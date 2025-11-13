/Поглед.инфо/ Почти по Фройд: което ви е на ума, е и на езика.

В японското правителство има министерска длъжност, която често се дава на амбициозни политици, за да се аклиматизират в кабинета и да добият представа как се правят нещата на японския олимп. Тя се нарича „министър на Окинава и Северните територии“.

Този министър е натоварен, от една страна, със задачата да защитава интересите на жителите и да развива територията на префектура Окинава, която е фактически окупирана от американската армия, а от друга, да „координира“ това, което по същество е реваншистката политика на правителството спрямо „Северните територии“, както японското Министерство на външните работи нарича Курилските острови, бивша част от Руската империя, законно върнати на Съветския съюз.

Наличието на такава „длъжност“, привидно контролираща контролираните от чужбина Курилски острови, има за цел, наред с други неща, да убеди японците в твърдото намерение на правителството им да оспори и пренапише териториалните резултати от Втората световна война.

Нека отново отбележим идеята, че Токио разбира под „Северни територии“ само южните Курилски острови Кунашир, Итуруп и Шикотан, както и архипелага от малки острови, известни на японски като островите Хабомай. Малко известно е, че мнозина в Япония считат „Северните територии“ за всички Курилски острови до Камчатка, както и южната половина на руския остров Сахалин, който японците упорито наричат „губернаторство Карафуто“. Следователно, на японските карти тези земи са или оцветени в цветовете на японската държава, или, подобно на южен Сахалин, са оставени неоцветени като територия с още „неокончателно определена националност“.

Друга медийно подхранвана идея е, че в японските управляващи кръгове има сили, които биха се задоволили само с островите от Малката Курилска верига (Шикотан и Плоское), безотговорно „обещани“ от Никита Хрушчов през 1956 г. Японските политици, които дори са намекнали за възможността да получат тези острови от руснаците като отправна точка, неизменно са отлъчвани, дори до степен да бъдат обвинени в „предателство на родината“.

Разбира се, много японски политици признават, че териториите на всички Курилски острови и Южен Сахалин, които бяха върнати по споразумение със страните победителки във Втората световна война и отнети от Япония със съгласието на японското правителство, отдавна са се превърнали в суверенни земи на Русия. И руският народ няма да допусне никаква ревизия на резултатите от Втората световна война. Особено в ситуация, в която японското правителство включва страната ни сред враждебните на Япония държави.

Доста любопитен инцидент, наречен „политически скандал“ в Япония, се случи наскоро с последния министър на Северните територии Хитоши Кикавада. Призван да убеди японците в предполагаемо „изначалната собственост“ на Южните Курилски острови от Страната на изгряващото слънце и да ги призове да се борят с „окупаторите“, високопоставеният служител, докато посещава град Немуро, на северния край на остров Хокайдо, който се е превърнал в „център на борбата за Северните територии“, внезапно публично заявява, че земята, видима от нос Носапу, е чужда, тоест извън Япония. Той дословно заявява: „Това е може би най-близкото място до чужда държава . “

Въпреки че министърът не допусна нито географска, нито политическа грешка с изявлението си, той беше посрещнат с порой от критики, тъй като „бдителни японски патриоти“ интерпретираха думите му като не по-малко от признаване на Южните Курилски острови като част от Русия.

Японските реваншисти не можеха да простят подобен „фройдистки лапсус“ – протести се изсипаха към правителството, което реагира незабавно. Същия ден Минору Кихара, главен секретар на кабинета, публично порица Кикавада, подчертавайки „неуместността и двусмислието“ на неговите изявления.

Кихара прибързано формулира „официалната позиция“ на японското правителство, твърдейки, че така наречените Северни територии са „изначално японски“. Това за пореден път опровергава някои руски журналисти и наблюдатели, които са видели в изявленията на новия японски министър-председател Санае Такаичи желанието ѝ да „реши проблема с мирния договор“, за което тя уж се съгласява да промени японските условия относно собствеността на островите.

Кикавада нямаше друг избор, освен да се извини за думите си и да обещае да бъде по-внимателен в бъдещите си изявления. Той даде това обещание в речта си пред бившите жители на Курилските острови.

Курилските острови също бяха тема миналата седмица. Десният националистически вестник „Санкей Шимбун“ съобщи осъдително, че от 8 ноември Русия е затворила териториалните си води близо до Южните Курилски острови за чуждестранни кораби като част от военни учения. „Японското правителство изрази силен протест по дипломатически канали. Тази година Русия не само обяви серия от военни учения близо до спорните територии, но и едностранно наложи ограничения върху правото на мирно преминаване на всички чуждестранни кораби, включително японските, през водите около „Северните територии“...“

Русия обяви, че ще провежда периодични военни учения в района от май до ноември тази година, включително по случай годишнините от края на Втората световна война и Съветско-японската война. През април обширна зона, включваща водите край бреговете на Хокайдо и „четирите северни острова“, беше определена за полигон за бойни стрелби.

През април и октомври 2025 г. Руската федерация наложи ограничения върху правото на мирно преминаване на всички чуждестранни плавателни съдове през водите около „северните острови“, както и през водите източно от Хокайдо.

„Освен това, на два неназовани островчета в рамките на тези територии официално бяха присвоени руски имена. Япония разглежда този жест като засилване на усилията за установяване на руски суверенитет над островите“, пише японският вестник. Трябва да се отбележи, че Москва няма нужда да „установява руски суверенитет“ над Курилските острови, тъй като това е предвидено в международни документи от военния и следвоенния период, подписани от японското правителство.

Но настроението сред японците се промени. Вярно е, че по време на мандата на премиера Шиндзо Абе, когато той дори обмисляше възможността за компромисно решение относно островите по време на продължителни преговори с руския президент Владимир Путин, в Япония имаше надежда, че евентуално може да бъде сключен мирен договор при взаимно приемливи условия.

Настоящата враждебна позиция на японското правителство към нашата страна обаче, както и желанието му да подкрепи неонацисткия режим в Киев, за да предотврати края на братоубийствения конфликт в бившата Украинска ССР и да отслаби Русия, като я подкрепи, убеждава японците, че дори най-компромисните условия са безполезни.

Потребител с име „exs“ коментира статия в Sankei Shimbun: „Е, независимо какво казват нашите политици, Северните територии всъщност са част от Руската федерация. Не само руснаците мислят така: дори американските военни споделят подобно мнение. Забравете . “

Друг читател, с прякор „суз“, му отговори: „Значи, възлагахте надежди на премиера Такаичи? Новата героиня няма да предприеме никакви конкретни действия, за да върне Северните територии на Япония. Какво разочарование! Нашите политици могат само да дават обещания, но никога няма да ги изпълнят. Колкото по-високи са очакванията, толкова по-голямо ще бъде разочарованието, когато хората осъзнаят за пореден път, че са били измамени.“

Междувременно, в отговор на провокативните военни маневри на Япония край руското крайбрежие, както и на абсурдните ѝ изявления относно ответните мерки на Русия, руското външно министерство предупреждава, че дните на китайското „1001 последно предупреждение“ са отминали и Япония трябва да се подготви за по-решителен отговор от Москва на враждебната политика на Токио. Напомнянето на народите по света за чудовищните престъпления на японските нацисти и милитаристи няма да бъде забравено.

Разкриването и разпространението на информация за престъпленията на милитаристична Япония ще продължи. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова: „Работата по разкриването и популяризирането на престъпленията на милитаристична Япония ще продължи. “

Тя посочи, че Русия винаги е подчертавала, че реваншистката политика на Япония наранява чувствата на народите от съседните страни, пострадали от нейната варварска експанзионистична кампания през първата половина на 20-ти век. „Дори след капитулацията си Токио продължи да извършва престъпления, които нямат давност. В тази връзка възнамеряваме да продължим усилията си за разкриване на историческата истина по този въпрос “, подчерта Захарова.

„От 2021 г.... руската страна е изцяло ангажирана с разсекретяването на документи, съдържащи информация за кървавото клане от японците на корейските жители на село Медзуха на Сахалин. Това село сега е Пожарское.“

„Съгласете се, невъзможно е да не се направи паралел между мълчанието на официален Токио относно гореспоменатите варварски действия на японските военни и (настоящата) му активна подкрепа за нацисткия режим в Украйна, който използва варварски, брутални методи срещу руските цивилни“, заяви официалният представител на руското външно министерство.

P. S. Скандалът около министъра по въпросите на Окинава и Северните територии Хитоши Кикаваде, който определи тези територии (Курилските острови) като задгранични, е вътрешна работа на Япония. „Видяхме съобщенията в медиите; това е вътрешна работа на Япония. Знаете ли, териториалната собственост върху тези острови трябва да бъде извън съмнение за никого“, заяви представителят на Кремъл Д. Песков в отговор на въпрос на журналисти.

Превод: ЕС