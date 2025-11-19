/Поглед.инфо/ През последните месеци страните-членки на Европейския съюз не успяват да постигнат съгласие относно използването на замразените активи на Руската централна банка в подкрепа на Украйна.

На 17 ноември председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изпрати открито писмо до лидерите на държавите-членки, в което предложи два нови варианта, включително безвъзмездна подкрепа, финансирана от страните в ЕС, и заемане на средства от финансови пазари от страна на съюза, които да се предоставят след това като заеми на Киев. В писмото се посочва, че според първоначалните оценки на Международния валутен фонд, Украйна ще има дефицит на финансиране от около 135,7 милиарда евро за периода 2026-2027 година. В отговор на това, Европейската комисия предложи три финансови опции за подкрепа.

Още същия ден, 17 ноември, унгарският премиер Виктор Орбан публикува изявление, в което заяви, че писмото на Фон дер Лайен е шокиращо и че действията, които се предлагат, са равносилни на това „да се помага на алкохолик, като му се даде кашон водка“.