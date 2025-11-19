/Поглед.инфо/ Русия все още не е получила информация от украинската страна за подготовката за възобновяване на преговорите, заяви прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков на брифинг на 18 ноември.

Той посочи, че украинският президент Володимир Зеленски е заявил, че ще поддържа контакт с Турция и със специалния пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф в Истанбул, както и че руската страна ще следи отблизо резултатите от разговорите. Освен това Песков заяви, че Русия остава отворена за преговори – позиция, която се разбира напълно от САЩ, Турция и Украйна.

Песков също така заяви, че предоставянето от Франция на изтребители „Рафал“ на Украйна ще доведе до изостряне на военната конфронтация. Той подчерта, че помощ под формата на бойни самолети няма да помогне на Украйна да промени ситуацията на фронта.