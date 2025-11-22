/Поглед.инфо/ На 21 ноември в Йоханесбург премиерът на Държавния съвет на Китай Ли Цян се срещна с президента на Южна Африка Сирил Рамафоса.

Ли Цян предаде сърдечните поздрави на председателя на КНР Си Дзинпин. Той отбеляза, че Китай е готов да засили свързването на стратегиите за развитие с Южна Африка и да насърчи ранното прилагане на инициативи за нулеви мита. По този начин ще бъдат използвани взаимно допълващите предимства на двете страни по отношение на ресурсите и икономическата структура. Това ще задълбочи сътрудничеството в минното дело и изграждането на инфраструктура, както и ще създаде нови области на сътрудничество като автомобилната индустрия.

Сирил Рамафоса изрази увереност, че Южна Африка ще се придържа стабилно към принципа за „един Китай“. Президентът също изрази готовност да работи с Китай по въпроси, засягащи основните интереси на двете страни.