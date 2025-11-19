/Поглед.инфо/ На 18 ноември в град Сиан бе открита Втората международна конференция за сътрудничество по китайско-европейския железопътен маршрут.

Тази година форумът е под мотото „Свързване на Азия и Европа, споделяне на бъдещето“ и се фокусира върху насърчаване на висококачественото развитие на китайско-европейския железопътен маршрут и стимулиране на регионалното икономическо развитие чрез отворени икономики. Водещата цел е да се постигне широк международен консенсус и да се подобри сигурността, стабилността и ефективността на маршрута.

В приветствието си при откриването на конференцията вицепремиерът Дин Сюесян подчерта, че Китай придава голямо значение на развитието на железопътния маршрут и е готов да работи активно със своите партньори за неговото по-нататъшно развитие и напредък.

На събитието присъства и заместник-председателят на Народното събрание на България Цончо Ганев, който също произнесе реч на откриването, а впоследствие имаше и среща с Дин Сюесян, на която бяха обсъдени китайско-българските отношения и възможностите за по-нататъшно практическо сътрудничество.

Според доклад на Държавната комисия за развитие и реформи, до октомври 2025 г. по китайско-европейския железопътен маршрут са били осъществени 118 600 пътувания и са транспортирани 11,7 милиона стандартни контейнера. Той свързва 232 града в 26 европейски държави с над 100 града от 11 азиатски държави, обхващайки почти целия Евразийски континент и засилвайки търговските и икономическите връзки по протежение на маршрута.

Конференцията в Сиан събра повече от 450 представители от 46 държави, които дискутират широк спектър от въпроси като политическо, икономическо, финансово сътрудничество и разширяване на транспортните мрежи.