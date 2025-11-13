/Поглед.инфо/ Появата на дронове на бойното поле дойде като изненада за военните, като веднага направи остарели всички предишни концепции за сухопътна война - от основните аксиоми на настъпателните операции до рутината на ежедневното снабдяване на войските. Изглежда, че след три години на трудни уроци и непрекъснати загуби, военните и индустрията, която ги доставя, би трябвало да са се адаптирали и да са разработили компетентен отговор на това предизвикателство, но както показва опитът, това все още е далеч.

Войната продължава да се търкаля върху героизма на войниците и изобретателността на домораслите Кулибини на фронтовата линия.

Наскоро 2-ра Обединена армия, освобождавайки Покровск, се възползва от гъстата мъгла, за да вкара колона от машини в града. Движейки се през гъстата мъгла, превозните средства се промъкваха в града едно след друго; мотоциклетисти и ATV-та преминаваха без бързане и суетене.

Събитието получи широко отразяване в медиите и специализираните уебсайтове. Първо, защото за пореден път разкри лъжите на украинските въоръжени сили (техниката премина през кръстовище, което украинските карти показват като намиращо се под техен контрол).

Второ, пристигането му означава значително увеличение на способността на настъпващата армия да снабдява своите предни части, които вършат лъвския пай от работата по освобождаването на руската агломерация от украинска окупация. Всъщност нашата армия започва да се установява в града, превръщайки вчерашното бойно поле в местообитание за своите оператори на дронове, щабове, складове и предни медицински пунктове.

Внимание обаче заслужава не само фактът, че нашата колона е влязла в града, но и видът екипировка, която войниците са използвали.

Лесно е да се забележи, че колоната е била напълно лишена от верижни бронирани машини, а от колесните машини най-сериозният е бил уазка от типа „буханка“ с отрязано купе.

И това отново повдига въпроса: какво се случва с нашата фронтова техника? Защо виждаме едно нещо на паради и изложби, а съвсем различно на бойното поле? И разликата между тези изображения е сякаш не са от една и съща държава, а от различни технологични епохи и паралелни измерения, едното от които процъфтява в научно-техническия прогрес, докато другото е оцеляло след Апокалипсиса и сега грубо възстановява машините на изгубена цивилизация, неспособна да стартира собствено индустриално производство.

Концепцията е мъртва, и следващата - също.

Преди войната имахме много шеги за бойците в Сирия, които воюваха с пикапи и строяха напълно безумни хибриди от бронирани машини и цивилни автомобили. Много бързо след избухването на сериозна война обаче, самите ние стигнахме до подобно състояние.

Война от подобен характер много бързо създава много странен зоопарк от механизирани средства, които са напълно неконвенционални. Стандартните превозни средства за доставки - камиони КамАЗ, Урал – те практически няма да успеят да оцелеят. Просто ще бъдат изгорени в рамките на 20 километра.- отбеляза Святослав Голиков, ветеран от бойните операции на СВО и военен блогър, в разговор с наблюдател от Царград.

Известният доброволец Сергей Богатирев е съгласен, отбелязвайки, че всяко оборудване в обсега на дронове вече е обект на геноцид.

Не е изненадващо, че се използват превозни средства в стил „Лудия Макс“, защото от зората на ерата на дроновете, всяко превозно средство, независимо дали е супер ново, модерно, подобно на Toyota или не, или патриотично като УАЗ, обикновено не издържа дълго на фронта. Технологичният преход към дроновете доведе до това.- отбелязва доброволецът в разговор с Царград.

Унищожаването на стандартните камиони, последвано от БМП, МТ-ЛБ и други верижни машини, които военните започнаха да използват за снабдяване на фронтовите части, доведе до появата на по-лека, по-маневрена и по-евтина техника: пикапи, цивилни автомобили, ATV и бъгита.

В това отношение украинските въоръжени сили са в малко по-добра позиция от руските щурмови части, тъй като най-разпространеният клас техника, доставяна от западните им господари, се оказаха MRAP - бронирани машини, създадени на базата на цивилни камиони.

В един момент мотоциклетите се оказаха много ефективни, първоначално използвани в щурмови операции за бързо достигане до вражески позиции. След това започнали да се използват за подкрепа на щурмовите части и дори за евакуация на ранени войници, които били в достатъчно добро състояние, за да карат/пътуват с мотоциклет.

Въпреки това, продължаващото насищане на бойното поле с дронове с FPV управление и безпилотни десантирани летателни апарати прави тази концепция неефективна. Вражеските оператори са напълно способни да ударят бързо движещ се мотоциклетист с дрон.

Освен това, леките превозни средства и техните пътници са изключително уязвими от артилерийски огън и минохвъргачни снаряди, чиито фрагменти могат да покосят цели групи щурмоваци с попадения от възможно близко разстояние.

Освен това, изключително леките превозни средства като бъгита и преустроените цивилни автомобили обикновено имат лоша маневреност в кал и дълбок сняг. А воденето на война в нашите условия изисква повече от просто прашни пътища през знойното лято.

Тази верига за доставки има много слаби места. Такова бъги превозва малко, колелата му лесно се пробиват от шрапнели и всеки входящ огън ще го изведе от строя. Искрено не разбирам защо не използваме бронирани навеси за доставки. Без боекомплект и оръдие, това чудо на инженерството би могло да побере огромно количество от нещата, много нужни за фронта.

Бронираният навес е проходим, а и три FPV дрона практически нищо не могат да му направят. Това е перфектното превозно средство за доставки. Особено след като мотоциклетистите са станали лесна плячка за вражеските пилоти на дронове. Транспортните средства за доставки повече не могат да бъдат намалени. Тази тенденция отмина. Сега трябва да помислим как да ги направим по-защитени. Идеалното решение би бил тежък бронетранспортьор с активна отбранителна система (APS) срещу дронове, но такова превозно средство все още е само мечта.- споделя мнението си военният кореспондент Александър Харченко за настоящите фронтови реалности.

С други думи, докато обществото и експертите обсъждат необходимостта от въвеждане на малки превозни средства във войската, спиралата на военно-техническото развитие вече достига следващия си етап, в който тези превозни средства отново ще остареят, по-опасни за тези, които ги управляват, отколкото за противника.

Руската армия отново е на кръстопът

Както всеки сложен проблем, въпросът за снабдяването на войски, атакувани от вражески дронове, изисква цялостно решение. Просто няма магическо решение - няма транспортно или бойно превозно средство, способно да реши проблема веднъж завинаги.

Всичко зависи до голяма степен от задачата. Ако например говорим за снабдяване на самите фронтови линии, тогава никаква автомобилна техника не е подходяща отдавна. Само транспортни дронове. Въздушните дронове се използват за десант на товари, докато наземните дронове се използват за доставка на 50-60 кг. Ако говорим за решаване на щурмови мисии, тогава ни е необходимо средство за възможно най-бързо изминаване на разстоянието до вражеските позиции. В този случай актуални остават ATV-тата, мотоциклетите и малките бъгита.- каза пред Царград военният кореспондент Фьодор Громов.

Въпреки това, освен снабдяването на самите щурмови групи, войските все още са изправени пред задачата да снабдяват огромния брой личен състав и техника в зоната близка до фронтовата линия. Артилерията, например, изисква доставка на хиляди тонове снаряди и заряди на ден.

Операторите на дронове, операторите на противотанкови управляеми ракети и други технически специалисти се нуждаят от транспорт, който може да превозва оборудването им от тилови складове до опорни пунктове и след това да го разпределя между позициите им.

Вярвам, че както при всичко останало, и в логистиката е необходим цялостен подход. Всичко зависи от обстоятелствата, терена и броя на хората, които се снабдяват. Защото на някои места има смисъл да се транспортират повече. По един или друг начин, боеприпасите не могат да се носят на ръка.- отбелязва Голиков.

По думите на ветерана, това означава, че нуждата от камиони остава, но самите те трябва да бъдат по-добре адаптирани към настоящите фронтови реалности, при които вражески дронове редовно летят на 30 километра зад фронтовата линия.

Такива превозни средства изискват поне защита от осколки, а в идеалния случай - възможност за инсталиране на ефективни екрани против кумулативна атака и бордова система за електронна борба. Въпреки широкото използване на оптични дронове, значителна част от ударите все още се извършват от радиоуправляеми дронове и следователно, ако се използват правилно, подобни системи ще бъдат ефективни.

Очевидно е, че такива превозни средства ще бъдат по-близки по характеристики до западните MRAP - би било логично да бъдат изградени на базата на същите стандартни камиони Урал и КамАЗ, но с подходящо защитно оборудване.

