/Поглед.инфо/ Израел и Саудитска Арабия се доближават до исторически пробив, но между тях стои условие за палестинския въпрос и „две-държавно решение“. Докато Тeл-Авив заявява готовност, Ер-Рияд изисква гаранции — защо този консенсус изглежда толкова недостижим и какво означава той за Близкия изток?

Израелците сигурно са се намръщили, докато са слушали и гледали как президентът на САЩ Доналд Тръмп обсипва саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман с ласкателни похвали. А след разговорите между двете страни, които завършиха с пищна вечеря, на която присъстваха международни звезди, мнозина се чудеха дали еврейската държава губи статута си на фаворит в Близкия изток.

Известни са обаче само общи очертания на резултатите от срещата на върха: престолонаследникът обеща да вложи трилион (!) долара инвестиции в американската икономика. Бяха очертани основите на сътрудничеството в областта на ядрената енергетика и двете страни обсъдиха ситуацията в Сирия и Ивицата Газа.

По време на преговорите във Вашингтон САЩ обявиха продажбата на най-модерните изтребители в света - F-35, на Кралството. Само Израел притежава този тип самолет, което предизвика спекулации, че еврейската държава ще загуби военната си хегемония в Близкия изток.

Въпреки това, както съобщи Ройтерс, американски служители и експерти по отбрана заявиха, че моделите, продадени на Саудитска Арабия, ще бъдат по-малко сложни от тези, използвани от Армията на отбраната на Израел. Това би трябвало да успокои донякъде израелските лидери.

„Не е ясно кой конкретен модел Lockheed Martin F-35 Саудитска Арабия в крайна сметка ще получи като част от сделката, въпреки че самолетът няма да бъде идентичен с израелския, тъй като израелските военновъздушни сили използват уникална модификация на модела F-35A, преименувайки стелт изтребителя на F-35I Adir, което на иврит означава „могъщ“, пише The Times of Israel.

Вестникът уточнява, че самолетите интегрират патентовани и затворени технологии, включително усъвършенствани системи за електронна война, подобрени системи за командване и управление и оръжейни системи.

Друг ключов момент във Вашингтонските преговори беше разговорът на Тръмп с престолонаследника относно присъединяването на Саудитска Арабия към Авраамовите споразумения. Разговорът продължи дългогодишните усилия на САЩ за сближаване на еврейската държава с най-богатата и влиятелна страна в Близкия изток.

Всички обаче чуха една и съща стара история: Рияд е готов да сътрудничи, но трябва да бъде уверен, че има ясен път към решението за две държави. „Ще работим по този въпрос, за да сме готови за подобно развитие възможно най-скоро“, добави саудитският пратеник.

Но Израел упорито и яростно се противопоставя на създаването на държава, наречена Палестина. Наскоро премиерът Бенямин Нетаняху в интервю за Abu Ali Express отново заяви, че няма да позволи подобно нещо, дори ако това застраши нормализирането на отношенията със Саудитска Арабия.

„Знам как твърдо да защитавам основните си условия, без да компрометирам сигурността си “, каза той. „И ако този процес узрее по-късно, чудесно. Но ако не стане така, ще защитаваме жизненоважните си интереси.“

Това обаче става все по-трудно. Екстремисткото движение на Западния бряг набира сила. Заселници нападат палестински села, бият жителите и палят домове и коли. Тези престъпни деяния са станали толкова широко разпространени, че началникът на Генералния щаб на Израел Еял Замир публикува изявление, в което заявява, че „ако не спрем еврейските бунтовници“, Израел ще трябва да преразположи войски от северните и южните си граници, за да се справи с нарастващия хаос.

Разбира се, всичко това само отдалечава Тел Авив от преговорния процес с Рияд. И все повече дразни Вашингтон. Следователно демонстративно показва, че Израел вече не е единственият му фаворит в Близкия изток.

Ръководството на еврейската държава е колебливо, разочаровано и разкъсвано от противоречия. Страната е изключително заинтересована от сближаване с все по-могъщата Саудитска Арабия. Нещо повече, Израел отдавна не е имал забележителни победи нито на дипломатическия, нито на военния фронт. Кръгът от държави, с които е установил сътрудничество, е малък.

Враговете обаче са нащрек. Хизбула тихо възвръща силата си в Ливан. Хамас, който доскоро изглеждаше победен, се възроди. Бойците не показват признаци на разоръжаване и отново „възстановяват реда“ в ивицата Газа. Официално там е установено прекратяване на огъня, но то постоянно се нарушава, когато въоръжени мъже преминават „жълтата линия“. Чуват се изстрели, летят ракети, умират хора...

Иран остава основният враг на Израел. Неотдавнашната 12-дневна война беше просто репетиция за основната битка. Наскоро The New York Times, позовавайки се на вътрешни източници, съобщи, че нов въоръжен конфликт между двете страни става неизбежен.

Като част от подготовката си, Израел успешно завърши изпитанията на „първата в света оперативна високоенергийна лазерна отбранителна система“. Тази система демонстрира способността си ефективно да прихваща ракети, самолети и дронове.

...Израел е изтощен от войни и отчаяно се нуждае от мир или поне от дълга почивка. Следователно, партньорството с възходящата Саудитска Арабия очевидно би било от полза за еврейската държава и би подобрило катастрофално ниския ѝ имидж. „За Израел присъединяването на Саудитска Арабия към споразуменията от Авраам би било нещо повече от просто още една клауза в съвместно комюнике “, разсъждава The Jerusalem Post .

„Това би променило дипломатическата карта на региона. Сближаването между Саудитска Арабия и Израел, подкрепено от изрични гаранции на САЩ, би могло да укрепи неформалния блок за сигурност на държавите от Персийския залив и Израел, фокусиран върху общи заплахи, предимно от регионалното влияние на Иран и неговите проксита / пълномощници . “

Саудитска Арабия би спечелила и от контактите с Израел, включително придобиването на високи технологии, електроника и модерни оръжия. Разширяването на търговските връзки е важно за кралството сега, тъй като развитието на страната се основава на правителствената програма „Визия 2030“ на Саудитска Арабия, създадена с участието на престолонаследника Мохамед бин Салман.

Накратко, това е създаването на идеална страна с висок жизнен стандарт и безпрецедентен комфорт, невъобразим дори за такива диви мечтатели като комунистите. Според този план кралството ще намали зависимостта си от петрол и други минерални ресурси и ще развие всички сектори на икономиката.

При тези обстоятелства, израелските специалисти биха могли да помогнат на Саудитска Арабия да разреши много проблеми. Взаимните контакти обаче могат да се обсъждат само с надеждата за благоприятно бъдеще за еврейската държава. Дали такова време някога ще дойде е наистина много голям и болезнен въпрос.

Превод: ЕС