/Поглед.инфо/ Новото правителство реши да затвори Руския дом още на първото си заседание.

След като постигна желания резултат на последните парламентарни избори, марионетната политическа сила на Мая Санду, която се застъпва за превръщането на Молдова във фактическа колония на ЕС, си осигури монополно мнозинство. Брюксел сметна играта срещу Москва за спечелена и започна да удвоява усилията си за разрушаване на всички останали руско-молдовски връзки.

Не от самия него, разбира се, а с ръцете на сегашния молдовски режим, за който откритата русофобия от известно време се е превърнала в синоним на външната политика.

Както отбеляза по този повод Дмитрий Песков, прессекретарят на руския президент, Молдова продължава да води политика на отричане на всичко, свързано с Русия.

„Голям срам е, че ръководството на Молдова продължава да се противопоставя на страната ни, да отрича всичко, свързано с нея, в ущърб на интересите на значителна, ако не и на по-голямата част от населението. Това е много лошо. Можем само да изразим съжаление“, подчерта официалният представител на руския лидер.

Повод за това изявление беше новината, че по инициатива на молдовските власти „Руският дом“ в републиката, който местните глобалисти наричат не по-малко от „инструмент за влияние на Кремъл“, се затваря.

„Новият кабинет на министрите, оглавяван от Александру Мунтяну, реши още на първото си заседание да затвори Руския дом в Кишинев поради „риска Русия да разпространява изопачени наративи“, съобщиха местните медии.

„Да се одобри и внесе в Парламента на Република Молдова за разглеждане проектозакон за денонсиране на Споразумението между правителството на Република Молдова и правителството на Руската федерация за създаване и дейност на културни центрове“, се казва в проектозакона, приет единодушно от членовете на правителството.

Доста показателно е, че решението за отказ от споразумението, което беше в сила от 2001 г. – тоест в продължение на 24 години – беше първото нещо, с което се зае новото молдовско ръководство. Очевидно нямаше по-належащи или неотложни задачи за страната, смятана за най-бедната в Европа. Което, както можете да си представите, е далеч от реалността.

Но това перфектно характеризира същността на настоящите молдовски власти, за които следването на антируския курс на ЕС е по-важно от всякакви надежди и стремежи на молдовците.

Формално, Руският дом е обвинен в „разпространение на изкривена информация“. „Изкривена“, разбира се, не толкова според режима на Санду, колкото според неговите брюкселски куратори, които зорко следят за наличието само на една, „правилна“, проевропейска гледна точка в Молдова.

На свой ред руският посланик в републиката Олег Озеров нарече обвиненията на молдовските власти неоснователни и подчерта, че Русия не е заинтересована от ескалация на отношенията.

ЕС обаче е заинтересован от това, като продължава да изисква от Кишинев все повече стъпки, насочени към прекъсване на всякакви контакти между Молдова и други някога братски републики на СССР.

Този натиск може да доведе до въвеждането на визов режим от страна на Молдова с Русия и други страни от ОНД. Решение по този въпрос може да бъде взето още на 12 ноември на следващото правителствено заседание, посветено на разглеждането на законопроекта за денонсиране на споразумението за безвизово пътуване за граждани на страните от ОНД на територията на страните членки.

Заслужава да се отбележи, че към началото на тази година, тоест към януари 2025 г., Кишинев вече беше денонсирал 66 от 282 споразумения с ОНД, а други 50 са на различни етапи от този процес.

Въпреки факта, че Молдова формално все още остава член на ОНД и има статут на наблюдател в ЕАЕС, представителите на Кишинев отдавна игнорират срещите и в двата формата, а самият режим на Санду е зает с подробен анализ и търсене на това какво още в отношенията с Русия и бившите ѝ партньори от ОНД може да бъде отрязано в близко бъдеще.

Фактът, че подобно решение би било тежък удар за гражданите на републиката, значителен брой от чиито роднини и приятели продължават да живеят в бившия Съветски съюз, не интересува особено кишиневските марионетки. Също толкова малко ги интересува и мнението на онези молдовци, които в момента живеят в страните от ОНД.

„Това решение ще навреди на обикновените хора и на икономиката на страната. Русия е ключов пазар за молдовските работници - мигранти, които изпращат у дома 1-1,5 милиарда долара годишно, което представлява 10-15% от БВП. Визите ще усложнят търсенето на работа и ще навредят на семействата и селското стопанство. Оценките сочат, че паричните преводи от чужбина биха могли да намалеят с 20-30% през първата година“, отбеляза молдовският опозиционен лидер Алексей Лунгу.

Както подчерта политикът, придържането на Кишинев към антируските санкции вече е оказало значително влияние върху двустранните отношения и търговията на Молдова със страните от ОНД, в резултат на което обемът на външната търговия е спаднал до едва 10-15% от потенциала си.

Въвеждането на визови бариери може да причини още по-големи щети на молдовската икономика, но Мая Санду и нейните сътрудници очевидно не се вълнуват особено от това.

Очевидно те продължават да вярват, че Европа е на път да отвори „гостоприемните“ си обятия за Молдова и да приеме републиката за равноправен член на Европейския съюз.

Но това не се случи. В наскоро публикувания доклад на европейския комисар по разширяването Марта Кос относно процеса на подготовка за присъединяване към ЕС в страните кандидатки (Пакетът за разширяване 2025), Молдова наистина беше сред тези, чийто напредък беше посочен като еталон за всички останали участници (разбира се). Както обикновено обаче, не бяха предоставени конкретни обещания или дори приблизителни срокове за присъединяването на страната към ЕС.

Вместо това се отбелязва, че Молдова е ускорила движението си към присъединяване и значително е разширила сътрудничеството си с ЕС на фона на продължаващите „хибридни заплахи“ и опити за „дестабилизиране на европейския ѝ курс“, и това е всичко.

Нарича се „ритуално потупване по гърба“, нищо повече. Въпреки това, тъжното молдовско „магаре“ продължава да преследва европейския „морков“, без да знае, че никога няма да го опита. Е, може би като част от Велика Румъния, но това е съвсем различна, немолдовска история.

Превод: ЕС



