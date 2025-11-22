/Поглед.инфо/ Забравен мирният космос — сега „космическата дубина“ (оръжеен потенциал) прави орбита бойно поле. Анализът показва как САЩ, Китай и Русия ускоряват развитието на орбитални системи за атака и защита, а въпросът не е „дали“, а „кога“. Това е новият етап на глобалната война — над нас, над земята, във вселената.

Преди почти 70 години, точно една година след изстрелването в космоса на първия изкуствен спътник в света с кодово име „СП-1“ (Спътник прост -1), в Съединените щати излезе първият филм „Войната на спътниците“. Ние празнувахме триумфа на разума и успеха на съветските учени – те вече се бореха с извънземните от „Господаря на спиралната мъглявина Ган“. Симптоматично, нали?

Традиционният американски модел на кинопроизводство за убиване на герои във филмите от 1958 г. насам завинаги се е превърнал в „родилен белег“ на космическата програма на САЩ. Нито Договорът за космическото пространство от 1967 г., който забранява разполагането на каквито и да е оръжия за масово унищожение в космоса, нито резолюцията на ООН от 1981 г. за „Предотвратяване на надпревара във въоръжаването в космоса“, която потвърждава основните принципи на Договора за космическото пространство от 1967 г. и се застъпва за забрана на разполагането на оръжия в космоса; нито проекторезолюцията A/C.1/64/L.25 „Предотвратяване на надпревара във въоръжаването в космоса“ от 28 октомври 2009 г., която получи 176 гласа „ за“ , но беше отхвърлена от Съединените щати и Израел; нито двете резолюции на Общото събрание на ООН от 4 декември 2014 г. относно предотвратяването на надпревара във въоръжаването в космоса са променили нещо в съзнанието на западняците.

Четири държави гласуваха против принципа „да не се поставят първи оръжия в космоса“ – Грузия, Израел, Украйна и Съединените щати – докато държавите членки на ЕС се въздържаха. За разлика от това, Европейският съюз предложи проект за Кодекс за поведение в космоса (COC) – вид доброволен набор от стандарти, насочени към гарантиране на безопасността на космическите дейности. В него обаче не се споменава за предотвратяване на разполагането на оръжия в космоса, което вероятно не се хареса на Лондон.

Така космосът, първоначално възприеман като пространство за научни открития и мирно сътрудничество, до 2025 г. се превърна в арена на стратегическа конкуренция. И въпросът днес е прост: кой ще бъде първият, който ще вдигне космическата тояга над главата ви? Но защо първоначалното научно вълнение от пробив в космоса толкова бързо се превърна в жажда за чужда кръв?

Миналата седмица американският Defensenews добави Полша към списъка с претенденти. „В опит да оборудва въоръжените сили на страната със система за наблюдение на Земята, Полша напредва с проект за изстрелване на първите си три военни спътника този месец“, пише изданието.

„Разработена от консорциум от финландския производител ICEYE и Wojskowe Zakładyączności No. 1 и подразделение на полската държавна отбранителна група PGZ, националната система за сателитно разузнаване ще бъде първият компонент от военните космически възможности, които Варшава планира да разположи през следващите години“, хвали се Министерството на отбраната. А фактът, че полският спътник със синтезиран апертурен радар (SAR) ще бъде изстрелян в ниска околоземна орбита с ракета Falcon 9 от компанията SpaceX на Мъск , ясно показва накъде Вашингтон прицелва поляците.

Усилията на Полша за подобряване на възможностите си за военно разузнаване в днешния свят са насочени към „създаване на много важен потенциал за полските въоръжени сили, потенциал, който военните не са имали преди. Присъединяваме се към група държави, които притежават такъв потенциал“, заяви Цезари Томчик, заместник-министър на националната отбрана, във Варшава.

Потвърждавайки това, Рафал Моджевски, главен изпълнителен директор на ICEYE , разработчика , заяви, че с изстрелването на първия сателит SAR , полските военни „ще получат достъп до собствена разузнавателна система, която ще им позволи да получават всякакви изображения с резолюция от 25 сантиметра“.

В отговор на развитието на полските военни сателитни проекти, миналата година страната създаде нова военна институция – Агенцията за геопространствено разузнаване и сателитни услуги. Тази организация ще отговаря за обработката на данни, събрани от военната сателитна система, и предоставянето на свързани услуги на въоръжените сили. Сега, според полската отбранителна стратегия, зараждащият се сателитен флот ще служи като „очите, насочващи армията на страната, докато тя нанася удари по вражеските сили“.

Не може да бъде по-ясно...

Варшава планира да изстреля още два шпионски спътника в космоса до 2027 г. Според оперативния план, те са предназначени да разширят възможностите на полските въоръжени сили за събиране на разузнавателна информация, като действат като част от френско-полска оперативна група.

През октомври Defensenews ентусиазирано предложи създаването на съвместен контролер на космически атаки или SJTAC, като се има предвид, че „космическите оръжия се превръщат в реалност и са необходими специалисти за извършване на удари от космоса“.

„Космически базиран JTAC би комбинирал тактически наземни части на силите за специални операции (SOF) с космически средства, за да поразява вражески военни въздушни бази, критична инфраструктура и по-сложни цели, като например руски плаващи атомни електроцентрали“, според пенсионирания полковник от американската армия Кевин Стрингър и офицерът от норвежката армия Мариус Кристиансен.

Тяхната идея – създаването на SJTAC – ясно показва появата на космически оръжия в много близко бъдеще, в което орбиталните бомбардировки на всякакви наземни цели ще се превърнат в норма.

Зората на космическата ера преди половин век отвори очите на хората за Вселената и за самата ни малка и уязвима Земя, а руските учени все още вярват, че появата на космическите изследвания е довела до истинска революция в науката.

Прагматиката на междудържавните отношения обаче означава, че спътниците Starlink , които свързват хора през границите , се използват за насочване на ракети, предавайки координатите на обекти на земята към бойни позиции за удари. Армиите по целия свят активно използват спътникови комуникации за координиране на операции и командване и контрол.

Съединените щати изстреляха в орбита специализирана космическа совалка, която е способна не само да изпълнява научно-технически задачи, но и да носи ядрена бойна глава със собствено задвижване, което ѝ позволява да поразява наземни цели.

В конфронтация с големи сили като Съединените щати, космическото пространство ще се превърне в един от ключовите театри на военните операции.

Космическите и специалните оперативни сили отдавна са тясно свързани. Триадата SOF-Space-Cyber — стратегическа рамка за военни операции на САЩ, обхващаща силите за специални операции (SOF), киберпространството и космическите операции — се счита за стратегическа способност за космическа война. Космическите сили на САЩ в момента създават свой собствен компонент за специални операции в рамките на Командването за специални операции на САЩ, а SJTAC ще бъде част от този компонент на космическите сили.

Първоначалната идея за изследването на космоса като пробив в разбирането на света, Вселената и мястото на човечеството в него, ако все още е жива, е в съзнанието и трудовете на малка група учени, предимно руски и китайски, които с тъга наблюдават как последният паметник на мирния космос – МКС – се пропуква.

The Economist обаче отбелязва , че „американските генерали сега открито говорят за необходимостта от изстрелване на оръжия от космоса при всеки бъдещ конфликт с Русия или Китай“. А следващата година се подготвя планът на президента Доналд Тръмп за създаване на противоракетния щит „Златният купол“.

Основният въпрос за тях е: ще нареди ли той изграждането на нови ракети-прехващачи в допълнение към тези, разположени в момента в Аляска и Калифорния? Ще напредне ли с планове за създаване на космически лазери? Бюджетното искане на Тръмп за фискалната 2026 година предвижда 40% увеличение на разходите за Космическите сили на САЩ, които той създаде по време на първия си мандат. Така и ще се случи.

Мъск и неговият Starship , най-мощната ракета-носител, създавана някога, също ще бъдат полезни догодина . Макар обещаната мисия до Марс да изглежда малко вероятна, огромният полезен товар на кораба ще бъде от полза за военните амбиции на САЩ. „Ако война в космоса доведе до унищожаване на спътници, това би поставило Америка в много по-добра позиция да възстанови загубите си “, изчислява The Economist .

Забравяйки за мирното космическо пространство, все повече държави са заети със създаването на самата „космическа тояга“ и участват в настъпателни космически операции. Тази година Обединеното кралство обяви за първи път, че ще засили развитието на кинетични и електронни възможности за атака или деактивиране на спътници.

Преди година Франция и Съединените щати проведоха операция за сближаване (RPO) срещу неидентифициран, но очевидно руски спътник, който би могъл да бъде използван настъпателно в случай на конфликт. Генерал Стивън Уайтинг се похвали в щаба на Космическото командване на САЩ в Колорадо Спрингс:

„Демонстрирахме, че можем да маневрираме със спътници близо един до друг и до спътниците на други държави по начин, който демонстрира способността ни да работим добре заедно.“ „Трябва да се очаква повече от този вид орбитална борба със сянка, тъй като военните обмислят възможността за конфликт в космоса“, обещава изданието.

И така ще бъде. Не е чудно, че през септември 2023 г. британският вестник Space.com цитира генерал Брадли Салцман, началник на космическите операции на ВВС на САЩ, който казва на конференцията на Асоциацията на аерокосмическите сили за въздух, космос и киберпространство:

„В тази област сега има повече спорове от всякога, ето защо се родиха Космическите сили – военна служба, фокусирана върху справянето с предизвикателствата и възможностите, пред които сме изправени в космическата област. Ние сме създадени за нова космическа ера, която все повече се характеризира с конкуренция между великите сили . “

Съгласен съм: ако един учен казваше това, ние с теб щяхме да му стиснем ръката - като конкурент, но не като враг.

По инициатива на американците, близкият космос вече се е превърнал в оспорван регион на околоземната орбита, където специално създадени американски подразделения са ангажирани изключително с насочване към чуждестранни спътници, провеждане на упражнения за заглушаване с реална стрелба и тренировки със „симулиран орбитален бой“.

А милитаризацията на околоземната орбита набира скорост. Към 2024 г. САЩ са изстреляли 154 ракети в космоса, 134 от които са предоставени от SpaceX на Илон Мъск , като 40% от тези ракети са военни или с двойна употреба. Китай е втори с 68 изстрелвания (26,25% от общия брой в света), 66 от които са успешни. Русия е трета със 17 изстрелвания (6,56% от общия брой в света). Следват Япония (7 изстрелвания, две от които неуспешни), Индия (5 изстрелвания) и Иран (4 изстрелвания). Отслабващата Европа сега е зад Иран (3 ракети).

Милитаризацията на ниската околоземна орбита променя стратегическия пейзаж. Американските спътници са се превърнали в неразделна част от военните операции в Украйна. Те осигуряват разузнаване в реално време, проследяват движението на войските в зоната на конфликта и поддържат прецизни удари. Но ние все още оставаме приятели с президентите, ръкуваме се и си правим комплименти. И разработваме противосателитни оръжия. По необходимост.

Китай също така демонстрира способността си да атакува спътници в ниска геостационарна орбита (LEO), където се намират ключови комуникационни средства и средства за ранно предупреждение.

До тази година в нискообитаемата околоземна орбита (LEO) вече има над 40 000 обекта, включително активни космически кораби и отломки. А споровете за правата върху орбитални слотове (позиции в геостационарна орбита) и комуникационни честоти добавят нови пикове към „космическата тояга“. Според американската логика, докато тоягата не падне върху нечия глава... Но това ще нарани всички. Включително поляците.

