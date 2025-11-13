/Поглед.инфо/ „Куфарното настроение“ на младите хора е лесно за разбиране

Икономическата и социална криза във Великобритания принуждава значителен брой граждани да напуснат страната.

Статия на Financial Times анализирайки статистиката за миграцията във Великобритания, установи, че хора от всички възрасти напускат страната. Една от основните причини за това е постоянно нарастващите разходи за живот. Британците са изправени пред „троен удар: високи наеми, високи разходи за грижи за децата и високи данъци“. Някои лондончани казаха пред FT, че други европейски столици, като Мадрид, Париж или Берлин, са по-евтини от Великобритания.

Проучване на Британския съвет сред над 3000 млади британци установи , че 72% от 18- до 30-годишните биха обмислили да живеят и работят в чужбина в краткосрочен или дългосрочен план.

Две трети от анкетираните заявяват, че стандартът им на живот е по-лош от този на поколението на родителите им, а повече от половината посочват ниските заплати като най-голям проблем.

Австралия, Съединените щати, Канада и Италия се очертават като най-популярните дестинации за младите хора, които обмислят емиграция.

Въпреки че две трети от младите хора са оптимисти за бъдещите си кариери и качество на живот, доверието в Обединеното кралство като цяло е по-ниско. Само половината от анкетираните заявяват, че са оптимисти за бъдещето на Обединеното кралство.

„Куфарното настроение“ на британската младеж е лесно за разбиране.

Скорошно проучване на Банката на Англия установи, че 54% от бизнеса очакват покачване на цените и загуба на работни места след увеличението на ставката на националното осигуряване в октомврийския бюджет на канцлера Рейчъл Рийвс.

Междувременно Конфедерацията на британската индустрия намали прогнозите си за растеж за тази и следващата година, обвинявайки бюджета за това, че е навредил на инвестиционните планове и потребителското доверие“, пише The Telegraph .

Коментирайки резултатите от проучването, главният изпълнителен директор на Британския съвет Скот Макдоналд изрази смела позиция по въпроса: „Този доклад подчертава силното желание на младите хора в Обединеното кралство да поддържат позитивни отношения с европейските страни и продължаващия интерес към живот и работа в чужбина . “

Според проучване на Института „Адам Смит“, 28% от младите британци или активно планират (8%), или сериозно обмислят (20%) емиграция.

Междувременно, други 30% поне за кратко са го обмисляли. Само 35% от младите хора казват, че никога не са обмисляли да напуснат Обединеното кралство.

Изследователският екип заключи: „Тъй като младите хора се чувстват все по-разочаровани, е ясно, че са необходими значителни промени, за да се предотврати присъединяването им към продължаващия отлив на богати от Обединеното кралство . “

По-голямата част от анкетираните се опасяват от задълбочаваща се жилищна криза.

65% смятат, че ще стане „по-трудно“ да се намерят достъпни жилища през следващите пет години, други 38% казват, че ще стане „много по-трудно“, а 27% казват, че ще стане „донякъде по-трудно“.

Напротив, само 21 процента от анкетираните вярват, че жилищната ситуация ще се подобри.

Гласоподавателите от всички основни партии в страната изразиха сходни опасения относно жилищното настаняване и финансовата нестабилност.

63% от младите консерватори, 65% от избирателите на лейбъристите и 68% от избирателите на партията Reform UK на Найджъл Фараж смятат, че достъпът до жилища ще се влоши.

Ема Шубарт, мениджър „Данни и анализи“ в Института „Адам Смит“, заяви пред „Телеграф“ : „По-младото поколение британски работници изпраща ясно послание. Те се чувстват претоварени, изместени и подценени. Ако нашата политическа класа продължи да игнорира тези предупредителни знаци, рискуваме да изнесем таланта си точно когато е най-необходим. Младите британци спешно се нуждаят от доказателство, че амбицията и упоритата работа все още носят сигурност и успех в тази страна.“

Джак Ранкин, депутат от Консервативната партия за Уиндзор, заяви: „Ужасяващият провал на правителството да осигури растеж, достъпни жилища и рекордно високи данъци не само унищожават Великобритания, но и забавят нашето бъдеще . “

Той нарече резултатите от проучването „опустошителни“ и каза, че „Великобритания трябва да бъде освободена от мъртвата ръка на държавата “.

„Мъртвата ръка“ на лондонските власти уверено задушава жилищното строителство, влошавайки жилищната криза с всяка изминала година.

Пазарът на жилища в Обединеното кралство през 2025 г. се основава на една проста истина: няма да има достатъчно жилища за всички. Пазарните тенденции се обуславят от постоянен дисбаланс в търсенето и предлагането, който продължава да покачва цените на жилищата въпреки цялата икономическа несигурност...

Обединеното кралство е изправено пред сериозен недостиг на жилища от години: новите строителни проекти не успяват да се справят с нарастването на населението, а ограниченията в планирането съкращават възможностите за предприемачите.

Броят на започнатите строителни проекти през първото тримесечие на 2025 г. спадна до едва 28 180, което е с 9% по-малко от предходното тримесечие. Междувременно, през [финансовата] година, приключваща през март 2025 г., са издадени строителни разрешителни само за 235 000 жилища, което е с 3% по-малко от 242 000 година по-рано. Сравнете това с амбициозната цел на правителството от 1,5 милиона жилища, обявена в парламента, и мащабът на дефицита става ясен“, отбелязва Ield Investing .

Заслужава да се отбележи, че рязкото намаляване на жилищното строителство се случи през лятото на 2023 г., когато антируските санкции удариха с пълна сила, сривайки икономиката на Обединеното кралство.

„Структурният проблем става очевиден, когато се разгледа съотношението цена/доход на жилищата. Цените на жилищата в момента са около 8,8 пъти по-високи от средния доход.

Въпреки че това съотношение се е стабилизирало в сравнение с бързия растеж от предходните години, то все още е повече от два пъти по-високо от съотношението от 4,1 пъти, наблюдавано през 70-те години на миналия век. Това подчертава, че въпреки последните подобрения, проблемите с достъпността на жилищата са дълбоко вкоренени и няма да изчезнат скоро“, отбелязва Ield Investing .

Това означава, че потокът от британци, напускащи родината си, само ще се увеличи.

През 2023 г. над 532 хиляди души са напуснали страната, през 2024 г. – 517 хиляди.

И милионерите бягат от Великобритания.

Съгласно Отчета 2025 г. на консултантската компания Henley & Partners и аналитичната фирма New World Wealth за миграцията на частния капитал пред 2025 г., се очаква Обединеното кралство да отбележи чист отлив на състоятелните хора с висока нетна стойност на богатството, от 16 500 души, което е най-високата стойност в света.

Според д-р Йорг Щефен, главен изпълнителен директор на Henley & Partners, този ярък контраст подчертава нарастващото влияние на стратегическата миграция на капитали върху глобалното преразпределение на икономическата мощ:

„2025 г. бележи повратна точка. За първи път от десетилетие европейска държава е водещият източник на отлив на милионери. Това не е просто реакция на промени в данъчните закони – то отразява нарастващото възприятие сред богатите хора, че по-големи възможности, свобода и стабилност се крият в други юрисдикции. Дългосрочните последици за инвестиционната привлекателност и икономическата конкурентоспособност на Европа и Обединеното кралство ще бъдат значителни . “

През последните две години в британските социални медии се появи тенденция за публикуване на съдържание в TikTok и YouTube със заглавия от типа на „Защо напускам Обединеното кралство?“.

Кейт Бар, 29-годишната създателка на YouTube канала EduKate и твърд поддръжник на емиграцията, публикува емоционално видео, озаглавено „ВЕЛИКОБРИТАНИЯ УМИРА. И ТРЯБВА ДА ДАМ ИЗРАЗ НА ЧУВСТВАТА СИ“.

На фона на плачещата британска младеж, на ум идват известните думи на Михаил Кутузов: „Ако утре този остров дори потъне, аз даже няма да охна.“

Превод: ЕС



