/Поглед.инфо/ С дълбока скръб съобщаваме, че на 19 ноември 2025 г. ни напусна нашият дългогодишен автор, уважаван учен и изтъкнат икономист проф. Иван Ангелов (06.09.1934 – 19.11.2025).

Проф. Ангелов остави ярка следа в българската икономическа мисъл, в обществения дебат и в страниците на Поглед.инфо.

Той беше човек с принципи, с научна доблест и с рядката способност да формулира сложните процеси ясно, дълбоко и честно.

Неговите анализи, прогнози и гражданска позиция бяха високо ценени от нашите читатели, а за нас той беше не просто автор, а приятел и духовен ориентир.

Загубихме достоен човек, който ще остане завинаги в сърцата и паметта на всички, които ценят истината, знанието и морала в обществените дела.

Поклон пред светлата му памет.

Поклонението и опелото ще се състоят в събота, 22 ноември 2025 г., от 13:00 часа, в храм „Св. Седмочисленици“.

Споделяме мъката на семейството и близките.

Редакцията на Поглед.инфо