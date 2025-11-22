/Поглед.инфо/ От 18 до 20 ноември китайски и американски военни проведоха на Хаваите, САЩ, годишната среща на Китайско-американския консултативен механизъм за военноморска сигурност за 2025 г.

Водени от важния консенсус между държавните глави, двете страни проведоха откровен и конструктивен обмен на мнения, основан на равенство и уважение. Двете страни обсъдиха актуалната ситуация в областта на морската и въздушната сигурност, както и типични случаи на взаимодействие между двете армии. Те направиха оценка на годишното прилагане на „Китайско-американския кодекс за поведение за безопасност при сблъсъци в морето и във въздуха“ и разгледаха мерки за подобряване на двустранните отношения в сферата на военната сигурност в морските райони. Страните обмениха мнения и по темите за заседанието на работната група през 2026 г.