/Поглед.инфо/ До 2024 г. добавената стойност на китайския производствен сектор е била почти 30% от световната, като той запазва позицията си на най-мащабния за 15-а поредна година. Сред 500-те основни индустриални продукта в глобален мащаб, Китай е лидер по производството на повече от 220 от тях. Така например, страната контролира повече от 50% от световния пазарен дял в корабостроенето.

Китай притежава най-голямата и най-цялостна верига за нови енергийни източници, като общата инсталирана мощност за производство на електроенергия от възобновяеми източници достига 2,16 милиарда киловата, което представлява над 40% от световния обем.

Страната разполага и с най-голямата информационно-комуникационна мрежа в света. Показатели като брой на 5G базови станции, брой потребители на мобилни телефонни и обхват на фиксираните широколентови мрежи нареждат Китай на първо място в света.

Китай е световен лидер по брой на „фабрики-фарове“, представляващи най-високите стандарти за интелигентно производство и цифровизация, като те съставляват над 40% от всички в света. Новоинсталираните индустриални роботи в страната са повече от 50% от тези в глобален мащаб.