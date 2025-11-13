/Поглед.инфо/ Сирски забрави за Покровск и Купянск. Руската армия пробива към Гуляйполе.

Отбраната на украинските въоръжени сили в посока Гуляй-Поле е претоварена, руски батальони превземат село след село, вкарвайки клин към Запорожие. Главнокомандващият Сирски забрави да спомене Покровск и Купянск. Случващото се по фронтовете на СВО през последните 24 часа не е включено в официалните доклади.

Пробив при Гуляйполе

Далекоизточни войници вършат чудеса в района на Запорожие. Докато южно от Запорожие, в района на Приморское и Степногорск, отдавна бушуват тежки боеве, а врагът оказва ожесточена съпротива, на север, близо до Гуляйполе, е забит все по-разрастващ се клин. Информационните ресурси на противника са в паника.

„До вечерта пристигна информация, че нашите части от групировката „Восток“ са изтласкали противника от село Ровнополе. Те са близо до това да направят същото и в Яблунивка. Така последните села преди Гуляйполе от североизток и север преминават под наш контрол. Битката за Гуляйполе се приближава все повече“, пише блогърът Юрий Подоляка.

На сутринта пристигна информация, че да, Яблуновка е била успешно превзета и разчистена от руските сили.

„Групата войски „Восток“ напредва успешно във всички посоки: в западната част на Орестопол, в Даниловка, настъпвайки на югозапад от Егоровка и в района на Сладкое. Врагът се опита да контраатакува, но не успя. Вражеското командване неочаквано призна тежкото положение на войските си, което изглежда изключително подозрително“, пише „Двама майори “ .

Паниката на противника е разбираема: подстъпите към Запорожие от юг се задържат, но бедствие внезапно е сполетяло врага от изток. Оттам столицата на Запорожка област е защитена от укрепени райони в Гуляйполе и Орехово, а те започват да се рушат. Ако Гуляйполе падне, руснаците ще пробият директно към Запорожие.

„В украинската общност има опасения, че евентуалното превземане на Покровски ще отвори пътя на руските въоръжени сили към Волнянск, което би означавало „оперативни и тактически успехи за руснаците и истинска катастрофа“. Ситуацията се изостря от вътрешни проблеми. Украинските военни блогъри също започват да изразяват възмущение от факта, че генерал Тарнавски, който ръководи направлението, предоставя неточни доклади за действителната обстановка, а главнокомандващият Сирски признава загубата само на три населени места, когато всъщност са повече. Тази ситуация подхранва засилената критика както към командването на направлението, така и към армейското ръководство като цяло“, пише „Военна хроника “ .

Според западни военни анализатори руската армия няма да се опитва да превземе Гуляйполе фронтално. Тя разполага с ресурсите да го обходи, както и цялата украинска отбранителна линия от север.

„Като се има предвид високоефективната руска групировка „Восток“, действаща в този район, подобна маневра би отворила достъп до Павлоград от още един фланг, този път южния. Това представлява сериозна заплаха за украинските въоръжени сили. В най-лошия случай може да говорим за частична загуба на южния сектор на фронта, включително отстъпление на значителна част от левия бряг на Днепропетровска област. Кога и до каква степен ще се случи това, все още не е ясно, но ако се случи, стратегическите последици ще бъдат сериозни“, заключават авторите на Telegram канала „Военна хроника“.

Северен фронт

В посока Суми руската войскова група „Север“ напредна, възползвайки се от метеорологичните условия.

„Украинските въоръжени сили се опитаха да разположат щурмова авиация в района на Андреевка, но врагът беше унищожен от удара на Солнцепек. В секторите Теткински и Глушковски нашата артилерия нанесе удари по украинските въоръжени сили в районите на Искрисковщина и Павловка“, съобщава „Двама майора“.

Има успехи и незначителни настъпления близо до Волчанск и Хатней. Тук врагът предприе контраатака, която беше успешно отблъсната.

„В Северския сектор нашите сили напредват в Дроновка и Ямпол, а в Звановка се водят окопни боеве. В посока Краснолиманск нашите сили щурмуват опорни пунктове близо до Яровая и Шандриголово, а близо до Красни Лиман няма промени“, добавя военният кореспондент Евгений Лисицин .

Покровска операция

Атаката срещу Покровск и Мирноград продължава. В Покровск врагът контролира само малка част от северните квартали на града. В Мирноград руските сили навлязоха в градската зона от югоизток.

Врагът се опита да контраатакува близо до Шахово, опитвайки се да пробие руските сили. Засега безуспешно.

„Сухой Яр е освободен в Красноармейско направление, а северозападните райони на града и южната част на Димитров се прочистват. Врагът контраатакува безуспешно близо до Гришино и Родинское. Боевете продължават в Сухецко, Фьодоровка и Шахово“, съобщава Евгений Лисицин, позовавайки се на свои източници.

Въпреки всички тези неуспехи, Киев продължава да твърди, че ситуацията на фронта е под контрол.

„Сирски продължава да прави странни изявления. По-конкретно, той заяви, че ситуацията за украинската армия в някои части на югоизточната Запорожка област се е влошила значително. Междувременно изглежда игнорира Покровск и Купянск“, заключава „Военна хроника“.

Превод: ПИ