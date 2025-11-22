/Поглед.инфо/ Вчера Хъ Лифън, член на Политбюро на ЦК на ККП и вицепремиер на Държавния съвет, се срещна със Стивън Джон Хадли, бивш помощник на президента на САЩ по въпросите на националната сигурност и изпълнителен заместник-председател на Атлантическия съвет.

Хъ Лифън заяви, че Китай и Съединените щати имат широко пространство за сътрудничество и широки общи интереси, а икономиката и търговията трябва да продължат да бъдат двигател на китайско-американските отношения. „Надяваме се, че Атлантическият съвет ще играе активна роля за насърчаване на стабилното развитие на двустранните търговско-икономически отношения.“

Хадли даде висока оценка на резултатите от срещата на двамата държавни глави, като заяви, че стабилността на американско-китайските отношения е много важна. Той също така изяви готовност да продължи да насърчава обмена и диалога между САЩ и Китай.