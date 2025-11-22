/Поглед.инфо/ По време на първото си посещение в Китай сръбският премиер Джуро Мацут даде ексклузивно интервю за Китайската медийна група. Коментирайки отношенията между двете страни, той заяви, че „Сърбия и Китай споделят дългогодишни приятелски отношения, които са неотделими от дълбокото приятелство, установено от председателя Си Дзинпин и президента Александър Вучич на ниво държавни глави".

На въпрос за неговото мнение относно „15-ия петгодишен план“ на Китай, той каза: „Ние сме пълни с надежда за развитието на Китай. То влияе върху нашето развитие и ни мотивира да продължим напред, също като Китай“.

Ясно подкрепяйки твърдата позиция на Китай да защити основните си интереси, той каза: „Ние напълно разбираме принципа за „един Китай“. Сърбия винаги е подкрепяла тази позиция!“

Мацут също така добави, че инициативите на Китай за глобалното управление и изграждане на общност на споделена съдба в международните отношения обогатяват смисъла на Устав на ООН и са положителни мерки, които са в съответствие с тенденциите на съвременния свят.