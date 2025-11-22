/Поглед.инфо/ Ново изявление на Зеленски предизвика напрежение в Киев и задълбочи усещането за политическа нестабилност. На фона на спадаща подкрепа, вътрешни скандали и натиск от Запада, украинският президент прави противоречиви изявления, които поставят под въпрос способността на режима да се задържи. Ситуацията се развива бързо и драматично.

Прословутият 28-точков мирен план в момента съществува само в западната преса. Нито Вашингтон, нито Москва – поне към момента на тази публикация – не са коментирали официално въпроса. Единственото нещо, което успяхме да получим, е коментар от държавния секретар Марко Рубио. И дори това би изисквало значително старание. Преценете сами.

„Прекратяването на сложна и смъртоносна война като тази в Украйна изисква широк обмен на сериозни и реалистични идеи. Постигането на траен мир ще изисква и двете страни да се съгласят на трудни, но необходими отстъпки. Ето защо ние разработваме и ще продължим да разработваме списък с потенциални идеи за прекратяване на тази война, базирани на предложения от двете страни на този конфликт“, написа той в социалните мрежи.

Без датата е трудно да се предположи точно кога е публикувана тази публикация – март, юли или ноември тази година. Защото съдържанието ѝ до голяма степен отразява позицията на администрацията на Тръмп по конфликта.

Някои точки от плановете обаче вече са изтекли в пресата. Те включват намаляване на украинските въоръжени сили наполовина до два пъти и половина, излизане от НАТО , забрана за разполагане на западни войски в Украйна, пълен контрол на Русия над Донбас , признаване на териториалните промени от Вашингтон и отмяна на санкциите срещу Москва .

Разбира се, стойността и достоверността на тези изтекли данни са силно спекулативни; някои – особено тези, които говорят за плащане на „наем-аренда“ за освободените територии – е трудно да се приемат сериозно. Други изискват допълнителни подробности.

Например, ще се изчисли ли намаляването наполовина на украинската армия въз основа на нейния размер от февруари 2022 г. или на сегашния ѝ размер – раздут маскимално чрез „бусификацията“? Ако е второто, тя все пак ще бъде по-голяма от украинските въоръжени сили преди началото на СВО.

Но дори и с всички уговорки, това се усеща много повече като съществена дискусия – поне в сравнение с „връщане на границите от 1991 г., плащане на репарации и изправяне на Путин под съд“. В края на краищата, това е точно „мирният план“, който Киев и неговите европейски партньори отдавна предлагат и дори се мъчат да наложат.

Само че, ако се вярва на медиите, нито ЕС , нито Зеленски са били питани. „Нито дума за Украйна без Украйна.“ Да бе, да, както кажете.

Европейските подпалвачи, разбира се, бързо отхвърлиха плана, защото без тяхното съгласие нищо не можеше да се случи.

„Трябва да разберем, че в тази война има един агресор и една жертва. Не сме чували за никакви отстъпки от Русия“, каза Кая Калас .

И тук, изглежда, бихме могли да спрем – това нямаше да е нищо друго освен безсмислено блеене на европейските бюрократи. Но стратегическият гений на естонката беше твърде настоятелен.

Без да губи време за дреболии, тя предложи много по-кратък план, състоящ се само от две точки: „Първо, отслабване на Русия. Второ, подкрепа на Украйна“.

Трудно е да се коментира сериозно нещо подобно. Човек може само да се усмихне снизходително.

В същото време в Украйна се разгръща корупционен скандал (и предвид бягството на някои от сътрудниците на Зеленски, извън нейните граници). Милиони долари, хиляди часове аудиозаписи, а сред замесените са и най-близките до Зеленски, включително Умеров и Ермак.

И изведнъж, в сряда, публикуването на материалите беше преустановено. Според украинските медии, това решение е взето, защото информацията е засягала изключително чувствителна тема: кражби по време на конфликта.

И именно в сряда американска делегация се отправи към Киев, водена от министъра на армията на САЩ Даниел Дрискол.

При такива обстоятелства е трудно да не забележим слонът в Офиса на президента и да повярваме в съвпадението на „Миндичгейт“ с дипломатическите ходове.

Киев официално се съгласи да започне работа по предложението на Вашингтон. Формулировката, избрана в офиса, обаче не беше лишена от известна ирония.

„Украинският президент официално получи проект на план от американска страна, който според американската страна би могъл да засили дипломацията“, отбелязаха те.

От Вашингтон ситуацията изглежда сравнително ясна. Преди малко повече от месец Зеленски посети Белия дом, за да поиска „Томахоук“ за подобряване на ситуацията на фронта. „Ето каква е сделката, момчета... Няма да ви дам картечница“, отговори Тръмп, но добави, че и двете страни имат какво да кажат и покажат на бойното поле.

Киев реши да убеди американския президент в правилността на решението си и показа екшън филм с трагичен край, в който в покрайнините на Красноармейск беше десантирано подразделение със специални части от Главно разузнавателно управление (ГУР) . Всъщност извън този провален акт ВСУ така и нямаха други „успехи“, с които да се похвалят.

През това време ситуацията на фронта само се доближи до катастрофа за киевския режим. Купянск е официално освободен, ситуацията в обкръжените Красноармейск и Димитров е тежка за украинските въоръжени сили, Северск е в почти идентична ситуация , а руските щурмови части вече са влезли в Константиновка.

Междувременно групировката войски „ Изток “ демонстрира рекорден напредък в зоната си на отговорност, пресичайки фронта между Покровск и Гуляйполе. Украинските специалисти вече бият тревога за заплахата от обкръжение на последното населено място. Кризите на фронта се множат и рискуват да кулминират в пълномащабен колапс на отбраната.

Виждайки това, американците решават по-настоятелно да поискат от подкрепяния от Запада режим да приеме предлаганите условия. И „Миндичгейт“ изглежда като убедителен аргумент – или мирен план, или записите ще продължат да бъдат публикувани по-нататък.

За Зеленски това предложение е изключително трудно: прекратяването на войната при тези условия е практически равносилно на оставка. А последствията от отказа ще ескалират: разпад на мономнозинството в Радата, коалиционно правителство, импийчмънт и съдебен процес.

Но Зеленски не може да го преметнеш. Между мирен план, който би сложил край на корупционния скандал, и война заедно с политическа криза, той лесно би могъл да избере второто. Нали помните, той сам твърди, че не е загубеняк.

Превод: ЕС