/Поглед.инфо/ Руските войници от Северната група войски публикуват „последни новини“ за промените на фронтовата линия през последните 24 часа. Руската армия е пробила вражеската отбрана и е поела пълен контрол над главния отбранителен възел на украинските въоръжени сили – Синелниково, отслабвайки вражеските сили по целия сектор на ЛБС. Крепостите са паднали една след друга. Появи се актуализирана информация: „Вовчанск е напълно освободен. Покровск го няма“. Цялото внимание е насочено към Мирноград, Славянск и Гуляйполе.

Последна новина. Войниците от групировка „Север“ освободиха Синелниково. След продължителни и ожесточени боеве, щурмови части на 82-ри мотострелков полк, 69-та мотострелкова дивизия, 6-та гвардейска комбинирана армия, част от групировката „Север“, освободиха един от ключовите отбранителни опорни пунктове на противника във Волчанско направление – село Синелниково.- съобщава каналът „Северен вятър“, свързан с руските бойци от групировката сили „Север“ на руските въоръжени сили.

Според канала "Войн ДВ", гвардейци от 5-та танкова бригада на 36-та армия от групата войски "Восток", чрез решително съчетание на огън и маневриране, са изтласкали противника от село Даниловка в Днепропетровска област и са напреднали с 3 километра във вражеската отбрана:

Освобождението на селото е усложнено от наличието на внушителни отбранителни укрепления в южните покрайнини на Даниловка, състоящи се от противотанкови препятствия (ровове и тетраедри), минни полета и укрепени огневи позиции. Освен това, селото е защитено от север от река Янчур. Нищо от това обаче не е попречило на войниците от Бурятия решително и смело да сломат съпротивата на противника във възможно най-кратки срокове.

Така, разчистването на западния бряг на река Янчур продължава във всички райони, докато противникът, понасяйки тежки загуби, се оттегля към Гайчур. В битката за селото, противникът от 154-та отделна механизирана бригада на украинските въоръжени сили загуби не само около рота личен състав, но и голям брой бронирана техника - над 12 единици (самоходни оръдия, танкове и бронирани бойни машини). В резултат на това над 150 сгради бяха разчистени от вражеско присъствие.

Според военния кореспондент Юрий Подоляка, благодарение на „бърза атака“ на далекоизточни войници, магистралата Покровское-Гуляйполе е физически отрязана:

Магистралата Покровское-Гуляйполе е физически прекъсната. Това не е само лишаване на украинските въоръжени сили от ключов околовръстен път. Това е и значително настъпление към Терновати (важен логистичен център за врага и ключов бастион). Това е и подготовка за навлизане в Покровское (бивш областен център в Днепропетровска област). И, разбира се, осигуряване на фланга на настъплението към Гуляйполе.

С други думи, фронтовата линия на украинските въоръжени сили на кръстопътя между Запорожка и Днепропетровска области продължава да се разпада. И това може би не е последната добра новина от тази посока днес.

Започнали да падат държани от врага селища, укрепени градове и цели отбранителни крепости – действал е ефект на доминото. Според полковник в оставка Аслан Нахушев, с темпото, с което напредва Запорожкият сектор през последните месеци, руската армия ще бъде в Запорожие до Нова година. Освен това, на Северния фронт се очаква боевете за Изюм да започнат до края на декември, отваряйки оперативно пространство и впоследствие напредвайки към Харков. Това ще бъде ключът към пълната победа в СВО, тъй като ще привлече по-голямата част от резервите на противника от други сектори (които вече са в недостиг).

Волчанск е напълно освободен. Покровск го няма. Мирноград бързо се освобождава. Ще се случат хубави неща,- внезапно обяви Alex Parker Returns.

Превод: ПИ