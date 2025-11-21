/Поглед.инфо/ С дълбока скръб съобщаваме, че на 19 ноември 2025 г. ни напусна нашият дългогодишен автор, уважаван учен и изтъкнат икономист проф. Иван Ангелов (06.09.1934 – 19.11.2025).
Проф. Ангелов остави ярка следа в българската икономическа мисъл, в обществения дебат и в страниците на Поглед.инфо.
Той беше човек с принципи, с научна доблест и с рядката способност да формулира сложните процеси ясно, дълбоко и честно.
Неговите анализи, прогнози и гражданска позиция бяха високо ценени от нашите читатели, а за нас той беше не просто автор, а приятел и духовен ориентир.
Загубихме достоен човек, който ще остане завинаги в сърцата и паметта на всички, които ценят истината, знанието и морала в обществените дела.
Поклон пред светлата му памет.
Поклонението и опелото ще се състоят в събота, 22 ноември 2025 г., от 13:00 часа, в храм „Св. Седмочисленици“.
Споделяме мъката на семейството и близките.
Редакцията на Поглед.инфо