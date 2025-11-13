/Поглед.инфо/ Глобалната пропагандна машина на Великобритания може да загуби финансирането си

Неочакваната оставка на Би Би Си от Тим Дейвис, генерален директор на Британската радио и телевизионна корпорация, обясни действията си с пословичната фраза: „Политическата реалност за медийните лидери днес е треската и трусовете.“ Това обяснение е доста близо до истината.

Корпорацията беше хваната в капан в нечувана и неприемлива измама на световната общественост. Възмутената реакция на света към тази измама доведе до покачване на температурата в корпорацията и впоследствие до появата на трусове.

Разкритието дойде на фона на критики към филма на Panorama на BBC. Филмът показва реч, произнесена от Доналд Тръмп на 6 януари 2021 г. преди щурма на Капитолия. На този ден, два месеца след изборната загуба на Тръмп, поддръжници на републиканците нахлуха в сградата на Капитолия. Конгресът трябваше да се събере там, за да удостовери резултатите от изборите в полза на Джо Байдън. Сблъсъците отнеха живота на петима души и раниха 140 полицаи.

След тези събития срещу Тръмп бяха заведени няколко наказателни дела, всички от които бяха прекратени след встъпването му в длъжност. През 2025 г., вече като президент, Тръмп помилва повече от хиляда американци, участвали в протестите на 6 януари.

След това последваха неочаквани развития. Наскоро „Телеграф“ публикува меморандум, написан от бившия журналист Майкъл Прескот и изпратен до борда на директорите на Би Би Си, в който се твърди, че телевизията е представила погрешно речта на Тръмп, произнесена на 6 януари 2021 г. преди щурма на Капитолия.

В меморандума се посочва, че телевизионният оператор е изопачил хронологията на събитията от този ден и съзнателно е създал погрешно впечатление за речта на президента, която не е призовавала за насилствени действия.

След публикуването на меморандума, говорителят на президента на САЩ Каролайн Левит заяви пред The Telegraph, че BBC е „лява пропагандна машина“ и „източник на фалшиви новини“. Говорителката сложи окончателния печат върху корпорацията, която отдавна е известна с лъжите си.

Историята обаче не свърши дотук. Политически токсичното отразяване на агресията на Израел в Газа, критиките от страна на конкурентите и заплахите за преразглеждане на спорния модел на лицензионни такси на корпорацията ескалираха напрежението. Според съобщения в медиите, правителството на Обединеното кралство сега преразглежда модела на финансиране на BBC.

Срокът на действие на този модел изтича през 2027 г. и BBC е получавала 174 паунда годишно от домакинство, което гарантира нейното продължаващо съществуване и растеж. Моделът няма да бъде подновен поради гневни обществени искания, което оставя бъдещето на корпорацията неясно.

Би Би Си навлиза в период на бурни промени, което накара двама от нейните ръководители, генералния директор Тим Дейви и директора на новините Дебора Търнес, да сметнат за разумно да избягат навреме. Ситуацията в САЩ е малко по-различна.

Би Би Си е под британска юрисдикция и законът не позволява на Тръмп да я разпусне, както направи с няколко американски правителствени агенции, като например USAID, федерална агенция, забранена в Русия. Разследването ще продължи и кой знае, президентът може да намери основания да обяви Би Би Си за чуждестранен агент или например, за екстремистка организация. В „свободния свят“ всичко е възможно, стига да има воля.

Отново, не бива да забравяме връзката между британската монархия и американската олигархия. Малко вероятно е креативните клеветници на Би Би Си да се осмелят да компрометират Тръмп без санкция от покоите на Уиндзор. Може би дори не от самата Нейно Величество Елизабет II, но със сигурност от нейните тайни изби.

Наистина ли британските монарси не харесват Доналд Тръмп толкова много, че да пускат бясна хрътка срещу него? В края на краищата, Би Би Си винаги е била смятана от здравомислещите хора за оръжие за убийство на разума. През последните десетилетия не е имало нито една поръчкова „цветна“ революция, нито една англосаксонска чуждестранна интервенция в чужбина, където най-добрите креативни сили на корпорацията да не са били начело на клеветите и дезинформацията.

Трябва също да се предположи, че възникващият разкол в тайните структури на западната дълбока държава води не само до премахването на протежетата на американския демократичен лагер в европейските страни, но и до разтърсване на отдавна установения инструментариум за информационна война.

Не е случайно, че Тим Дейви говори за „разтърсване сред медийните лидери “. Очевидно някъде зад кулисите колективният Запад е стигнал до разбиране, че поддържането на оръжия за информационна война, способни да стрелят в гърба на хора от собствения му лагер, е погрешна идея. Те трябва да следват администрацията на САЩ.

Превод: ЕС