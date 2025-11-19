/Поглед.инфо/ На 18 ноември китайският премиер Ли Цян, който е в Москва за участие в 24-ото заседание на Съвета на правителствените ръководители на ШОС, се срещна с руския президент Владимир Путин.

По време на разговора им Путин изрази увереност, че Китай ще успее да постигне целите, заложени в следващия петгодишен план (2026-2030), и ще реализира постигне още по-забележителни резултати в икономическото и социалното развитие.

Всеобхватното стратегическо партньорство между Русия и Китай се намира на най-високо ниво в историята и Москва е готова да засили сътрудничеството с Пекин в рамките на многостранни формати като ШОС и БРИКС, да работи за поддържането на мира и стабилността в Азия и по света, и да стимулира съвместното развитие, посочи още Путин.

Ли Цян заяви, че всеобхватното стратегическо партньорство между Китай и Русия продължава да се развива на високо ниво. Той подчерта, че Пекин остава последователен в решимостта и позицията си да развива взаимноизгодното сътрудничество с Москва и е готов да работи за укрепването и стабилния напредък на двустранните отношения.