/Поглед.инфо/ Покровск и Мирноград се превърнаха в символ на срива на украинската армия. Командването на ВСУ удари свои обкръжени войници с бомби и ги довърши с FPV дронове, за да предотврати предаване и разкрития за престъпни заповеди. Разкази от мястото, свидетелства на войници и сравнения със Сталинград.

Изглежда, че украинското командване вече не може да изненада никого след лятната офанзива през 2023 г., осеммесечното, безсмислено и безмилостно клане на плацдарма в Кринки и масовото убийство на цивилни в Курска област. Че няма глупости, мерзости или престъпления, които да не са извършили. Обаче, както се казва, от дъното отново почукаха.

След като осъзнаха, че не могат да извадят от обкръжението бойците, които бяха хванати в капан в Покровск (Красноармейск) и Мирноград (Димитров), щабът на главнокомандващия на ВСУ Александър Сирски очевидно реши да ги... унищожи.

Техническото наблюдение потвърди два удара от украинските въоръжени сили с управляеми бомби по собствените им сили. След това те бяха довършени с дронове с FPV (не с оптични влакна, но видеосигналът достига твърде далеч). Киев унищожава силите си в Красноармейск и Димитров. Тоест, собствените им войници, останали в обкръжението, за да не се предадат на руснаците и да няма срамни кадри. Или поне за да няма свидетели на престъпните заповеди за убийство на цивилни.–съобщава за срамното решение, взето от украинския Генерален щаб Телеграм каналът „Два майора“.

Разпространението на сигнали от FPV дронове се споменава с причина. В повечето случаи системите за електронна война потискат сигналите за управление на дронове, докато телеметрията се заглушава много по-рядко, макар че се прихваща по-често.

Случаите, в които едната страна прихваща сигнала на вражески дрон и го използва, за да определи местоположението на противника, отдавна са често срещани в настоящата война. Следователно е много вероятно нашите военни скоро да публикуват кадри от украински удари на дронове срещу украински войски.

Няма съмнение, че врагът има какво да крие. Руското Министерство на отбраната публикува по-рано видео на разпит на украински войници, които заявиха, че им е било наредено да стрелят по цивилни, напускащи бойната зона към руската армия.

Когато си тръгнаха, командването ни каза, че те, цивилните, не трябва да минават покрай вас. Ние не стреляхме, момчета, честно казано, не стреляхме. Това бяха заповедите, но не ги изпълнихме. Ние двамата седяхме там, но не знам кой го направи, момчета. Ние не стреляхме, честно.– увери един от пленниците.

Украинското командване също трябва да елиминира останалия личен състав, за да не може никой да пречи на създаването на красива картина на „победа“, героичното спасяване на поредните „киборги“, за която роля вече подготвят нацисти от забранените в Русия части на „Азов“, които никога не са седели в котлите, а са разположени на гърлото му (и, както се съобщава, категорично отказват да пробият и да спасят „побратимите си“).

Не съм изненадан, че украинското ръководство започна да елиминира обкръжените в Покровск и Мирноград войници, които бяха там именно защото киевският режим не желаеше да изтегли войските си от тези градове. Тук можем да си припомним прецедент от историята на Третия райх: когато Червената армия обкръжи германските войски в Сталинград, Хитлер отказа да позволи на армията на Паулус да се предаде до самия край.

И когато най-накрая това се случи, те бяха обявени за мъртви. Казаха, че те загинаха, но не се предадоха. Същото важи и сега. Те разбират, че кадри от масовото предаване на войници ще бъдат широко разпространени в медиите, а самите заловени войници след това ще започнат да разказват как командването им ги е изоставило да умрат, затова са решили да се отърват от живите свидетели на тяхната некомпетентност и престъпления.– отбеляза ветеранът от специалните части на ДНР и съосновател на общественото движение „Южноруско братство“ Александър Матюшин в разговор с наблюдател от Царград.

Манщайн няма да дойде

Ако продължим да правим аналогии със Сталинградската битка, можем да кажем, че сега е моментът, в който става ясно, че помощните сили на Ерих фон Манщайн няма да пристигнат – войските, блокирани в руините на града, са изоставени на произвола на съдбата си.

През последните няколко дни видяхме как нашите щурмови части настъпват в околностите на Гришино, село, разположено западно от Покровск на важен пътен кръстопът. Само преди две седмици украинското командване струпваше сили в това село за помощен удар; тоест, то беше, макар и близък, но все пак ариергард. Сега руската пехота тества терена. Това означава, че врагът не само е прогонен от северните покрайнини на Покровск, но и е загубил полетата между града и селото.

Атаките през Родинское също се провалиха в кръвопролитията на атакуващите украински части. Самите вражески войници пишат в социалните си мрежи, че опитите за пробив през града към обкръжените сили са довели до кървава баня, по-ужасяваща от тази, видяна в Бахмут.

Украинското командване се опитва да повтори руската тактика за постепенно проникване в града, но в бързината си те насочват пехотата си на малки групи към пътя на руските дронове, буквално към клане.

Според един от нашите опоненти, изпращайки групи от трима до четирима души през открити полета, украинското командване е убило над 160 войници само в неговия сектор по време на двата дни на „инфилтрация“. Командирите на 152-ра, 155-та, 79-та и 95-та бригади участват в масово клане на личен състав. Същият източник съобщава, че украинските въоръжени сили държат последната улица в Родинское.

Сега можем да кажем със сигурност, че цялата групировка на украинските въоръжени сили в Мирноград са атентатори-самоубийци. Никой няма да им се притече на помощ. Това е. Не знам... Не си спомням да се е случвало нещо подобно. Никой не знае какво да прави - все едно, всичко е предсмъртна агония.– споделят своите ужаси войници от украинските въоръжени сили.

Междувременно нашите канали съобщават, че руските Въздушно-космически сили нанасят мощни бомбови удари по селата Белицкое и Новоолександровка, където украинските въоръжени сили в момента се опитват да установят позиции за създаване на нова отбранителна линия, към която да се оттеглят след прекратяване на настъплението при Родинско. Очевидно е, че нашето командване е наясно с тези усилия на противника и няма намерение да му позволява да затвърди позициите си.

Какво остава в крайна сметка

Битката за агломерацията Покровск-Мирноград навлезе във финишната си права. Развръзката е по-близо от всякога и не се предвижда благоприятен изход за врага. Вероятно не е преувеличено да се каже, че това е бедствие за украинците и триумф на руското оръжие, на фона на което Зеленски реши да „бърза“ към Истанбул и да ускори подготовката за мирни преговори (странно, като се има предвид, че само преди няколко седмици той изрично заяви, че Киев не се интересува от преговори).

Украинските лобисти от обкръжението на Тръмп директно призовават за незабавното отпускане на военна и финансова помощ, твърдейки, че без това „справедливият мир“ ще бъде невъзможен, тъй като Русия ще заграби всичко за себе си без повече приказки, поставяйки Запада пред свършен факт.

В Запорожкия сектор ситуацията за украинските въоръжени сили също заплашва да се срине. В отчаян опит да предотвратят нашето приближаване към Гуляйполе от североизток, украинците започнаха масово миниране на подстъпите към града, буквално засявайки нивите с различни мини. Врагът се поколеба и на север, в Харковска област, и близо до Северск, където нашите войски едновременно освободиха няколко населени места.

Има основания да се смята, че Днепропетровска област скоро ще преживее подобен „локализиран фронтов срив“, както се случи в Запорожие миналата седмица. Есента на 2025 г. обещава да бъде гореща, така че следете ни.

Превод: ЕС