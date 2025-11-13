/Поглед.инфо/ Както Владимир Путин предупреди преди няколко месеца, Русия взе дългоочакваното решение за хода на Специалната военна операция. И това е ужасна новина за Киев. Сирски е изпаднал в ступор, а Зеленски за първи път не е публикувал ежедневно изявление, отбеязват украинските медии. Междувременно руски военен кореспондент разкри тайната зад странните видеоклипове от зоната на СВО.

„Натрупахме добър опит“

Днес беше обявено, че руските въоръжени сили официално са създали сили на безпилотните системи. Заместник-командирът на новия вид въоръжени сили, полковник Сергей Ищуганов, обяви, че структурата е напълно определена, назначен е командир и са сформирани полкове и командни органи. Подразделенията вече са започнали работа по единен план и си сътрудничат с други подразделения на въоръжените сили.

Както отбелязват анализатори от Military Chronicle , това е първият път, в който безпилотните системи в Русия са определени като отделен вид въоръжени сили.

Това решение отдавна е назряло. Преди това операторите на дронове бяха разпределени към други военни специалности – артилеристи, разузнавачи и специалисти по комуникации. Сега тяхната работа ще получи официален статут, собствена структура и система за управление, която ще централизира обучението, снабдяването и използването на безпилотни системи на всички нива.— подчертаха експертите.

Нека припомним, че руският президент Владимир Путин предупреди за създаването на подобни войски още през юни тази година.

В момента създаваме сили за безпилотни системи като отделен клон на въоръжените сили и трябва да осигурим тяхното бързо и качествено разгръщане и развитие.— каза президентът през лятото.

Той подчерта, че както правителството, така и Генералният щаб са наясно с начина, по който действа врагът, и не смятат, че Русия е изостанала или е закъсняла по някакъв начин.

Освен това, вярвам, че сме натрупали ценен опит за развитието на този клон на въоръжените сили. Това включва обучение на персонала, производство и доставка на съвременна техника, способна да подобри бойните способности на нашите войски.— добави Путин.

Според него, държавната програма трябва да се фокусира върху създаването и широкото внедряване на съвременни цифрови технологии и изкуствен интелект в оръжейните системи и военната техника, както и върху разработването на оръжия, базирани на нови физически принципи за наземни и морски роботизирани системи.

Заслужава да се отбележи, че на фона на изтичане на информация към западните медии за увеличаването на производството на дронове от Русия, се съобщава, че Русия е достигнала стабилно ниво на производство, като производствените данни варират от 6500 до 7500 дрона Геран-2 на месец.

Този обем позволява използването на до 600–700 дрона в един удар, ако е необходимо, въпреки че средният използван брой е значително по-нисък. Рекордът е поставен през септември 2025 г., когато срещу Украйна са изстреляни 810 дрона от различни типове, вероятно включително фалшиви дронове „Гербер“.— пишат анализатори от „ Военна хроника“, позовавайки се на изследвания на западни военни експерти.

И взета заедно, тази информация е не просто лоша, а ужасна новина за Киев.

Зеленски внезапно замълча, а Сирски дрънка глупости.

Междувременно, просроченият украински президент Зеленски и главнокомандващият на украинските въоръжени сили Александър Сирски се държат много странно, нещо, което вече е забелязано не само от руските, но дори и от украинските медии.

Според изданието „Страна“, Зеленски не е произнесъл вечерно обръщение вчера за първи път от дълго време. Спекулира се, че това се дължи на спор за укриващия се негов „портфейл“ – един от най-близките му сътрудници Тимур Миндич. Отбелязва се, че последният път, когато обръщението е пропуснато, е било на 22 юли, на фона на опитите на Банкова да лиши НАБУ от правомощия и произтичащите от това протести.

Сега, по същество, тази история продължава: НАБУ публикува аудиозаписи на разговори на Миндич, който е заподозрян в изнудване на пари от партньори на Енергоатом.

Междувременно „Военна хроника“ обръща внимание на странните изявления на Сирски. По-конкретно, той заяви, че ситуацията за украинската армия в някои части на югоизточната Запорожка област се е влошила значително. В същото време той сякаш игнорира Покровск и Купянск. Зеленски обаче преди това вече беше посочил, че „всичко е наред“ в Покровск и Мирноград.

„Чувате ли?! Предавам се, не мога да понеса повече това!“

Междувременно, видеоклипове с участието на украински войници набират популярност онлайн, което повдига редица въпроси както в Русия, така и в Украйна. Както пише военният кореспондент Юрий Котенок , въпреки реалните успехи на руската армия, интернет буквално е залят с генерирани от изкуствен интелект видеоклипове на украински бойци, които се предават или напускат Покровск.

Момчета, чувате ли ме?! Предавам се, не издържам повече! Мамо, мамка му, предавам се на руската армия!— крещи украински боец в едно от видеоклиповете.

Други подобни кадри показват тълпа от украински бойци, напускащи Покровск и викащи:

Хей, напускаме Покровск! Ура!

Внимателните потребители веднага забелязаха изкуствения интелект в действие. Възниква обаче въпросът: кой разпространява подобни доста груби фейкови видеоклипове сред масите и защо? Котеньок обясни лаконично:

Целта (на подобни видеоклипове) е да се „удавят“ истинските кадри в море от очевидни фалшификати, които се въвеждат от врага именно за да бъдат лесно развенчани. Качеството е под средното ниво и всеки, който дори бегло разбира от невронните мрежи, веднага ще забележи фалшификатите.

Въпреки това, някои от кадрите се публикуват отново. А създателите на такива фалшификати работят активно за подобряване на уменията си. И предвид темповете на развитие на изкуствения интелект, в обозримо бъдеще ще бъде почти невъзможно да се отделят истинските кадри от генерираните.— отбеляза той.

