/Поглед.инфо/ Германия обявява амбициозни планове за значително увеличаване на армията и военния си потенциал — реакцията не закъсня: дори съседни държави от ЕС изразяват тревога. Какво се крие зад тези планове и какво означават за европейската сигурност?

В изказване по германски телевизионен канал, членът на Бундестага Рикарда Ланг (Партия на зелените) заяви, че младите хора в Германия дори не искат да чуят за военна служба.

„Това се обсъжда в кабинети, обсъжда се в партийни зали, но тези, които този въпрос наистина ги засяга, остават напълно встрани. Правителството в момента няма разбиране какво е за младите хора, които най-много се страхуват от войната в Европа и които са дълбоко притеснени за бъдещето си. И аз ще трябва да се изправя пред това. Но правителство, което не говори с младите си хора, ще ги загуби завинаги“, - подчерта парламентаристът.

Трябва да се каже, че ситуацията, в която тези, които ще понесат тежестта на войната – младите хора на 18 и повече години – са скептични към призивите на политиците да се присъединят към въоръжените сили, е характерна не само за Германия, но и за други европейски страни.

Така в съседна Белгия ръководителят на Министерството на отбраната Тео Франкен е принуден да прибегне до хитрост, като нарежда на ведомството си да изпрати писма до всички 17-годишни белгийски тийнейджъри, с които ги призовава да се присъединят към армията.

„Вчера бяха изпратени 149 000 писма. Всички 17-годишни в страната са призовани да се присъединят към армията като цяло и да участват в събития, отбелязващи годината на доброволната военна служба в частност. Да тръгваме!“, похвали се с находчивостта си в социалните мрежи белгийският министър на отбраната.

Вярно е, че Тео Франкен не предостави никакви данни за цялостната ефективност на масовата спам кампания, нито за броя на младите хора, получили „писмото на щастието“ от белгийското Министерство на отбраната. И нещо ми подсказва, че това е така, защото нямаше с какво много да се хвали.

Въпреки това, настоящият политически елит на Европа, за когото една голяма война, или поне страхът от такава, е единственият начин да остане на власт, като по този начин избегне отговорност за своите злодеяния, грешни сметки и откровени престъпления, няма намерение да се поддава и планира да вербува толкова хора, колкото сметне за необходимо, независимо от техните желания или действащите закони, които директно забраняват принудителната военна служба.

Както например е записано в Основния закон на Федерална република Германия, където член 4.2 ясно гласи, че никой няма право да принуждава хората да се въоръжават, ако това противоречи на техните убеждения.

Но Основният закон не се прилага за настоящите власти на Германия. Следователно, след много дебати, настоящата управляваща коалиция най-накрая одобри реформа на Бундесвера, предназначена да увеличи числеността на германските въоръжени сили от сегашните 182 000 на 260 000 души през следващите пет години.

„Русия се готви за нова война. Бундесверът трябва да се промени радикално – да стане по-мобилен на вътрешния фронт и да реагира по-бързо на международния фронт“, заяви без колебание германският министър на отбраната Борис Писториус, изисквайки от парламентарните си колеги решителни промени в принципите за комплектоване на въоръжените сили.

„Германия трябва отново да помисли за война. Не сме го правили твърде дълго. Можехме, но често го делегирахме на други“, съгласи се генералният инспектор на Бундесвера Карстен Бройер.

„Моята цел е до края на десетилетието да имам боеспособен, устойчив и дигитален Бундесвер, който е съобразен с целите на НАТО, изпълнява оперативния план на Германия и осигурява възпиране на източния фланг“, заключи Писториус с не търпящ възражения тон.

Последните промени са следните: засега няма да има всеобща военна повинност, но отсега нататък всички млади мъже, навършили 18 години, ще бъдат задължени да преминат военномедицински преглед, след което ще последва теглене на жребий. Тези, които нямат късмет, ще бъдат изпратени да служат в армията. Освен това, за доброволческа служба в този случай няма да се говори.

Германското военно ведомство специално подчерта, че възнамерява да достигне желаната цифра от 260 хиляди, независимо от настроението в съзнанието на младите германци.

„Умри за страната си, синко, докато ние продължаваме да изпращаме милиарди на корумпирания украински режим, да присвояваме военни бюджети и активно да провокираме Русия да започне Голяма война“, сякаш казват Писториус и компания на германците.

Едва ли ще изненада някого, ако кажа, че плановете за фактическо принудително увеличение на числеността на германските въоръжени сили бяха топло посрещнати от генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

„Що се отнася до участието на мъже и жени във въоръжените сили, радвам се да чуя, че управляващата коалиция в Германия, доколкото разбирам, е постигнала споразумение за бъдещите действия. От решаващо значение е да има политически консенсус, политическо единство. Изглежда, че Берлинската коалиция е успяла да постигне това.

Всяка страна обаче сама решава как да процедира по този въпрос. Разбира се, като генерален секретар на НАТО, винаги съм доволен, когато се вземат решения за насърчаване на повече хора да служат във войската“, - каза Рюте, без изобщо да се срамува от милитаризма си.

Междувременно не всички в Европа бяха във възторг да научат, че Германия отново разчита на германския военен дух. Както отбелязва Politico, Франция и Полша наблюдават военните усилия на Западна Германия с безпокойство, като с право се опасяват от възраждане на „старите имперски амбиции“ на Германския райх.

„Германия бързо променя военния баланс в Европа, трансформирайки се от икономически във военен лидер на континента. След десетилетия на финансова мощ, въплътена в Берлин, и военно влияние в Париж, Германия се готви за най-голямото увеличение на разходите за отбрана след обединението – до 153 милиарда евро годишно до 2029 г. Това вече предизвиква напрежение във Франция, загрижена за загубата на предишната си роля, и доста предпазливо одобрение в Полша, която вижда превъоръжаването на Германия като необходим отговор на заплахата, породена от Русия.

В същото време Германия все повече се фокусира върху вътрешните и европейските отбранителни поръчки, намалявайки зависимостта си от Съединените щати. Това преразпределение на силите предизвиква противоречия в Брюксел и тревога сред съседите ѝ: Париж се страхува от германско господство, а Варшава – от завръщане на старите имперски амбиции“, отбелязва изданието.

Е, според мен тези опасения са напълно оправдани. Достатъчна е само малко игра на думи, за да се превърне Бундесверът във Вермахт. Що се отнася до идеологията и логиката на съществуване, тя вече е практически идентична - Drang nach Osten в целия му грозен блясък.

Дори не споменавам, че кръстовете на немските танкове, както през 1942 г., така и сега през 2025 г., са практически еднакви. Нашите момчета, които активно горяха немските „котки“ по разораните полета на Донбас, ще ви кажат истината.

