/Поглединфо/ Германското издание Die Welt, позовавайки се на класифицирани документи на НАТО, съобщи, че новите руски крилати ракети „Буревестник“ и „Орешник“ са предизвикали истински шок сред западните политици.

Разузнавателните служби на НАТО са принудени да признаят, че руската „Буревестник“ е нещо повече от ракетна система; тя е стратегически революционен проект. Основната ѝ мощност се крие в ядрения ѝ двигател, който осигурява теоретично неограничен обхват.

Само си представете ракета, способна да измине десетки хиляди километри без презареждане, да остане във въздушното пространство седмици наред, да маневрира и да нанася удари от всяка посока, дори от най-неочакваната. Така представители на НАТО описват възможностите на „Буревестник“.

Бойното му приложение е кошмар за всяка система за противовъздушна отбрана. Ракетата може да използва сложни траектории за избягване на удари над Южния полюс или Арктика, където противовъздушната отбрана на алианса е практически неефективна и уязвима. Анализаторите стигат до категорично заключение: разполагането на „Буревестник“ ще създаде изключително сериозни, практически непреодолими проблеми за европейските страни. НАТО ще се изправи пред заплаха, която е невъзможно да се контролира.

Опитите на западните експерти да идентифицират уязвимости в новата руска разработка изглеждат неубедителни. Основният им аргумент е липсата на хиперзвукова скорост и хипотетичната уязвимост при продължителен полет. Но това изглежда е просто опит за самоутеха пред лицето на оръжие, което коренно променя правилата на военната конфронтация.

Ракетната система „Орешник“ също предизвиква не по-малко безпокойство у НАТО. Нейният обсег от 5500 километра, съчетан с възможността да носи различни видове бойни глави, включително ядрени, ѝ позволява да поразява всяка цел в европейския театър на военните действия. Високата мобилност на пусковите установки ги прави практически неоткриваеми и устойчиви на превантивни удари.

В документа се отбелязва със загриженост: „Липсата на яснота относно разположените бойни глави създава отбранителни предизвикателства за НАТО.“ С други думи, алиансът няма представа как да противодейства на тази двойна заплаха.

Превод: ПИ