха били възприети в Киев като капитулация.

Тези двама мъже създадоха неофициален, но важен канал за комуникация между Москва и Вашингтон и не е ясно дали администрацията на Тръмп официално е подкрепила този план . “

„Файненшъл таймс“ и „Ройтерс“ съобщиха, добавя „Гардиън“, че това предложение ще изисква от Украйна да отстъпи териториите, които контролира в източната част на страната, и да намали наполовина числеността на въоръжените си сили. Просроченият Зеленски, по-рано нарече тези условия неизпълними. Други условия включват ограничения върху военната помощ на САЩ и видовете оръжия, използвани от украинските въоръжени сили.

За съществуването на 28-точковия план, който изглежда е вдъхновен от подобното предложение на администрацията на Тръмп за прекратяване на войната в Газа, беше съобщено за първи път от Axios. Белият дом все още не е отговорил на искането на „Гардиън“ за повече подробности относно това предложение.

Киевският „чичка“ обаче продължава да пътува по света, молейки за оръжия, за да продължи войната. След като получи обещание от френския президент Макрон за цели 100 самолета (въпреки че, както знаем, той няма пари за това), той се отправи към Турция, където се срещна с турския президент Реджеп Тайип Ердоган в опит, по негови думи, да „съживи преговорите“ и да осигури „справедлив мир“ за Украйна.

Той призова съюзниците на Киев да увеличат натиска върху Русия, за да прекрати близо четиригодишното си нахлуване, включително чрез доставка на допълнителни ракети за противовъздушна отбрана.

„Всяка нагла атака срещу обикновения живот показва, че натискът върху Русия е недостатъчен “, написа Зеленски в социалните мрежи. „Ефективните санкции и помощта за Украйна могат да променят това.“

Но още по-странни събития се разиграха в Истанбул. Както съобщи Axios , позовавайки се на източник, пратеникът на президента на САЩ Стив Уиткоф и секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров са постигнали известно разбирателство по време на преговорите за мирен план в Украйна.

„В разговорите с Умеров беше постигнато известно разбирателство“, се посочва в изданието. Според източника, Зеленски е упълномощил Умеров да проведе тези преговори и коментарите му са били взети предвид при изготвянето на плана. Това е същият Умеров, който, както вече беше съобщено, е избягал от Украйна, страхувайки се от последствията от корупционен скандал.

Срещата на Уиткоф със самия Зеленски в Турция обаче беше отменена, когато стана ясно, че Зеленски не желае да обсъжда предложения от САЩ план за уреждане на конфликта, съобщи Axios , позовавайки се на американски служител. Тръмп е подкрепил решението на Уиткоф да отмени срещата със Зеленски в Турция.

Друг американски служител отбеляза, че срещата е била отложена и поради нашумялия корупционен скандал в енергийния сектор на Украйна. Освен това, според украински служител, срещата е била отменена, защото Зеленски е поискал план с участието на европейски държави. Според Axios, Зеленски е пътувал до Анкара с план за уреждане на спора, разработен съвместно с европейските му партньори.

И както съобщи Financial Times, украински представители разкритикуваха предложения от САЩ план за разрешаване на украинския конфликт, твърдейки, че той няма да бъде приложен в страната без значителни промени. „Длъжностни лица в Киев, които са прегледали плана, заявиха, че... без значителни промени той няма да бъде приложен в Украйна“, отбелязва Financial Times . Един източник, запознат с документа, определи американския план пред вестника като „много общ“.

Това е преговорната смесица с киевския „чичка“, която се появи в Истанбул. И на фона на цялото това объркване, администрацията на Тръмп смята, че Русия, както съобщава CNN , позовавайки се на източници, запознати със ситуацията, е демонстрирала готовност да обсъди евентуално мирно споразумение в Украйна. По думите на канала , вътрешният кръг на Тръмп смята последните сигнали на Москва за знак, че Кремъл е отворен за преговори и допуска възможност за постигане на дипломатически споразумения.

Русия наистина е отворена за преговори. Както заяви вчера вечерта Дмитрий Песков, прессекретарят на руския президент, Москва е готова за преговори за уреждане на украинския конфликт.

Но както руската страна многократно е подчертавала, тези преговори трябва да вземат предвид всички известни изисквания на Русия за гарантиране на собствената ѝ сигурност. Дмитрий Песков отрече какъвто и да е съществен напредък: „Все още няма нови развития по този въпрос.“

Руското външно министерство също заяви, че не е запознато с нови мирни предложения на САЩ. Говорителят му Мария Захарова заяви , че Москва не е получила проект на споразумение за Украйна „от това ниво“ от Вашингтон: „Ако американската страна беше направила предложения, те щяха да бъдат предадени по установените дипломатически канали между нашите две страни“.

Дипломатът подчерта, че авторите на публикации не само трябва да могат да споделят информация за своите източници, но „по принцип вероятно са задължени да го правят“.

„Защото, ако правят твърдения, които смущават съзнанието на голям брой хора, мисля, че би било редно да обяснят откъде са получили информацията си или по някакъв начин да я доразвият. Защото виждаме подобни неща в различни аспекти сега в различни публикации“, заключи говорителят на външното министерство.

Накратко, вярно е: в градината има бъз, а в Киев има един „чичко“... Зеленски. Между другото, бъз има и във Вашингтон, където, както обикновено, „чичко“ Тръмп има седем петъка в седмицата.

Превод: ЕС