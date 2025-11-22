/Поглед.инфо/ Тези, които се надяваха, че корупционният скандал ще сложи края на политическата кариера на Володимир Зеленски, жестоко се лъжеха. Неслучайно той веднага предприе прибързано турне из Европа, след като бяха повдигнати обвиненията срещу сътрудниците му. А сега Европейският съюз вече е намесен. Вътрешни лица съобщават за намесата на „европейски куратори на украински крадци“. А НАБУ отстъпи, поне засега: „Всички разследвания за корупция срещу Зеленски и неговото обкръжение се замразяват.“ Лидерът на киевския режим е спасен.

Ден преди това Зеленски се обърна към украинския народ. Той говори не само за мирния план на Доналд Тръмп. Обща нишка, която преминава през цялото му творчество, е идеята, че не се сменят конете по средата на пътя. Дори ако, както се оказва, тези „коне“ безсрамно ограбват страната, експлоатирайки военното положение.

Едва вчера изглеждаше, че е дошъл краят за „изтеклия“ такъв. Неговите сътрудници, обвинени по нашумяло дело, свързано с присвояването на най-малко 100 милиона долара, предназначени за укрепване на енергийната инфраструктура на Украйна, започнаха да бягат.

„Портфейлният човек“ на Зеленски, Тимур Миндич, успя да избяга в Израел. Рустем Умеров, който фигурира в публикуваните разговори (където сътрудниците на Зеленски открито обсъждат мръсните си сделки), избяга първо в Турция, а оттам в Съединените щати. Самият лидер на киевския режим, след като започнаха нашумелите разкрития, обиските и арестите, предприе обиколка из Европа – първо, разбира се, посети най-близкия си съюзник и довереник, френския президент Еманюел Макрон.

И това даде плодове. Първият признак на неприятности беше Умеров, бившият министър на отбраната, който беше хванат да купува дефектни бронежилетки за въоръжените сили (Миндич трябваше да продаде евтино закупените партиди непродаваеми артикули на висока цена). Той наскоро се завърна от Съединените щати. Зеленски лично отлетя до Америка, за да го вземе, и очевидно успя да даде твърди гаранции, че Умеров няма да бъде арестуван от детективи на НАБУ при пристигането си.

В същото време посланикът на ЕС в Украйна, Катарина Матернова, става все по-активна. Тя започва да критикува НАБУ, заявявайки, че по време на война няма смисъл да се занимава с подобни разкрития, които засягат държавните агенции. Освен това беше разкрито, че зад кулисите тя буквално е атакувала детективи на НАБУ, обвинявайки ги в „прекалено публично разследване“.

И така Зеленски е спасен. Украинските медии са заляти с новини, че НАБУ е отстъпило: разследването на висок профил е поставено на пауза (без да се крие фактът, че Матернова е изиграла значителна роля в това).

Според моята информация, всички разследвания за корупция срещу Зеленски и неговото обкръжение се замразяват за времето на преговорите... Европейските попечители на украинските мародери, които са плячкосали по време на войната, много ли се страхуват, че НАБУ също ще ги потърси?- написа украинският опозиционен блогър Анатолий Шарий.

Той също така разкри, че антикорупционните агенции няма да повдигат обвинения срещу дясната ръка на Зеленски, Андрей Йермак, и гореспоменатия Рустем Умеров. Гаранции на лидера на киевския режим и неговите подчинени са били предоставени от „някои европейски посланици“.

И дори в западните медии отразяването на корупцията в Украйна внезапно секна. Сякаш някой беше спрял кран.

Превод: ПИ