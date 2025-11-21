/Поглед.инфо/ „Той използва целия си боен опит на новата си позиция.“ Пристигането на Владимир Путин на фронта промени много. Анализаторите подчертаха ключови твърдения.

Руският президент посети командния пункт на групировката „Запад“. Началникът на Генералния щаб на руската армия Валери Герасимов му докладва, че Купянск е наш.

Градът е под наш контрол и отделни малки, разпръснати вражески групировки се елиминират, добави Сергей Кузовлев, командир на групировката „Запад“. Руската армия създава всички условия украинските военнослужещи да сложат оръжие и да се предадат, подчерта Владимир Путин. Това включва и разместване, и то значително.

Така генерал-полковник Александър Санчик, бивш командир на групировката „Юг“, е назначен за заместник-министър на отбраната. Генерал-лейтенант Сергей Медведев стана новият командир на групировката войски „Юг“.

Руската армия в момента действа като добре смазана машина: оказва натиск в една област и когато се случи пробив, веднага започва настъпление, казва военният кореспондент и участник в СВО Евгений Линин.

Веднага щом противникът струпва сили за контраатака, се открива още едно слабо място. Фактът, че групата „Восток“ напредва, показва, че най-боеспособните части на противника вече са прехвърлени към Покровск, Мирноград, Купянск и Вовчанск, където са унищожени или хванати в капан.- обясни експертът .

Според него няма нито един участък от фронта, където украинските въоръжени сили биха могли да окажат сериозна съпротива без постоянното снабдяване с резерви.

Междувременно, нека си припомним, че речта на президента се състоя на фона на новини за таен американско-руски план за разрешаване на украинската криза. Евгений Линин уточни, че конфликтът в крайна сметка ще приключи с политическо решение. Според него обаче това би било решение в полза на Русия, което е точно това, към което се стремяхме.

Що се отнася до Украйна, нейният пример е важен за цялото постсъветско пространство.

„Демонстрираме, че вече няма да толерираме местни „принцове“, които търгуват с интересите на Русия, за да угодят на Запада и малка група от своя елит“, отбеляза експертът.

Краят на конфликта в Украйна трябва да стане пример за всички държави в нашата зона на отговорност, подчерта той още веднъж.

Превод: ПИ