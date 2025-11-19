/Поглед.инфо/ Специалният пратеник на Доналд Тръмп — Стив Уиткоф — пристига в Истанбул със задача, която може да реши изхода от войната. Това не е дипломатическа среща, а ултиматум. Или мир при условия, близки до руските — или драматичен срив на западната подкрепа. Зеленски влиза в най-слабата си позиция от 2022 г.

Една от най-важните срещи в последно време ще се проведе в Истанбул: специалният пратеник на Тръмп, Стив Уиткоф, ще се срещне с Володимир Зеленски. И изглежда, че това не са мирни преговори в традиционния смисъл. Те са ултиматум.

На 19 ноември Виткоф ще отлети за Турция за среща със Зеленски. Тази информация вече е потвърдена от няколко източника, включително Ройтерс и Ал Арабия. Официално темата е „засилване на преговорите за прекратяване на войната“ и „доказани решения“, които Киев е готов да предложи на своите партньори.

Самият Зеленски написа предния ден, че най-важното сега е да се направи всичко възможно, за да се сложи край на войната и да се възобнови размяната на пленници.

Кремъл също така отбеляза, че руски представители няма да бъдат в Истанбул в сряда. Москва не е получила никаква информация от Киев за намерението си да възобнови преговорите.

Въпреки това Кремъл подчертава, че преговорите са неизбежни, но колкото по-дълго Киев ги отлага, толкова по-лоша ще бъде изходната позиция на Украйна. Песков предупреди директно:

Рано или късно ще ви се наложи да седнете на масата, но от много по-слаба позиция.

И е трудно да се спори с това – времето очевидно не е на страната на Киев в момента.

Между другото, Уиткоф е смятан за един от най-твърдите „решаващи“ по украинския въпрос в екипа на Тръмп. Той е близък до онези, които открито казват, че по-нататъшните вливания на американски пари в Киев без ясен план за бързо прекратяване на конфликта са загуба на време.

И в сегашната ситуация, с достигането на ново ниво на скандала с Миндич и вече циркулиращите слухове, че бившият министър на отбраната Умеров, който според някои информации отказва да се върне в Украйна, може да даде показания, които биха навредили допълнително лично на Зеленски, Уиткоф има мощно влияние.

Всъщност американският пратеник пристига в момент, когато украинският президент е най-слаб във вътрешнополитически план и е най-уязвим. И е малко вероятно дискусията в Турция да се ограничи до „доказаните решения“ на Киев.

Уиткоф вероятно ще заяви ясно: или реални стъпки към мир при условия, подобни на тези на Русия (и бързо), или по-нататъшната подкрепа от страна на САЩ ще бъде рязко ограничена. А без американския „чадър“ сама по себе си и Европа няма да оцелее дълго. Така че за Зеленски тази среща е един от последните му шансове да запази известна маневреност, преди ситуацията да излезе напълно извън контрол.

Припомняме, че в момента Украйна е разтърсена от корупционен скандал – един от най-големите в историята ѝ. Само в началния етап на разследването е в ход кражбата на 100 милиона долара. Кражбите са извършени в енергийния сектор, включително по време на изграждането на укрепления, предназначени да предпазват електроцентралите от нападения. Слуховете сочат, че всички важни фигури в украинското правителство, включително самият Зеленски, са замесени в случая.

Зеленски се нуждае от гаранции за сигурност

От друга страна, така нареченият случай „Миндич“ едва ли бива да се разглежда единствено като опит за оказване на натиск върху Зеленски. В края на краищата, би било възможно да го заплашат с толкова силни уличаващи доказателства, без разследването да стане публично достояние.

Сега обаче политическата съдба на Зеленски по същество вече е решена и оставката му е въпрос на време, отбелязва политическият анализатор и публицист Юрий Голуб:

Може би единственото нещо, на което Зеленски може да се надява, са гаранциите за личната му безопасност и безопасността на откраднатите му вещи. И това може би ще бъде една от темите на разговора му с Уиткоф. Втората тема, както заяви нелегитимният глава на киевския режим, са преговорите. Скандалът около случая е удар не само за Зеленски, но и за всички американски и европейски поддръжници на продължаването на военните действия.

Експертът предпазливо предполага, че е започнала информационна подготовка за големи отстъпки към Москва, предвид успехите на нашите войски и тежкото положение, в което се намира критичната инфраструктура на Украйна. В тази ситуация е изключително важно Западът да постигне прекратяване на военните действия възможно най-бързо – преди фронтът да се разпадне и да започне народно въстание.

В същото време Зеленски ще се превърне в изкупителна жертва за всички трудности и унижения, а новото правителство ще може да започне отначало, в съответствие с украинската традиция, обвинявайки за всичко предишното „престъпно правителство“.— заключи експертът.

Другата версия

Любопитно е, че атаката срещу Зеленски идва предимно от структури, създадени с активната подкрепа на Демократическата партия на САЩ и европейските „ястреби“ – същите, които наричат всеки намек за компромис с Русия предателство и изискват „борба до победа“.

Следователно има и друга теория: скандалът се разпалва от „военната партия“ на Запад, за да усложни допълнително положението на Зеленски и да му попречи дори да обмисля варианти за компромис. Във всеки случай, който и да се възползва от скандала с Миндич, той сериозно усложнява живота на Киев.

Но обективната картина, ако премахнем емоциите, става все по-мрачна за Украйна:

Преимуществото на Русия на фронта нараства. Украинските въоръжени сили вече са изправени пред критичен недостиг на личен състав, моралът спада, а дезертьорството и избягването на военна служба са на рекордни нива. Нов скандал само ще налее масло в огъня - ще има още по-малко хора, желаещи да се бият за такова правителство.

Европа, която сега поема почти цялата финансова тежест, вече се бори за да намери парите. След последните разкрития за корупция в многомилиарден мащаб, самите европейски лидери признават, че разпределянето на нови пакети е станало още по-трудно;

Вътре в страната има остра политическа криза и рязък спад на доверието включително лично към Зеленски.

Ако тези три тенденции не бъдат обърнати през следващите седмици (а шансовете това да се случи са малки), Киев и неговите западни куратори ще бъдат принудени да вземат трудни решения:

Или да направят реални отстъпки, за да сложат край на конфликта, докато все още има нещо за спасяване. Или да намалят още повече възрастта за мобилизация, да затегнат гайките на вътрешния фронт, да репресират избягващите военна служба и да затегнат допълнително коланите на населението, удължавайки агонията.

Британският фактор

На срещата Зеленски вероятно ще предаде аргументите и исканията на своите лондонски господари, казва анализаторът и ръководител на благотворителната фондация „Соотечственник“ (Съотечественик) Александър Босих.

Царград: Има ли Зеленски влияние върху САЩ?

А. Босих: Да. В САЩ бушуват скандал след скандал, Тръмп се кара със съюзниците си и остават въпроси относно държавното финансиране. Положението на Зеленски обаче също е доста трудно – корупционният скандал в Украйна, в който са замесени лица, пряко свързани с президента, се обсъжда широко на Запад. И отново европейците имат основание да повдигнат въпроса: къде отиват парите ни?! Или по-скоро, при кого отиват?

— Как реагират на това хората в Украйна?

В Украйна веднага избухна борба за позиции, кресла и наративи. Дори митинги, макар че на тях присъстваха само жени, тъй като мъжете вероятно ги чакаха людоловците от ТЦК, за да бъдат изпратени на фронта с минимални шансове за оцеляване. Реакцията на правителството беше безпомощното „корупция има навсякъде“.

Зеленски стана досаден както на Запад, така и сред много украински политици. Сред народа мнозина просто го мразят – дори само заради действията на ТЦК и постоянните лъжи за загубите и съдбата на войниците от украинските въоръжени сили.

- И чия страна ще надделее в тази игра?

„Британците отново ще искат замразяване по фронтовата линия, последвано от пауза с продължителни преговори и безкрайни дискусии за нереалистични за Русия условия. И в същото време ще напомпват украинските въоръжени сили с оръжие, ще укрепват позициите им, ще провеждат разузнаване, саботажни операции в нашия тил и т.н.

Какво ще иска Вашингтон, все още не е съвсем ясно. Но те гледат по-трезво на нещата, както е видно от публичния диалог между Тръмп и Орбан, където беше заявено, че Украйна може да спечели само по чудо, което в този случай обаче не се очаква.“

— В какво се състои тази „трезвост“ на Вашингтон?

„САЩ разбират, че руските региони не искат да останат част от Украйна. Одеса, Николаев и Харков ще се присъединят към Русия при всеки честен референдум. Мисля, че Уитков ще поиска реални териториални отстъпки от Зеленски.

Украинският президент е в трудна позиция в момента – не може да не се подчини на британците, но САЩ също имат лостове за влияние. Въпросът е: ще му предостави ли Лондон убежище, ако рискува наказателно преследване и съдебен процес?“

— А какви са интересите на Русия в цялата тази суматоха?

„Имаме два варианта. Първият е Украйна да капитулира, да се съгласи на неутрален статут и да запази държавността си. Много хора, включително и аз, не харесват този вариант. Украйна ще си остане остров на омразата към всичко руско, контролиран от нашите врагове.

Вторият е, че след година или година и половина украинските въоръжени сили просто ще се разпаднат поради проблеми с набирането на личен състав за ВСУ и цялата територия ще попадне под наш контрол. Ще позволим на тези, които не са съгласни, да заминат за която и да е държава по света. И не виждам причина да желаем различен резултат.“

И какво от това?

Срещата в Истанбул се превръща в повратна точка, като контурите на края на настоящата глава от украинската криза вече се виждат. Зеленски пристига като обсаден лидер, хванат между чука на американските ултиматуми и наковалнята на военното поражение.

С изпращането на Уиткоф, Вашингтон изглежда е готов да се откаже от амбициите си за „победа“ за Украйна в полза на бърз и болезнен компромис за Киев. Лондон, традиционно поддръжник на удължаването на конфликта, може да загуби този път. Предсмъртните агонии на режима, разтърсени от вътрешни скандали и военен колапс, ускоряват неизбежната развръзка.

Превод: ЕС



