/Поглед.инфо/ Общоизвестен факт е, че в света има само един Китай и правителството на Китайската народна република е единственото легитимно правителство, представляващо цял Китай, а Тайван е неделима част от неговата територия, заяви Фу Цун, постоянен представител на Китай в ООН, на вчерашната пленарна сесия на Общото събрание на организацията.

Коментарът му бе по повод неотдавнашните изказвания на японския премиер Санае Такаичи относно Тайван.

Тези изказвания са изключително погрешни и опасни, представляват груба намеса във вътрешните работи на Китай, нарушават грубо принципа за „един Китай“ и духа на четирите политически документа между Пекин и Токио. Освен това те са провокация срещу международната справедливост, подриване на следвоенния международен ред и потъпкване на основните норми на международните отношения. Те представляват очевиден отказ от основния ангажимент на Япония да следва пътя на мира. Държава, която се държи по този начин, няма никакво право да изисква да стане постоянен член на Съвета за сигурност, подчерта китайският дипломат.