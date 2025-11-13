/Поглед.инфо/ До институциите, политическите партии, обществените организации, бизнеса, медиите и читателите в социалните мрежи за обществена подкрепа за свикване на Национална кръгла маса за институционализиране на народния суверенитет.

Драги сънародници,

В света текат исторически процеси, очертаващи бъдещото глобално устройство за следващите 50-100 години. България е безпомощна пред тяхната мащабност: нямаме ефективна военна мощ и правозащитни органи, които да гарантират сигурността и границите ни; външната ни политика нехае за проблемите на нацията; икономиката ни крета на ръба на оцеляването; властта тегли милиардни заеми за изплащане на лихви, пенсии и заплати – тегло, което загробва поколенията след нас; децата ни показват стряскаща неграмотност; т.нар. здравеопазване търгува с живота на хората; населението галопиращо намалява, нацията е на ръба на демографска катастрофа.

В същото време т. нар. представителна демокрация е в агония. Негодното законодателство е симптом най-вече за упадъка на националното правосъзнание. България е в състояние на парламентарна и правителствена криза; криза на съдебната власт; на местното управление; а също – и на икономическа криза.

Отчитайки растящото обществено недоверие към институциите и властта; видимият срив на доверие към т.нар. парламентарно представени партии; отказът на над 70% от имащите право на глас да участват в спектакъла „Парламентарни избори; зловредното влияние на квази политически и граждански субекти, финансирани от непрозрачни и чужди източници; задълбочаващото се срастване на престъпността с политико-олигархични групи; и най-вече, че заложеният през 1990 г. обществен договор на Кръглата маса се оказва неизпълнен, на практика Суверенът (Българският Народ) флагрантно е лишен от конституционното му право да се самоуправлява „по вишегласие”, да контролира и сам да взима решения за съдбините на Отечеството; и т.н.,

Инициаторите за свикване на „Национална кръгла маса” за защита и институционализиране на народния суверенитет стигаме до извода, че заедно следва да търсим пътя на България в бързо променящия се многополюсен свят, за да гарантираме излизане от надвисналата национална катастрофа и съхраняване съществуването ѝ сега и в бъдеще.

Ето защо призоваваме патриотично отговорни представители, излъчени от институциите, политическите партии, местното самоуправление, обществените организации, и най-вече – съхраненият експертен потенциал на нацията, към отговорен национален сбор в името на собственото ни оцеляване. Да се отърсим от личен или групов егоизъм и политическо късогледство и незабавно да пристъпим към конструктивен диалог на НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА като обществен форум за защита и институционализиране на народния суверенитет.

Първата и основна задача на форума да бъде съобразяване законите на страната с разпоредбите на чл.1, ал.2 и ал.3 от КРБ, като главно условие за реализиране на конституционния идеал: да превърнем Отечеството в демократична, правова и социална държава.

Изборът днес е съзидание или разрушение. Като общество и народ нямаме историческо време.

Очакваме заявките за участие в Националната кръгла маса не по-късно от 30 ноември 2025 г. на адрес: khan@gmail.hu

Интересите на държавата императивно трябва да стоят над интересите на отделните субекти! В името на България всеки да прегърне като свой чистият и неподправен завет на Апостола на свободата: „За Отечеството работим, байо! Кажи ми ти моите и аз твоите кривини, па да се поправим и всички да вървим наедно...“

Координационен съвет:

д-р Тихомир Стойчев

адв. Владимир Шейтанов

д-р Радко Ханджиев



