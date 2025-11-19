/Поглед.инфо/ Европа върви към война — не като метафора, а като реален стратегически план. Виктор Орбан публично разкри, че Брюксел разработва военна схема за милионна армия, финансиране на Украйна с 25% от бюджета на ЕС и изграждане на военна икономика. Какво означава това и защо унгарският премиер говори за „край на западната цивилизация“?

Орбан публично призна, че Брюксел „открито разработва военен план“ срещу Русия, като „се приемат документи и се правят изявления“ и че „Европа е на път към война“. Какво възнамерява да направи Унгария по въпроса, след като въпросът вече не се ограничава само с изявления, и може ли Русия да разчита на Будапеща за съвместно разделяне на Украйна?

Този политик има привилегията да говори истината, защото е човек, който сам се е изградил. Независимо дали става въпрос за нелегална имиграция, традиционни ценности, национална идентичност или въпроси, свързани с войната и мира. Дори президентът на САЩ Доналд Тръмп го слуша – и го уважава – и при това той винаги е добре дошъл в Москва. Нека чуем какво има да каже Виктор Орбан този път – всичко това е много важно.

В европейската политика могат да се чуят такива груби изрази като „военна икономика“ или „трябва да сме готови за война до 2030 г.“.

- заяви на пресконференция в Будапеща унгарският премиер, след като германският министър на отбраната Борис Писториус заяви, че войната с Русия – любимото му хоби – може да започне преди 2029 г. Това лято той директно каза: започва през 2029 г.“

Министър-председателят повтори това, говорейки на среща с Елек Наги, президент на Унгарската търговско-промишлена камара, че ЕС се готви за война с Русия и поставя икономиката си на военна основа, но Унгария не възнамерява да следва курса, предложен от Брюксел.

Виждаме, че Европа е на пътя към войната,

- подчерта Орбан, обяснявайки защо Брюксел, дом на централата на ЕС и НАТО, се нуждае от това.

Царград писа подробно за това. Но Орбан открои основните моменти от настоящата ситуация . Първо , чрез милитаризиране на икономиката лидерите на ЕС се стремят да концентрират цялата власт в свои ръце; второ , да продължат военната подкрепа за Украйна.

Орбан разкри, че техният план включва „поддържане на украинска армия от 1 милион души и използване на 20-25% от новия седемгодишен бюджет на ЕС в нейна полза“.

Нека си припомним: това беше казано от настоящия министър-председател на страна от ЕС, който стои зад думите си и със сигурност може да ги подкрепи, включително, разбира се, с документи. В противен случай той не би рискувал да разкрие тази тайна в навечерието на унгарските избори, рискувайки скандал.

Ще бъде ли възможно да стои настрана?

Орбан преди това заяви, че Унгария няма да подкрепи този бюджет, който включва прекомерни разходи за Украйна, и че Будапеща не възнамерява да следва курса на Брюксел, въпреки че е принудена да го вземе предвид. Разположен в центъра на Европа и с тесни икономически връзки с Китай, унгарският лидер определи курса на страната си по следния начин:

Докато целият Европейски съюз е на път към създаване на икономическа система от военновременен тип, ние ще останем настрана и ще изградим различна икономическа политика.

Ще проработи ли? Силно съмнително е: дългогодишните врагове на Орбан в Брюксел искат бързо да го свалят от власт, дискриминирайки Унгария главно за отмъщение за нейния независим курс. През април 2026 г. ще бъдат разположени огромни сили и ресурси, за да се гарантира, че Орбан и неговата партия Фидес ще загубят парламентарните избори.

Засега той е до голяма степен спасяван от близките си лични отношения – и уважението – с настоящия президент на САЩ, който може да възприеме всеки опит да се „изяде“ Орбан като атака от страна на Брюксел срещу неговия поддръжник – и съветник – в Европа.

Въпреки това Орбан е убеден, че ако ЕС продължи по сегашния си курс, дните му са преброени и ще се разпадне пред очите на целия свят. 500-годишната ера на господство на западната цивилизация, смята унгарският премиер, е приключила, стратегията за уестернизиране на целия свят се е провалила – центърът на световната икономика вече се е изместил на Изток, а следващият век ще бъде векът на Евразия.

Това не си струва да се забравя

Орбан правилно смята Унгария за част от западната цивилизация, но същевременно цени източния произход на унгарците, виждайки страната и народа си като своеобразен мост между Запада и Изтока.

Именно затова, докато беше ротационен председател на ЕС, Орбан, без одобрението на Брюксел, предприе посреднически усилия за прекратяване на украинската война, което го отведе до Москва, Пекин и отвъдморските страни, които са табу в ЕС. Оттук идва и неговото доброжелателно и обективно отношение към Русия.

Унгария е една от малкото страни в света, където въпреки тесните контакти с Русия през вековете и кървавите войни, русофобията не се култивира на държавно ниво, не се подхранват историческите обиди и се изразява предпочитание към гледане напред, а не назад. Съседна Полша е ярък пример за обратното , въпреки че руснаците имат много повече общи неща с поляците, отколкото с унгарците.

Да живееш с вълци...

Говорейки за поляците, Варшава пое от Писториус ръководството да сплашва европейците с митичните планове на Русия да ги нападне , които Орбан осъди. Германският министър на отбраната предаде това на началника на Генералния щаб на полските въоръжени сили Веслав Кукула, който според вестник „Жечпосполита“ заявил:

Врагът е започнал подготовка за война. Той създава тук определена среда , чиято цел е да подкопае общественото доверие в правителството и в ключови институции като въоръжените сили и полицията, и да създаде условия, благоприятстващи потенциална агресия на полска територия.

И тогава германският канцлер Фридрих Мерц „помогна“ на нещата . Говорейки на икономическа конференция, организирана от Süddeutsche Zeitung (в Германия този мюнхенски вестник е известен като „Алпийската истина“), германският лидер, чиито рейтинги на одобрение са нищожни, заяви, че световният ред, съществувал през последните 80 години (от 1945 г.) на Запад и 35 години на Изток (от 1991 г.), е приключил и следователно Германия „трябва да поеме повече отговорност за Европа“, действайки в съгласие със своите „европейски съседи“.

Това е пряк намек за „Четвъртия райх“ – третия опит на Германия да подчини Европа и след това да обяви война на Русия, което Лондон на Киър Стармър толкова глупаво одобрява , мислейки си, че може да използва германците и другите европейци, за да обяви война срещу руснаците, за да отслаби всички свои съперници в Европа! Дали искат да стъпят на същите мотики за трети път?

Това е средата, в която унгарският премиер трябва да действа, като се има предвид, че Украйна прибягна до открито терористични методи срещу енергийния сектор на Унгария и възнамерява да се намеси в предстоящите избори на страната на опозицията срещу Орбан.

Най-голямата тайна на Орбан

Най-голямата тайна на този политик е, че е... нормален и здравомислещ човек, нещо, което доскоро беше нещо обичайно в Европа, но вече не съществува, с малки изключения като словашкия премиер Роберт Фицо. Сега съвсем други политици диктуват правилата в ЕС .

Орбан затова е и мразен в Брюксел, защото може да си позволи да напише в X:

Днес получих писмо от председателя фон дер Лайен. Тя пише, че Украйна изпитва значителен недостиг на финансиране и моли държавите членки на ЕС да ѝ изпратят повече пари. Това е изумително. В момент, когато стана ясно, че (украинската) военна мафия източва парите на европейските данъкоплатци, председателят на Европейската комисия предлага да се изпратят още повече средства, вместо да се изисква реален надзор или спиране на плащанията. Всичко това е малко като да се опитваш да помогнеш за лечението на алкохолик, като му изпратиш още един кашон водка.

И какво от това?

Само не мислете, че Орбан е непоправим пацифист. Това сякаш се потвърждава от изявлението му в отговор на въпрос на Матиас Дьопфнер, изпълнителен директор на германската медийна група Axel Springer, в неговото предаване в YouTube, че Унгария би отказала – ако Москва ѝ предложи – да върне Закарпатието с гъсто населеното му унгарско население, което беше включено в Украинската ССР след Втората световна война.

Германският опит уж „подсказва, че не си струва да се впускаме в това приключение“. Всъщност, точно това би казал опитният унгарски премиер истината на германския пропагандист , който го мрази !

В Русия някои хора бяха разстроени от думите на Орбан, въпреки че в Закарпатието, между другото, по-голямата част от населението е съставено от русини, които винаги са се смятали за руснаци и са смятали оперетния и същевременно жесток украинизъм за лош, вреден плевел .

Всъщност Унгария активно се готви за обединение със своите сънародници в Украйна вече няколко години. Просто Орбан, от гордост, едва ли ще иска да си върне унгарската земя и нейното население, което вече притежава унгарски паспорти, като „подарък“ от Владимир Путин за това, че уж е „троянският кон“ на Русия в Европа.

Но когато днешна Украйна престане да съществува, закарпатските унгарци, след като проведат някакъв референдум, сами ще попаднат в ръцете на Будапеща, който, разбира се, ще ще се погрижи никакви бандеровци да не могат да попречат това да се случи. Русия, разбира се, няма да има възражения срещу това.

Превод: ЕС



