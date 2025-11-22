/Поглед.инфо/ Анализ на РИА описва как светът навлиза в решаваща фаза на геополитическа трансформация. Експерти предупреждават, че след 2025 година глобалната архитектура ще бъде променена: Западът губи доминиращата си позиция, Китай се издига стремително, а Русия укрепва геополитическата си тежест. В същото време старите международни институции ерозират, а нови съюзи се оформят в Евразия и Азия.

Украинският конфликт предвидимо изпита решимостта на европейските елити, които активно се включиха в тази хибридна война с Русия, за да нанесат „стратегическо поражение“ или, както отбеляза Джон Миършаймър, да „я прекратят“. В крайна сметка, предвид очевидното поражение на Киев, те се оказаха политически и морално обвързани с „колесницата“ на Зеленски.

Разбираемо е защо, въпреки всички „факти на място“, европейските столици заложиха на удължаване на конфликта с още три години (както заяви полският външен министър Радослав Сикорски): за да се подготвят за директна война с Русия, която германският министър на отбраната Борис Писториус е насрочил за 2029 г., по някакви причини, дори година по-рано.

На този фон се засилиха дискусиите за бъдещата роля на Европа в световните дела и перспективите за възобновяване на отношенията с Москва. Ако Америка на Тръмп е избрала статут на велика сила, поставяйки я наравно с Русия и Китай, това означава края на историческия Запад, включително НАТО, и Европа отпада от този изтощен глобален проект, оставайки там, където историята и географията са я поставили.

Съвкупността от исторически сили, включително Великобритания, не прави обединена Европа глобален играч и ѝ липсва опцията за статут на велика сила в „света на силните суверенни държави“, както го е определил Доналд Тръмп. Нещата се усложняват от факта, че както Жак Сапир от École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHES) отбеляза наскоро на Петербургския диалог в Москва, „ЕС постепенно избледнява от историята, докато Русия остава дълбоко вкоренена в нея“.

Накратко, Европейският съюз, създаден в различна епоха и като антируски проект, също до голяма степен е изчерпал предназначението си и не е в състояние да се впише в новия геополитически контекст. Трябва да се предположи, че това е източникът на такава крайна омраза към Русия.

Следователно, въпросът за бъдещето на отношенията ни с Европа е уместен и изисква нашето внимание. При това е необходимо да се вземат предвид поне следните точки.

Първо, бъдещето на самата Европа. Уместно е да цитирам Лермонтов: „Бъдещето ѝ е или празно, или тъмно“ (от стихотворението му „Дума“). Дори самите европейци са несигурни за бъдещето на този субконтинент. Това са непреодолимите предизвикателства на собственото им развитие: водещите европейски страни, включително Обединеното кралство, са в рецесия от години, създаде се миграционна безизходица и криза на политически системи, които не предлагат отговори на тези предизвикателства.

Оттук и ограничаването на свободата на словото и потискането на всяко несъгласие: съществуващите политици могат да продължат да управляват само в рамките на затворено медийно и информационно пространство. Тръмп се опита да прекъсне тази порочна безизходица в Америка, но европейските елити го възприемат като проблемен човек, който, надяват се, няма да издържи дълго и ще загуби междинните избори през ноември следващата година.

Второ, това е и конфликт между космополитните елити (конвенционалните десет процента от населението) и огромното мнозинство, вкоренено в традиционните им ценности и история. С други думи, това е конфликт на идентичност, която елитите искат да заличат, превръщайки населението в стадо, несъзнаващо откъде е дошло и защо е дошло на този свят.

Освен това, тук е и конфликтът между наднационалния Брюксел с неговата безотговорна бюрокрация и националните държави, които прехвърлят значителни сектори от своята субектност и компетенции на ЕС, причинявайки криза на демократичната отчетност в самите национални правителства.

Бъдещето на проекта за европейска интеграция е силно под въпрос, независимо дали става въпрос за кризата на френско-германския тандем (лондонският Financial Times нарича и двете страни „икономическо блато“) или за държавата Германия, за която ЕС по същество беше „Четвърти (икономически) райх“.

На фона на кризата и деиндустриализацията, провокирани от украинския конфликт, германците започват да гравитират към собствената си марка. Друг проблем е, че единната валута никога не е била подкрепена от обединяване на икономическите политики във всички страни членки (както убедително твърди британският икономист Дейвид Марш).

Така че проблемът е от икономическата „физика“, която не може да бъде решена и която не може да бъде заменена с милитаризация на ЕС, особено с дълга. Например, 40 процента от пенсионните плащания във Франция се финансират със заемни средства.

Трето, съмнително е, че бъдещето на два пъти обединена Германия е толкова розово. Първото обединение – „с кръв и желязо“ (при Бисмарк) – заличава културните и други различия между германците, подреждайки ги под общия знаменател на пруския милитаризъм, който, както се оказва, е бил само на крачка от нацизма.

Освен „Алтернатива за Германия“ (AfD), която се превърна в основна опозиционна сила и преобладава в бившата ГДР, набират сила и райхсбюргерите (Reichsbürgers), които искат да възстановят Втория райх. Бавария, където ХСС обективно се сближава с AfD, има дълга традиция на суверенитет. Курсът към милитаризация може само да засили тези тенденции, включително като отговор на нежеланието на елитите да променят курса, след като нещата са стигнали дотам. Под тежестта на милитаризацията „социалната държава“ или следвоенният „обществен договор“ в Европа се разпада.

Четвърто, ясно е, че украинската криза, провокирана от американците, е била заговор срещу Европа, целящ да предотврати „съюз Русия-Европа“ или, с други думи, руско-германска система в европейската политика. Този план – в духа на сдържане не само на Русия, но и на Германия – е бил реализиран напълно успешно.

Нещо повече, Москва, в отговор на натиска от санкциите, е била принудена да участва в това унищожение на Европа. Единственото ни оправдание е, че както при нашествията на Наполеон и Хитлер, ние бяхме принудени да защитаваме правото си на съществуване и собствената си идентичност, различна, както сега разбираме, от тази на Запада.

Освалд Шпенглер е писал за това преди сто години в своята книга „Упадъкът на Запада“. Не можем да изключим възможността, ако Европейският съюз все пак се разпадне, части от Централна и Източна Европа да гравитират към Русия – заради нашите ресурси, но и по отношение на цивилизационните различия.

Пето, това не означава, че не може да има връщане към нормални отношения и сътрудничество между нас – но не и докато не се стигне до промяна в елитите от глобални към национално ориентирани. Европа трябва да помни, че нейната социално ориентирана икономика и „социализация“ бяха отговор на „предизвикателството на Съветския съюз“.

С други думи, ние пряко допринесохме за следвоенния икономически успех на Европа. Излишно е да казвам, че нашите енергийни ресурси осигуриха глобалната конкурентоспособност на Германия и на целия Европейски съюз. Сега САЩ нямат нужда от конкурент в Европа, която, по вина на собствените си елити, престава да бъде глобален политически играч.

Шесто, ние взехме най-доброто от европейската култура. Може да се каже, че при нея тя е открила „второ дихание“ в Русия. Това включва не само Пушкин, Толстой, Достоевски и Чехов, но и музиката и живописта – нашият авангард. Ние ценим това и то ще остане с нас завинаги, дори ако, както е писал Достоевски, всичко, което остава в Европа, са „скъпите ни камъни и мъртвите“. Андре Малро беше казал, че наследството на културата се осъществява чрез нейната трансформация. И точно това се е случило.

Седмо, всичко зависи от самата Европа: дали може да намери решения на своите проблеми. И ако тя се възроди, ще бъдем готови да обновим пълния спектър от отношенията си. Но това няма да е лесно: ние вече се преориентирахме към качествено нови отношения със страни от Глобалния Юг и Изток, които са цивилизационно по-близки до нас.

Всъщност никой не спира Европа да докаже своята цивилизационна съвместимост. Нашата интеграция със Запада, към която се стремихме доскоро, беше предрешена без качествена трансформация на Запада: тогава щяхме да бъдем принудени да участваме в неоколониалната експлоатация на останалия свят, докато самите ние все пак щяхме да останем негови жертви в рамките на западното господство.

Накрая, Европа ще трябва да се изправи пред нова политическа реалност в Северния Атлантик. Това се отнася за англосаксонците (както е определен последният географски фокус на нашата дипломация в настоящата Концепция за външна политика), а именно Съединените щати, Канада, Великобритания и Ирландия, които изглежда са предопределени за териториално и политическо сближаване и, между другото, са под наблюдението на същия Северноатлантически департамент на руското Министерство на външните работи.

Появата на Тръмп през 2016 г., подобно на британския референдум за напускане на ЕС, не беше случайна. Тръмпистите отдават многостранната дисфункция на страната си на силите и политиките на глобализма, съсредоточени в Лондон.

Както беше разкрито наскоро, през 1835 г. лондонското Сити отпуска на правителството астрономическите 35 милиона паунда за 180 години, за да компенсира робовладелците за премахването на робството в британските колонии. Условията, включително „златната клауза“ и лихвените проценти, остават тайна.

Лесно е да се предположи, че Великобритания, заедно с нейната империя и геополитика, включително първата цветна революция в Русия, Февруарската революция от 1917 г. и подстрекателството на Втория и Третия райх срещу нас, е съществувала в интерес на нейните финансови олигарси.

През 1913 г. 26 американски банки, водени от семейство Морган, свързани с Лондонското Сити, създават Федералния резерв с цел централизиране на паричното предлагане в Съединените щати, което е децентрализирано, откакто предишният „народен президент“ Андрю Джаксън (1829-1837) премахва Втората банка на Съединените щати.

В резултат на това, в течение на повече от век, Америка преживява Голямата депресия от 30-те години на миналия век, тежката криза от 70-те години на миналия век, довела до разведряването, участва в две световни войни, провокирани от британците, а делът на финансовия сектор в икономиката ѝ нараства от пет на 70 процента. И така, обречени ли са американците на имперско (вместо нормално национално) съществуване, с долара и „Вярваме в Бог“ в името на финансова олигархия, на която й е станало тясно в Европа?

Така че, за нас, англосаксонците, всички са с едно миро мазани. Всичко това определя геополитическото сирачество на континентална Европа, която трябва сама да реши своето бъдеще: или чрез саморазрушителна милитаризация (за да помогне за укрепването на американския военно-промишлен комплекс като критичен елемент от реиндустриализацията на САЩ - това изисква увеличаване на разходите за отбрана до пет процента от БВП за съюзниците от НАТО), или чрез възстановяване на национална основа. Русия най-вероятно ще изгражда отношенията си с всяка европейска държава поотделно при тези нови условия.

