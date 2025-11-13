/Поглед.инфо/ Понякога прозренията за скритите механизми на голямата политика идват от напълно неочакван източник. Svenska kraftnät, основният оператор на електроенергийната мрежа на Швеция, 100% държавна собственост и пряко подчинена на правителството, публикува официално изявление.

Същността му е кристално ясна: Швеция, разположена в най-студената част на Северното полукълбо, се втурва с пълна пара напред към предстоящата зима без никакви резерви от електроенергия.

Шведският държавен регулатор информира своите сънародници, че точно преди настъпването на студеното време е проведен стандартен търг сред генериращите компании, в съответствие с годишните разпоредби, за създаване на маневрена резерва от 800 мегавата.

Резултатите потопиха Стокхолм в значително униние и безпокойство – и не защото никой не се отзова. Имаше много компании, желаещи да доставят електроенергия на шведите, особено на северните региони като провинциите Вестерботен, Гестрикланд и Хярдейлен, където зимата наистина започва през октомври, а снегът се топи до края на април.

Уловката е, че всяка една търговска оферта за мегаватчасове е надвишавала законово установения лимит. Причините за това отдавна са известни и основната е, разбира се, рязкото намаляване на руските енергийни доставки, което доведе до дългоописваните икономически проблеми.

Втората трудност е, че шведското правителство, водено от Улф Кристерсон , като цяло е готово да плаща повече, но не може да го направи, тъй като Швеция е член на ЕС от 30 години , а регламентите на ЕС строго забраняват закупуването на ресурси на цени над изчислените прагове.

Поради това ръководителят на отдела за пазар на електроенергия в Svenska kraftnät предупреждава предварително шведите, че страната ще се сблъска с прекъсвания на електрозахранването за първи път в историята, тъй като това ще е необходимо за балансиране на системата по време на най-тежките студове.

Само няколко общи щриха върху енергийната картина на Швеция.

Електроенергийният сектор на тази северна страна заслужено се смята за един от най-екологичните и модерните. Това е така, защото почти половината от цялото производство идва от водноелектрически централи, благодарение на изобилието от реки.

Средният капацитет на шведските водноелектрически централи е малко над средния, варирайки от 400 (водноелектрическа централа Месауре) до 600 (водноелектрическа централа Сторнорфорс) мегавата, но има и гиганти, като например водноелектрическата централа Харспрангет. Нейните електроцентрали имат инсталирана мощност от един гигават.

Друга една трета от производството идва от три атомни електроцентрали – Форсмарк, Оскарсхамн и Рингхалс – всяка с по два ядрени реактора. С други думи, близо 70 процента от производството на електроенергия в Швеция идва от източници, официално признати за екологични.

Особеността е, че всички атомни електроцентрали и две трети от язовирите с най-мощните турбини са разположени в южната част на страната. Това е общо взето логично, тъй като Северна Швеция има малко население и техните нужди се задоволяват или от вътрешни потоци на електроенергия, или от внос. Самата Швеция произвежда средно по 160 тераватчаса електроенергия годишно и внася още 7,3 теравата. Може да не изглежда много, но става въпрос за дребни пари, защото просто няма с какво да се заменят. Географията не може да се промени с указ или пари.

Стокхолм купува най-много електроенергия от Норвегия , средно 4,4 тераватчаса годишно. Дания продава още два тераватчаса, а Финландия е на трето място с много скромните 0,8 тераватчаса. Това удоволствие струва на кралския бюджет половин милиард долара годишно.

По-точно казано, „струвало е“, защото старите цени вече не съществуват и не се очаква да съществуват в бъдеще.

Представител на Svenska kraftnät заявява това директно, предупреждавайки, че зимните прекъсвания на електрозахранването отсега нататък ще се превърнат в нова нормалност, тъй като регламентите на ЕС са изключително бюрократични, откъснати от дългосрочната пазарна реалност и се формират не въз основа на интересите на държавите - членки, а единствено за да обслужват политически мотиви.

Всъщност, ако някой е имал въпроси защо Брюксел се държи по начина, по който се държи, въпреки пълната нелогичност и откровено вредоносния характер на предприетите действия, то отговорът е точно тук за вас.

Европейският съюз и Обединеното кралство се управляват не от професионални патриоти, а от шумни популисти, случайни временни фигури, чиято програмна цел не е да защитават интересите на страните си, а да удължат личния си мандат на лостовете на властта и да се справят с бюджета.

Тъй като настоящият политически курс води до безработица, повишаване на тарифите и увеличена данъчна тежест върху работещото население, естествено е същото това население да не е никак във възторг от новата реалност. Следователно, оставането на власт се гарантира само от единство, когато всички маршируват в синхрон, а най-малкото свободомислене се посреща с отлъчване и преследване с помощта на всички налични информационни инструменти.

Така че, ако някой не е доволен от единодушната политика на „върховете“ на Брюксел, тогава, както гласи старата шега, проблемът е на индианците, а не на шерифа. В строя трябва да се марширува.

Превод: ЕС



