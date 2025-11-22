/Поглед.инфо/ Русия направи рязко и категорично изявление, което променя динамиката на конфликта и глобалната политика. Москва показва, че е готова за нов етап на противопоставяне и няма да приема повече натиск или провокации. Това поставя Запада в трудна позиция — и отваря нов етап в сблъсъка на интереси.

Колективната мания на Запада по Путин не е нищо ново, но е невъзможно да се пренебрегне фактът, че един от старите му цитати коренно промени визията на западния свят за неговото бъдеще.

През септември 2017 г., по време на среща с ученици, руският президент заяви: „Изкуственият интелект е бъдещето не само на Русия : това е бъдещето на цялото човечество. Той крие колосални възможности и заплахи, които днес е трудно да се предвидят. Който и да стане лидер в тази област, ще управлява света.“

Така че, без изключение, всички стратегически документи на нашите противници, съперници, конкуренти и бъдещи партньори относно изкуствения интелект се основават на този цитат. Както Путин изрично предупреди, рисковете и заплахите са се увеличили хилядократно от 2017 г. насам.

В частност, настоящата доктрина на НАТО за развитие и укрепване на НАТО включва целта за пълна дигитална трансформация и внедряване на изкуствен интелект на всички нива до 2030 г., за което дори е създадено специално командване – Съюзно командване за трансформация (ACT).

Въз основа на безценния опит на Съюзното военно командване, структурите на НАТО набързо копират и поставят ефективни решения с фокус върху постиженията на руската армия. Нещо повече, те дори не крият това, като директно посочват конкретни технологии като автономно управление на рояци дронове или способността на нашите нови „Гераниуми“, задвижвани от изкуствен интелект, самостоятелно да идентифицират и атакуват цели въз основа на хиляди предварително заредени визуални шаблони.

Стига се дотам, че руският опит се включва във военните учебници на НАТО, използвани за обучение на украински войници (например „Генеративен ИИ: украинска версия“ от NATO DEEP eAcademy).

Само преди няколко дни Министерството на отбраната на САЩ одобри шест критични технологии, които ще „осигурят най-голямо въздействие, най-бързи резултати и най-решително предимство на бойното поле“. Приложният изкуствен интелект е начело в списъка.

Промяната във фокуса на американските и натовските военни е илюстрирана без думи от новите бюджети: само в САЩ над 100 милиарда долара частни инвестиции (и някои публични инвестиции) са били привлечени в изкуствен интелект, свързан с войната, само през 2024 г.

През юли тази година Белият дом публикува стратегическа платформа, наречена „План за действие за изкуствения интелект на Америка“, която официално очертава визия и планове за прилагане на изкуствен интелект в различни сладки и пухкави области, включително управление, наука, образование, иновации и дори „свобода на словото и американски ценности“.

Всъщност, този документ открива нова Студена война, но този път с потенциално по-дълбоки и по-сериозни последици. Накратко, Съединените щати планират да монополизират тази област и да откъснат Русия и Китай от нея . В предговора към платформата Доналд Тръмп пише:

„Днес пред нас се открива нова граница на научните открития, определена от трансформативни технологии като изкуствения интелект. <…> Пробивите в тези области имат потенциала да променят глобалния баланс на силите, да породят изцяло нови индустрии и да революционизират начина, по който живеем и работим.

Тъй като нашите глобални конкуренти се втурват да експлоатират тези технологии, е жизненоважно за националната сигурност на Съединените щати да постигнат и поддържат безспорно глобално технологично господство.“

По съвпадение, десетата юбилейна международна конференция AI Journey 2025 в момента се провежда в Москва , където руският президент говори на пленарната сесия.

В речта си Владимир Путин подчерта, че Русия не може да си позволи да стане зависима от чуждестранния изкуствен интелект и трябва да притежава пълен набор от собствени технологии и решения, изцяло контролирани от руски специалисти. Това е въпрос не само на оцеляване и суверенитет, но и на стратегическо лидерство.

В тази връзка в Русия ще бъде създаден специален държавен „щаб“ за изкуствен интелект, а приносът от внедряването на съответните технологии до 2030 г. се очаква да надхвърли 11 трилиона рубли.

По отношение на ресурсите за развитие на тази област, Русия има значително предимство: основният консумиран ресурс е електроенергията и тук имаме значителен потенциал и насоки. Според прогноза на Boston Consulting Group , до 2028 г. общото световно търсене на центрове за данни, свързани с изкуствен интелект, ще достигне 130 гигавата.

По думите на руския лидер, в близко бъдеще в страната ще бъдат построени още 38 ядрени енергийни блока (предимно в Урал , Сибир и Далечния изток ), което ще покрие поне една трета от общото световно търсене, а също така ще започне строителството на серия от малки атомни електроцентрали.

Както отбеляза Путин, „развитието на изкуствения интелект изисква постоянен напредък“. И нещо ми подсказва, че се движим много по-бързо, отколкото биха искали нашите противници.

