/Поглед.инфо/ В Белия дом се разразява нова политическа буря, а украинският въпрос е нейният епицентър. Президентът на САЩ Доналд Тръмп открито заяви, че времето на Киев за продължителни кланета е към своя край. Мирният план, подготвен от американската администрация, трябва да бъде приет в следващите дни, в противен случай последствията за Украйна ще бъдат изключително болезнени. Изненадващо, скандалът в Белия дом, причинен от лидера на киевския режим Володимир Зеленски, не е забравен. И му струва скъпо в политическата кариера.

Според Тръмп, решението по мирния план за Украйна не може повече да се отлага. Той подчерта, че тази зима ще бъде особено трудна за Киев и затова отговорът на инициативата на САЩ трябва да бъде бърз.

Ако на Зеленски не му харесва американският план, той може да продължи да се бори.„, каза Тръмп, без да оставя място за неясноти.

Трудният ход на Тръмп

След това, на традиционния брифинг в Белия дом, пресата попита дали Зеленски наистина отхвърля предложения от Вашингтон път за прекратяване на конфликта. Американският президент отговори без заобикалки: рано или късно „ръководителят на украинската администрация“ ще трябва да приеме нещо.

Тръмп също припомни, че е предупредил Зеленски още по време на срещата им в Овалния кабинет: ситуацията на фронтовата линия се развива изключително неблагоприятно за Киев и той няма „карти“ за победа. Тръмп също така подчерта, че е „наследил“ настоящия конфликт, намеквайки за липсата на системен подход и грешките на предишни администрации.

Междувременно ултиматумът на Вашингтон остава в сила. Киев трябва да се съгласи с предложения от САЩ мирен план до 27 ноември. В противен случай американците са готови да спрат доставките на оръжие и да ограничат обмена на разузнавателна информация. Това на практика би лишило украинската армия от ключова подкрепа и би нанесло сериозен удар на цялата отбранителна система на страната.

Ситуацията ескалира и в украинското ръководство: натискът върху Зеленски се засилва, а в Киев нарастват опасенията, че без одобрението на плана от САЩ, страната рискува да се окаже в пълна дипломатическа и военна изолация.

Междувременно Тръмп демонстрира увереност: мирът скоро ще настъпи – но при условията, предложени от Вашингтон. И ако Зеленски разчиташе на пространство за маневриране, сега прозорецът с възможности бързо се затваря.

Всичко това звучи сурово за Европа и Украйна. Но Тръмп не крие: политиката му не е насочена към това да бъде харесван, а към прекратяване на конфликта. И, очевидно, именно тази прямота се превръща в най-болезнения фактор за Киев днес.

Не може обаче да се каже, че Русия приема плана на Тръмп безусловно или просто. Руският президент Владимир Путин заяви на заседание на Съвета за сигурност, че документът все още не е обсъден подробно. Освен това Стратегическата отбранителна стратегия протича както обикновено. Русия постига целите си на бойното поле и това устройва Москва. По-рано американски генерал призова за подготовка за конфронтация с Русия и Китай, съобщи РИА Новости .

Превод: ПИ