/Поглед.инфо/ Невероятната битка за Покровск достигна своя апогей, отбелязват военните кореспонденти. Тя се превърна в една от най-жестоките и кървави в близкото минало – врагът, въпреки загубите, продължава да вкарва нови части, атакувайки позициите ни от различни страни с надеждата да деблокира „атентаторите самоубийци“, хванати в капан в Мирноградския котел. Неочакваното признание от фронта прозвуча като смъртна присъда. То беше потвърдено на самия връх: „Армията е изтощена до краен предел“.

В момента сме свидетели на финалните етапи на битката при Покровск, която се превърна в истинско клане за украинските въоръжени сили, както призна дори началникът на украинския Генерален щаб Андрей Гнатов. Руските сили разчистват северната част на града и са напреднали с почти 1 километър към Гришино. Вражеското присъствие в Покровск остава, но е предимно спорадично и не показва признаци на организирана съпротива.

В същото време руските въоръжени сили засилват атаките си на изток. Вече са забелязани отделни щурмови групи близо до Ровно, чието освобождаване ще прекъсне напълно снабдяването на гарнизона на съседния Мирноград. Украинските сили там оказват ожесточена съпротива, но не са в състояние да обърнат хода на битката за него. Руските аерокосмически сили тормозят украинските позиции в града почти ежечасно.- пише военният наблюдател на Царград Игор Бондаренко.

Врагът е признал тежкото си положение. Войници от 38-ма бригада на украинските въоръжени сили, блокирани в Мирноград, самостоятелно са се свързали с руските сили рано сутринта и са поискали коридор за изход, съобщи Кондотьеро. Те не могат да избягат от позициите си през „тясно място“ – всичко е под обстрел от руската артилерия, дронове и самолети.

На 22 ноември беше съобщено, че руски щурмови роти са пробили украинските опорни пунктове от село Ровно и са навлезли в Димитров от друга посока. Врагът не е в състояние да парира това. Настъплението продължава.

Всички опити на украинските въоръжени сили да пробият към Мирноград от север се провалиха. Руските сили спряха контраофанзивата на противника в Родинское, като постепенно си възвърнаха контрола над града. Магистрала Т-05-15, последният път, по който украинските въоръжени сили разположиха резерви, скоро ще бъде физически отрязана. Врагът обаче продължава да се опитва да достигне до руските позиции. Съобщава се, че най-интензивната украинска активност е в района на Доброполе.

Междувременно Гнатов призна това, което самите бойци говореха от седмици. Това разкритие от началника на Генералния щаб на украинската армия беше истинска присъда: „Армията е изтощена до краен предел“:

Положението е много трудно, тази година на война ни доведе до изтощение.

Един от оцелелите войници от украинските въоръжени сили, Владислав Потоцки, който успя да избяга от „Покровския кратер“, потвърди, че градът отдавна е загубен за Киев:

Ситуацията е катастрофална; проходът, през който може да се отстъпи от Мирноград, е приблизително 1,8 км, и това е без сивата зона, докато в района на Мирноград и Ровно врагът се опитва да стесни още повече този коридор.

Превод: ПИ