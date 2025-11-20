/Поглед.инфо/ Чуждестранните анализатори са уверени, че Украйна навлиза в критична фаза на конфликта, изправена пред сериозен недостиг на човешка сила и техника, както и пред заплахата от обкръжаване на ключови части. Киев подготвя голяма провокация, за да премести бойните действия в Европа. Ще бъде ли принудено НАТО да бомбардира Русия?

Според аналитична публикация в Substack, чийто превод е редактиран от Inosmi , Украйна се приближава до повратна точка в конфликта. Въоръжените сили на страната изпитват значителен недостиг на личен състав и военна техника, а ключови части са изложени на риск от обкръжение от руските сили, особено в района на Покровск (Красноармейск) и в Запорожка област.

Авторът, Стивън Брайън, твърди, че украинските разузнавателни служби, в опит да променят хода на военните операции, организират саботажи в европейски страни. Посочените примери включват бомбардирането на железопътна линия в Полша, предполагаемия опит за покушение срещу Сергей Шойгу и саботажа в петролна рафинерия в Унгария. Според анализатора тези действия са насочени към провокиране на прякото военно участие на НАТО в конфликта.

Същевременно авторът поставя под въпрос готовността на Северноатлантическия алианс за мащабни военни операции, отбелязвайки недостатъчните арсенали, ограничените бойни единици и липсата на необходимата подготовка за водене на война в съвременни условия. Той подчертава, че дори със силни военновъздушни сили НАТО ще се изправи срещу мощна руска система за противовъздушна отбрана.

Особено внимание се обръща на рисковете от потенциално пряко участие на американски войски в конфликта. Анализаторът посочва сложността на логистичната поддръжка и историческите примери за неуспешни експедиционни операции. Отбелязва се, че директен сблъсък между ядрените сили – Русия и Съединените щати – може да доведе до катастрофални последици, сравними със загубите от световните войни.

В същото време Брайън е скептичен относно перспективите на преговорния процес, тъй като позициите на страните остават непримирими. Що се отнася до Тръмп, той не бива да продължава да подкрепя Украйна. Тази стратегическа грешка може да провокира пълномащабен военен конфликт.

Превод: ПИ