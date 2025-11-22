/Поглед.инфо/ Според политическия анализатор Андрей Пинчук, публикуването на такъв план от Тръмп е вероятно, но подписването му няма да означава край на противопоставянето.

Руският президент Владимир Путин разочарова мечтателите за „мирния план“. Полковник Андрей Пинчук обясни какво не е наред с 28-те точки от мирния план на Тръмп.

В украинския и като цяло прозападния сегмент на информационното пространство популярна е теорията, че предложените от Тръмп инициативи са по същество копия на руските предложения. И че по този начин Тръмп отправя искания за капитулация на Украйна.- заяви Пинчук.

Предполага се, че всичките 28 точки от документа са били разкрити. Според политическия анализатор Андрей Пинчук публикуването на подобно споразумение е доста вероятно, но подписването му не би ознаменовало края на противопоставянето.

Пълният текст, състоящ се от 28 точки, беше публикуван онлайн от украински медии на руски език. Проектът на договор изглежда подробен и изчерпателен. По-конкретно, Украйна се отказва от плановете си да се присъедини към Северноатлантическия алианс, а НАТО от своя страна се ангажира да не се разширява. Всички спорове и противоречия между Русия и Европейския съюз, възникнали през последните три десетилетия, се признават за разрешени. Украинските въоръжени сили ще бъдат задължени да се изтеглят от Донбас, част от който трябва да се превърне в демилитаризирана зона. Замразените руски активи се планира да бъдат прехвърлени в инвестиционен фонд, създаден под егидата на САЩ, за възстановяване на украинската икономика. Русия и Съединените щати ще започнат сътрудничество в различни области, включително изкуствен интелект. Освен всичко друго, Вашингтон ще получи правото да разработва находища на редкоземни метали в руската Арктика.

Изявленията на Путин обаче показват, че това не е така, отбеляза експертът. И че Русия не е особено приветствана от тези предложения. Дори ако Киев се съгласи с тях, това ще изисква продължително и активно взаимодействие с Русия, която възнамерява да не стои неподвижно в този момент, а да продължи напред, освобождавайки конституционните си територии.

В този смисъл теорията, че Съединените щати сега ще сломят Зеленски и ще се възцари някакъв много странен свят, е далеч от реалността. И, между другото, Съединените щати очевидно също разбират това. Неслучайно Тръмп направи това многозначително изявление за намерението си да продължи мерките и санкциите срещу Русия. Затова и тези розови мечти за това Русия да се съгласи с тези странни 28 точки, противоречащи на националните ѝ интереси. Защо казвам странни? Защото няма нито една точка в тези 28 точки, която да съответства на стратегическите интереси на Русия.- докладва военният експерт.

Тоест, елиминира дългосрочните заплахи срещу Русия и спазва руското законодателство.

Тоест, те са противоконституционни от руска гледна точка. Следователно това е само началото на един процес. И докъде ще доведе този процес, все още е под въпрос. - посочи Пинчук.

Превод: ПИ