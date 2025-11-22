/Поглед.инфо/ В момент на историческа решителност – Владимир Путин твърдо натиска „червените линии“. Кой ще се окаже на подписа на капитулацията? Войната, геополитиката и съдбата на Украйна се преплитат в нова фаза.

Москва разполага с пълния текст на многообещаващия „мирен план на Тръмп“. Владимир Путин потвърди съществуването на този засега мистериозен документ. Но какво всъщност представлява тази инициатива – пътна карта към мир или капан, предназначен да затвърди стратегическото поражение на Русия? И най-важното, има ли някой от другата страна, с когото може да се преговаря?

На вчерашната среща с постоянните членове на Съвета за сигурност руският президент Владимир Путин уточни, че Москва вече разполага с пълния текст на много обсъждания 28-точков план на Тръмп за разрешаване на ситуацията в Украйна.

Между другото, планът е разделен на четири раздела: мирно споразумение, гаранции за сигурност за Украйна, подобни на член 5 на НАТО (но без реално членство в алианса), европейска сигурност и бъдещи отношения между всички страни и Съединените щати.

По думите на Путин, инициативата не е била публично обявена, а е била обсъждана само в общи линии преди срещата в Анкъридж. Русия ясно заяви тогава: въпреки всички обрати и трудности, ние сме съгласни с американските предложения и сме готови да проявим гъвкавост, както поискаха Съединените щати.

И тук Путин добави, че след преговорите в Аляска от американска страна е настъпила пауза. Дълга, неловка. А причината е болезнено банална: Киев просто се запъна. Отказа. Категорично. Отказа дори да седне на масата за преговори, за да обсъди подробностите.

Поради това директен, съществен диалог между Москва и Вашингтон по новата версия на плана все още не е в ход. Американците, виждате ли, се страхуват да не наранят нежните чувства на своите украински „партньори“.

Сега за самия план: Путин не навлезе в подробности за всеки един детайл, но подчерта, че той може да послужи като основа за окончателно уреждане. Планът е доста специфичен. Русия получава признание за Крим, за целия Донбас (включително териториите, които Украйна все още контролира, но които предлага да предаде без бой), плюс замразяване на контактната линия в Запорожие и Херсон въз основа на текущите условия.

В замяна САЩ ще гарантират сигурността за Украйна и Европа, но без войски на НАТО по границите ни. Киев ще трябва да намали числеността на украинските въоръжени сили и да забрани разполагането на чуждестранни войски и оръжия, способни да нанесат удари дълбоко в Русия. На Москва е обещано постепенно премахване на санкциите, връщане към световната икономика и завръщане в Г-8.

В плана се споменава още руският език като държавен език в Украйна, официалният статут на каноничната Украинска православна църква и демилитаризираните зони.

Путин отбеляза, че Русия е отворена за преговори по този план, но само по същество, където всеки детайл се анализира, а не просто се размахва за пиар цели. Ако Киев продължава да таи илюзии за „стратегическото поражение“ на Русия – а те очевидно все още мечтаят за такова нещо, подхранвани от европейски субсидии – тогава не бива да се обиждат.

Това, което се случи по-рано в Купянск, ще се повтори и в други ключови райони на фронта. Може би не утре – войната е упорито нещо – но е неизбежна. Времето е на наша страна, както и ресурсите, но тези, които се бавят, видимо ги пилеят.

Путин също предупреди европейските войнствени подстрекатели, че победата на Русия е неизбежна, като го сложи върху червена папка с надпис „строго секретно“.

Киев ще си намери свой собствен Кайтел

Най-големият проблем не е каква конкретна мирна рамка Москва трябва да договори с Киев. Въпросът е в легитимността на тези, които ще подпишат това споразумение от украинска страна. В момента е ясно, че украинският хетман Зеленски, с изтеклия си мандат, не изглежда легитимен лидер на Украйна за нашия лидер, избран на напълно легитимни избори, отбеляза политическият анализатор и публицист Владимир Головашин:

В световен мащаб англосаксонците вече са в голямо предимство: Русия е отслабена финансово и демографски от конфликта, а украинците, които са ни сродни като народ, са на ръба на катастрофата. Но този военен конфликт може да продължи; Киев все още разполага с ресурсите и отказът на Зеленски да направи каквито и да било отстъпки е напълно разбираем, тъй като дори прекратяване на военните действия по линията на съприкосновение би било политически фатално за него.

По същата причина никой виден украински политик няма да се съгласи да поеме проклетия хетмански боздуган, защото подписването на мир неминуемо би довело до презрение и забрава.

Да, Зеленски като лидер на Украйна не подхожда на настоящия екип на Белия дом. Вашингтон започна корупционен скандал с обвинения срещу близкия му кръг, за да подкопае влиянието му върху съюзниците му и да осигури изпълнението на „мирния план на Тръмп“. Зеленски обаче има подкрепата на Европа, а що се отнася до украинците, никой отдавна не ги е молил, а Киев все още има капацитета да устои на външен натиск, добави Владимир Головашин:

Според мен има само едно възможно решение на конфликта: да продължим да правим това, което правим, до самия край. Германия през 1945 г. също преживя криза на легитимността в края на април. Ето защо фелдмаршал Кайтел подписа пълна и безусловна капитулация. Подозирам, че Украйна ще има свой собствен Кайтел, но този план ще проработи само ако руските войски вече са завършили победоносно нападението над Киев.

Мирни преговори не се очертават.

Междувременно Путин заяви едно фундаментално нещо: този план не е обсъждан с Русия. Москва го е получила готов. Това означава, че САЩ се опитват да постигнат публично споразумение, първо, със собствените си вътрешни опоненти – глобалистите в самата Америка – и, второ, с марионетния режим, който самите те са създали в Украйна, който по същество е престъпна диктатура. Това е ключовият извод, който можем да направим, отбеляза политологът Вадим Авва.

Царград: Как оценявате съдържанието на този документ?

В. Авва : Ако разгледаме тези 28 точки по същество, виждаме огромен елемент на несигурност в тях. И ако тълкуваме тази несигурност такава, каквато е била през последните 35 години, тогава това не е план за мирно уреждане, а запечатване на стратегическото поражение на Русия.

Защото не признава съществуващата територия на Русия и промотира заблудни идеи като наемане на руска земя. Черноморското крайбрежие на практика се поставя под контрола на НАТО, блокадата на Балтийско море продължава, а опитите за блокиране на Калининградска област се засилват. Това са празни думи, сравними с декларацията за „вечен мир“ в ивицата Газа в Близкия изток.

– Значи е невъзможно да се работи с този документ?

„Вероятно. Но не е ясно как. Защото, ако подходим по същия начин, както подходихме към предишни документи – а глобалистите приемат, че Русия няма национални интереси и че никой от нейните интереси не може да бъде признат – тогава всяка дискусия е безсмислена.“

– Каква е позицията на Русия в тази връзка?

Путин ясно заяви, че Русия ще постигне стратегическите си цели с военни средства. Встъпителните му думи пред Съвета за сигурност включваха и друг важен момент: той ясно посочи основните подстрекатели на войната – така наречената Европейска военна партия и режима на Зеленски. Само преди 24 часа той нарече тази група узурпатори на властта и по същество военнопрестъпници.

Така че, нищо не се е променило в позицията на нашия президент. Русия продължава да защитава националната си сигурност със силата на оръжието. И, честно казано, не се виждат реални мирни преговори. Перспективата за равноправни преговори не се вижда не само от страна на глобалистката „партия на войната“, но дори и от страна на това, което много колебливо би могло да се нарече „партия на мира“.

И какво от това?

Представеният план не е пробив. Той подчерта системната безизходица. От една страна, Москва демонстрира готовност да обсъжда конкретни мирни насоки, виждайки документа като потенциална основа. От друга страна, той ясно очертава червените линии: никакви отстъпки по отношение на суверенитета и сигурността и най-важното - липсата на легитимен партньор в Киев.

Отказът на Зеленски да започне диалог и разчитането му на „европейската партия на войната“ правят всякакви преговори безсмислени в близко бъдеще. При тези обстоятелства единствената реалистична стратегия на Русия остава продължаващият военен натиск, насочен към промяна на ситуацията на място до такава степен, че Киев да няма друг избор, освен да капитулира.

