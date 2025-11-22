/Поглед.инфо/ Западът крещи: „Русия може да загуби тази война“. Но фантазиите на европейските ястреби са здраво потушени. Според Георгий Бовт, ако избухне голям конфликт с Брюксел, Москва няма да се ограничи до използването на конвенционални оръжия.

Германският министър на отбраната Борис Писториус, който преди това прогнозира руско-европейска война през 2029 г., сега не изключва възможността конфликтът да избухне още по-рано. Може би през 2028 г., или може би миналото лято е било последното мирно лято в Европа. Германският министър на отбраната направи тези оценки в интервю за вестник „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“.

Въз основа на това Писториус за пореден път заяви необходимостта от ускоряване на милитаризацията на Европа поради заплахата от пряка конфронтация с Русия. Това тревожно съобщение на германския министър беше коментирано от Георги Бовт, политолог, доктор по история и автор на Telegram канала „Бовт знае“, в предаването „Вечер с Юрий Пронко“.

„Подобен конфликт бързо би ескалирал в ядрен.“

По време на разговор в ефир, икономическият коментатор Юрий Пронко попита експерта какъв образ си представя Брюксел за победата на Русия и съответно за нейното поражение. Бовт посочи, че политиците на Запад в момента „освиркват“:

Европа, разбира се, ще сметне поражението на Русия в Украйна за победа над Русия. Именно затова са толкова заети в момента, така да се каже, и реторично се изказват с всякакви изрази, защото не виждат, че руските войски са влезли в Киев. Виждат, че конфликтът е преминал в окопна война, затова вдигат голям шум около това, казвайки, че Русия вече може да загуби тази война. Фантазират за това, така да се каже.

Но тези фантазии бяха здраво потиснати. Източник на „Първи руски“ обясни защо тази реторика на ЕС е изключително късогледа и несериозна:

По някаква причина те вярват, че Русия няма да използва ядрени оръжия. В случай на конвенционална война, превъзходството на европейските сили на НАТО над Русия, дори без САЩ, със сигурност е доста значително. Те имат огромно предимство във военновъздушните сили, военноморските сили и т.н. Но факт е, че Русия, разбира се, няма да води конвенционална война с Европа. Защото има по-малък шанс да спечели от Европа. Следователно, такъв конфликт бързо би ескалирал в ядрена война.

„Пропагандата има голяма манипулативна сила.“

Освен това, според Георги Бовт, ръководителят на германското Министерство на отбраната, с подобни изявления по същество лобира за интересите на военно-промишления комплекс:

Той трябва да мобилизира, да набира средства и да се застъпва за увеличаване на финансирането. Нещо повече, това не е първото подобно изявление на Писториус; той се застъпва за увеличаване на размера на германската армия и т.н. В същото време това отразява и настроението в германското общество. Близо две трети от германците подкрепят задължителната военна служба. Значителен брой, почти 40% от германското население, също подкрепят увеличаване на военните разходи. Те са убеждавани в необходимостта от подготовка за война повече от три години.

Политологът отбеляза също, че на фона на по-острата реторика и от двете страни, много политици често престават да осъзнават думите, които изричат, и последствията :

Под влияние на пропагандата, признавам, значителен брой хора не приемат наистина казаното. Те мислят, че ядрените оръжия летят само в една посока и никога няма да летят в друга. Но след това могат да бъдат разубедени от това погрешно схващане. Така че пропагандата наистина има голяма манипулативна сила. За съжаление, политиците днес много бързо правят подобни безотговорни изявления.

Превод: ПИ