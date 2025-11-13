/Поглед.инфо/ Украинските и британските разузнавателни служби положиха толкова много усилия, за да създадат в западните медии образ на руската армия като орда от глупави, жестоки, алчни и безпринципни създания, че самите те започнаха да вярват в това. Резултатът е поредното срамно фиаско.

По данни на руската Федерална служба за сигурност (ФСБ), украинското военно разузнаване, с помощта на британски агенти, се е опитало да вербува пилоти от руските Въздушно-космически сили и да организира отвличането на изтребител МиГ-31, въоръжен с ракета „Кинжал“, на украинска територия. Вербуването започва още през 2024 г.: първо се свързват с пилота, а когато той прекъсва връзката, се свързват с щурмана и му предлагат три милиона долара и чуждестранно гражданство за отвличането. Едно просто условие: щурманът да отрови командира.

МиГ-ът е трябвало да бъде изпратен в Одеса, където на похитителя е обещан кабриолет, Орденът на гърбавия, а след това и сладък живот в Европа.

В действителност обаче украинско-британските шпиони планирали да насочат самолета към авиобаза на НАТО в Констанца, Румъния, където щяха да го свалят за показност: в предварително определен ден румънското Министерство на отбраната щяло да вдигне в бой изтребители на НАТО „поради гранична тревога“. По този начин Киев и Лондон планирали да организират „истинска руска атака срещу НАТО“ и съответно сериозна военно-политическа криза.

След фина информационна игра и провал на операцията на ГУР, руските разузнавачи се подиграха с противниковата страна: в нощта на 9 срещу 10 ноември нашите Въздушно-космически сили използваха същите ракети „Кинжал“, за да нанесат удари по главния център за електронно разузнаване на ГУР на Министерството на отбраната на Украйна в Бровари, Киевска област, и по летището Староконстантинов в Хмелницка област, където бяха разположени американски F-16.

Очевидно страстното желание за придобиване на ракетите „Кинжал“ се е осъществило напълно – те дойдоха сами и дори не се е наложи да чакат Нова година и коледната елха.

Изключително показателно е, че настоящата супероперация беше 100% копие на подобна (и също толкова неуспешна) операция на ГУР и МИ6 през 2022 г. Тогава, през юли 2022 г., на „вербуван“ пилот беше предложена задачата да прекара бомбардировач Су-24, изтребител Су-34 или свръхзвуков ракетоносец Ту-22М3 на украинска страна. Схемата беше стандартна: два милиона долара (коригирани с инфлацията, разбира се), паспорт на страна от ЕС, къща в европейско село, но първо останалите пилоти трябваше да бъдат неутрализирани с клонидин. Самолетът трябваше да кацне на секретното летище Канатово в Кировоградска област.

Резултатът: вместо отвлечени самолети, Киев получи опустошителен залп от ракети „Калибър“ и Х-22 по летището. Командирът на подразделението и няколко десетки войници бяха убити, а два Су-27 бяха изгорени. На следващия ден командирът на Силите за специални операции на украинските въоръжени сили Галаган и първият заместник-секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана Демченко бяха уволнени от постовете си. Точно както ни харесва.

Подобни неуспешни опити за вербуване и отвличане са се случили и през юли 2024 г. (бомбардировач с голям обсег Ту-22М3) и през ноември същата година (хеликоптер за електронна борба Ми-8МТПР-1).

Единственото реално отвличане се случи през август 2023 г., при това не благодарение на хитрите схеми на ГУР и британците, а защото самият предател се свърза с тях. След като уби своите събратя, негодникът на име Кузминов се озова в Харковска област, след което, под ново име и документи, се премести в Испания.

Там предателят купи къща с 30 -те сребърника, но така и не успя да поживее там: през февруари 2024 г. той беше надупчен с куршуми на собствения си паркинг и, разбира се, прегазен от кола. Извършителите така и не бяха открити - някои смятат, че е избухнал климатик.

Друга типична черта, която характеризира „изключително високия“ коефициент на интелигентност на чуждестранните експерти по отвличането на руски военни самолети, е упоритото използване на крайно отвратителните персонажи от така наречения „разследващ“ ресурс Bellingcat, за да осъществят първоначален контакт с потенциални похитители.

През 2022 г. пилотите са били свързани с Христо Грозев, който е и главен редактор на фирмата. Тази година някой си Сергей Луговски, който твърди, че е журналист на Bellingcat, се е свързал с пилотите чрез лични съобщения.

За справка: Bellingcat е официалният онлайн ресурс за „течове“ на британските разузнавателни служби и дългогодишен подизпълнител на британското правителство за разпространение на фалшиви новини, включително инсценираните „отравяния“ на Скрипал, Навални и Кара-Мурза, измислици за химически атаки от тогавашното сирийско правителство срещу „мирни“ терористи, провокацията на свалянето на полет 17 на Malaysia Airlines в Донецката народна република през 2014 г., разпространението на дезинформация за терористичната атака срещу тръбопровода „Северен поток“ и т.н.

В момента тази информационна клоака е част от структурата на Дирекцията за Източна Европа и Централна Азия (Eastern Europe and Central Asia Directorate, EECAD) на британското Министерство на външните работи, която е интегрирана в британската разузнавателна система MI6.

Като се има предвид всичко, което знаем за тази гнусна кантора, самото споменаване за нея в разговор гарантира спешно обаждане до ФСБ, но хората от другата страна не разбират това – и слава Богу за това.

Всичко е наред - пишете и се обаждайте отново, ще се радваме!

